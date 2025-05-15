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    Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake için tarih verdi

    2021 yılından beri çıkışı beklenen Prince of Persia: The Sands of Time Remake, nihayet çıkışa hazır görünüyor. Ubisoft, oyunun çıkış tarihi hakkında yeni detaylar paylaştı.

    Prince of Persia: The Sands of Time Remake sonunda çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Prince of Persia serisinin en sevilen oyunu olan The Sands of Time'ın remake'i uzun zamandır bekleniyor. Ubisoft ilk olarak bu yeni versiyonun 21 Ocak 2021'de çıkacağını duyurmuştu. Ancak Prince of Persia: The Sands of Time Remake o tarihe yetişmediği gibi ondan sonra da defalarca ertelendi. Öyle ki orijinal çıkış tarihinin üzerinden neredeyse dört buçuk yıl geçtiği hâlde oyun hâlâ ortada yok. Neyse ki gelen son açıklama bekleyişin yakında sona ereceğine işaret ediyor.

    Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Nisan 2026'dan Önce Çıkmış Olacak

    Dün yatırımcılarla bir araya gelen Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in 2025-2026 mali yılı içerisinde oyunseverlerle buluşacağını açıklandı. Bu da oyunun en geç 31 Mart 2026'da çıkacağı anlamına geliyor.

    Prince of Persia: The Sands of Time Remake son derece sıkıntılı bir yapım süreci geçirdiği için oyundan ne beklememiz gerektiğini kestirmek güç. Proje ilk duyurulduğunda Ubisoft'un Hindistan'daki stüdyosu tarafından geliştiriliyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç şirketi memnun etmeyince proje Kanada stüdyosuna alındı ve neredeyse sıfırdan başlandı. Normalde 2021'de çıkacağı açıklanan oyunun dört yıl daha hazırlık aşamasında kalmasına da bu değişim sebep oldu. Bu değişimin nasıl sonuç verdiğini bekleyip göreceğiz.

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    goro1982 9 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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