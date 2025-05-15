Ubisoft’ta sular durulmuyor: Büyük yapımlar ertelendi

Tüm projeler ertelendi
Ubisoft'un yaptığı açıklamada, hem Far Cry serisinin bir sonraki oyunu hem de ana Assassin’s Creed oyunları için geliştirme süresi uzatıldı. Şirketin iç kaynaklarına göre Far Cry’ın yeni oyunu, 2026’nın sonlarına doğru çıkış yapacak şekilde yeniden takvimlendirildi. Aynı süreçte Splinter Cell Remake (kod adı “North”) ve bir sonraki Ghost Recon oyunu (kod adı “Ovr”) gibi yapımların da ertelendiği tahmin ediliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kararların arkasında, Ubisoft'un kısa vadeli oyunlardan vazgeçip uzun vadeli büyümeye odaklanması yatıyor. Şirket, 2025-26 döneminde daha az sayıda AAA oyun çıkaracak olsa da, bu bekleyiş 2026-27 ve 2027-28 mali yıllarında sonlanacak.
Bu arada Ubisoft’un içerik planlaması yalnızca büyük oyunlarla sınırlı değil. Assassin’s Creed evreni için küçük çaplı projeler de yolda. Bunlar arasında çok oyunculu temelli "Invictus" ve Black Flag'in yeniden yapımı "Obsidian" yer alıyor. Rainbow Six markası da benzer şekilde "Slice and Dice" adlı daha kompakt bir yapımla genişletiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.