Rainbow Six Siege X PC sistem gereksinimleri açıklandı

RE:L0:AD Rio Büyük Final sırasında Ubisoft, Siege X 2025 yol haritasını açıkladı ve büyük güncellemenin sistem gereksinimlerini paylaştı. Tüm platformlara gelecek Siege X güncellemesi, oyun için yeni bir çağı başlatacak. Rainbow 6 Siege X, güncellenmiş hile önleme sisteminden yeni itibar sistemine kadar birçok yenilik sunacak. Yalnız grafiksel yenileme ve haritalara yeni oyun öğelerinin eklenmesiyle Siege X, hem PC hem de konsollarda güncellenmiş sistem gereksinimlerine sahip olacak.

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Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Rainbow Six Siege X’in iki oyun modunu (Core Siege ve Dual Front) kapsayan sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyuncular, esport formatıyla görsel olarak daha yoğun taktik modu arasında seçim yapabilecek. Minimum, yüksek ve ultra, üç grafik ayarında Dual Front’un 60FPS ile sınırlı olduğu belirtilirken, Core Siege’in 120FPS’i hedeflediği belirtildi. R6 Siege X minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Kare hızı : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100

: AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100 Ekran kartı : NVIDIA GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB, INTEL ARC A380 6GB

: NVIDIA GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB, INTEL ARC A380 6GB Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11, DirectX 12

: Windows 10/11, DirectX 12 Depolama: 65 GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p, 1440p, 2160p

: 1080p, 1440p, 2160p Kare hızı : 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front) İşlemci : AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K

: AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 6GB, NVIDIA RTX 3070 8GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8GB, AMD RX 6700 XT 8GB, AMD RX 6800 XT 16 GB

NVIDIA RTX 2060 6GB, NVIDIA RTX 3070 8GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8GB, AMD RX 6700 XT 8GB, AMD RX 6800 XT 16 GB Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 11, DirectX 12

Windows 11, DirectX 12 Depolama: 65 GB SSD

Ultra sistem gereksinimleri

Çözünürlük : 2160p

: 2160p Kare hızı: 120 FPS

120 FPS İşlemci : AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K

: AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K Ekran kartı : NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB, AMD RTX 7900 XT 20GB

: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB, AMD RTX 7900 XT 20GB Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi : Windows 11, DirectX 12

: Windows 11, DirectX 12 Depolama: 110 GB SSD

Rainbow Six Siege X ne zaman çıkacak, ne yenilikler getirecek?

R6'nın Siege X güncellemesinin 10 Haziran 2025'te yayınlanması planlanıyor. Oyunun şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olan Siege X, yıkılabilir yapılar, ses iyileştirmeleri, geliştirilmiş inişler ve daha fazlasıyla birlikte modernleştirilmiş haritalar getiriyor.

Güncellemeyle birlikte Dual Front da yayınlanacak; yeniden canlanma, hem saldırganlardan hem de savunanlardan oluşan birleşik takımlar ve yeni hedefler içeren 6’ya 6 bir oyun modu. Siege X ayrıca hem amatör hem de profesyonel oyuncuları etkileyecek bir dizi oynanış iyileştirmesi getirecek. Yeni iletişim çarkı, sözlü olmayan stratejiler geliştirmeyi çok daha kolay hale getirecek. Yeni seç-yasakla sistemi, takımların turlar arasında stratejilerini uyarlamalarına olanak tanıyacak.

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Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri açıklandı