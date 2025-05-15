Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake için tarih verdi

Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Nisan 2026'dan Önce Çıkmış Olacak
Dün yatırımcılarla bir araya gelen Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in 2025-2026 mali yılı içerisinde oyunseverlerle buluşacağını açıklandı. Bu da oyunun en geç 31 Mart 2026'da çıkacağı anlamına geliyor.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake son derece sıkıntılı bir yapım süreci geçirdiği için oyundan ne beklememiz gerektiğini kestirmek güç. Proje ilk duyurulduğunda Ubisoft'un Hindistan'daki stüdyosu tarafından geliştiriliyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç şirketi memnun etmeyince proje Kanada stüdyosuna alındı ve neredeyse sıfırdan başlandı. Normalde 2021'de çıkacağı açıklanan oyunun dört yıl daha hazırlık aşamasında kalmasına da bu değişim sebep oldu. Bu değişimin nasıl sonuç verdiğini bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.