Porsche Design cep telefonu Çinlilerce yeniden yorumlandı; Borsche Design

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Popüler markaları veya yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ürünleri taklit etme konusunda sık sık gündeme gelen Çin merkezli teknoloji üreticilerine bir yenisi daha eklendi. Zira Ferrari ve Prada gibi süper-spor otomobil ve lüks tüketim malları üreticisinin telefon pazarına girmesinden sonra benzer bir adım atarak geçtiğimiz sene kendi tasarladığı "Porsche Design" telefonunu gösteren Alman süper-spor otomobil üreticisi Porsche'nin tasarımı da Çin merkezli bir üretici tarafından taklit edildi.

Çin merkezli bir üretici, Porsche tarafından hazırlanan P'9521 kod adlı telefonu masaya yatırarak, Borsche Desing adını verdiği, logo yazı tipinden tasarım detaylarına kadar Porsche'un modeliyle birebir benzerlik gösteren telefonunu satışa sunuyor. Dış tasarımıyla neredeyse karbon kağıda tutulmuş kopyası niteliğinde olduğu anlaşılan telefon, iç tasarımında ise ufak nüanslar ile ayrılıyor. 2.4" boyutunda, renkli ve 180 derece döndürülebilir dokunmatik ekrana sahip olan telefonda 1.3MP kameraya sahip.

Ses ve video oynatımının yanı sıra FM radyo ve kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisine de destek veren Borsche Desing telefonda T-Flash genişleme slotu da bulunuyor. Tahmin edilebileceği üzere Porsche tarafından hazırlana orjinal telefona göre fiyatı çok daha ucuz olan Borsche Design telefonun detaylı görsellerine aşağı da görebilirsiniz.

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Porsche tarafından hazırlanan telefon;

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