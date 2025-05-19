Rainbow Six Siege X PC sistem gereksinimleri açıklandı

RE:L0:AD Rio Büyük Final sırasında Ubisoft, Siege X 2025 yol haritasını açıkladı ve büyük güncellemenin sistem gereksinimlerini paylaştı. Tüm platformlara gelecek Siege X güncellemesi, oyun için yeni bir çağı başlatacak. Rainbow 6 Siege X, güncellenmiş hile önleme sisteminden yeni itibar sistemine kadar birçok yenilik sunacak. Yalnız grafiksel yenileme ve haritalara yeni oyun öğelerinin eklenmesiyle Siege X, hem PC hem de konsollarda güncellenmiş sistem gereksinimlerine sahip olacak.
Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- Kare hızı: 60 FPS
- İşlemci: AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB, INTEL ARC A380 6GB
- Bellek: 8 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11, DirectX 12
- Depolama: 65 GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p, 1440p, 2160p
- Kare hızı: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)
- İşlemci: AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 6GB, NVIDIA RTX 3070 8GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8GB, AMD RX 6700 XT 8GB, AMD RX 6800 XT 16 GB
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 11, DirectX 12
- Depolama: 65 GB SSD
Ultra sistem gereksinimleri
- Çözünürlük: 2160p
- Kare hızı: 120 FPS
- İşlemci: AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB, AMD RTX 7900 XT 20GB
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 11, DirectX 12
- Depolama: 110 GB SSD
Rainbow Six Siege X ne zaman çıkacak, ne yenilikler getirecek?
R6'nın Siege X güncellemesinin 10 Haziran 2025'te yayınlanması planlanıyor. Oyunun şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olan Siege X, yıkılabilir yapılar, ses iyileştirmeleri, geliştirilmiş inişler ve daha fazlasıyla birlikte modernleştirilmiş haritalar getiriyor.
Güncellemeyle birlikte Dual Front da yayınlanacak; yeniden canlanma, hem saldırganlardan hem de savunanlardan oluşan birleşik takımlar ve yeni hedefler içeren 6’ya 6 bir oyun modu. Siege X ayrıca hem amatör hem de profesyonel oyuncuları etkileyecek bir dizi oynanış iyileştirmesi getirecek. Yeni iletişim çarkı, sözlü olmayan stratejiler geliştirmeyi çok daha kolay hale getirecek. Yeni seç-yasakla sistemi, takımların turlar arasında stratejilerini uyarlamalarına olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.