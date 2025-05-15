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    Ubisoft’ta sular durulmuyor: Büyük yapımlar ertelendi

    Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows'un ardından sürpriz bir karar açıkladı. Oyuncuların, yeni Assasin's Creed, Splinter Cell Remake ve Far Cry oyunu için bir süre daha beklemesi gerekecek.

    Ubisoft’ta sular durulmuyor: Büyük yapımlar ertelendi Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlerden çıkış arayışına hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte şirketin çalışan sayısı azalırken, birden fazla proje iptal edildi ve Tencent ortaklığı duyuruldu. Şimdi ise Fransız stüdyo, yeni mali raporuyla birlikte önemli bir karar daha açıkladı. Assassin's Creed ve Far Cry dahil yapım aşamasındaki büyük oyunlar ertelendi.

    Tüm projeler ertelendi

    Ubisoft'un yaptığı açıklamada, hem Far Cry serisinin bir sonraki oyunu hem de ana Assassin’s Creed oyunları için geliştirme süresi uzatıldı. Şirketin iç kaynaklarına göre Far Cry’ın yeni oyunu, 2026’nın sonlarına doğru çıkış yapacak şekilde yeniden takvimlendirildi. Aynı süreçte Splinter Cell Remake (kod adı “North”) ve bir sonraki Ghost Recon oyunu (kod adı “Ovr”) gibi yapımların da ertelendiği tahmin ediliyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kararların arkasında, Ubisoft'un kısa vadeli oyunlardan vazgeçip uzun vadeli büyümeye odaklanması yatıyor. Şirket, 2025-26 döneminde daha az sayıda AAA oyun çıkaracak olsa da, bu bekleyiş 2026-27 ve 2027-28 mali yıllarında sonlanacak.

    Bu arada Ubisoft’un içerik planlaması yalnızca büyük oyunlarla sınırlı değil. Assassin’s Creed evreni için küçük çaplı projeler de yolda. Bunlar arasında çok oyunculu temelli "Invictus" ve Black Flag'in yeniden yapımı "Obsidian" yer alıyor. Rainbow Six markası da benzer şekilde "Slice and Dice" adlı daha kompakt bir yapımla genişletiliyor.

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    goro1982 6 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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