Porsche'nin 600 metreye kadar aydınlatma sunan far teknolojisi geceyi gündüze çevirecek

Tam Boyutta Gör Porsche tarafından yapılan bir basın açıklamasında "gelecek neslin ışık teknolojisi" olarak adlandırılan yeni HD matrix far teknolojisi duyuruldu. Binlerce LED’i bir araya getiren yeni far teknolojisi, çok yüksek mesafelere kadar aydınlatma sunarken aynı zamanda göz kamaştırmayı da engelleyerek olası riskleri minimize edecek.

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Porsche’a göre yeni sistemin ana unsusu 16.000'den fazla ayrı ayrı kontrol edilebilir mikro LED'i bir araya getiren yeni bir çipten oluşuyor. Bu çiplerden her far için iki tane kullanılacakken araç başına da dolayısıyla dört tane çip kullanılacağı söyleniyor. Pocher’a göre HD matrix teknolojisine sahip farlar, önceki birinci sınıf sistemlerden dört kat daha büyük bir yüzey üzerinde iki kata kadar daha yüksek yoğunluklu bir ışık dağılımı sunacak.

Homojen aydınlatma

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak yeni nesil fark teknolojisi beraberinde son derece homojen bir aydınlatma ve 600 metreye kadar da etkili aydınlatma alanı sunacak. Her bir LED ayrı ayrı kontrol edildiğinden tüm LED’lerin çalışması veya bir kısmının çalışma ortam şartlarına göre belirlenecek. Dolayısıyla da yeni sistem önceki sistemlere göre daha fazla enerji tasarrufu sunacak.

1.400 lümenin üzerinde bir ışık akısı ile birlikte 40 derecelik yatay ve on derecelik dikey aralığın tamamını aydınlatan HD matris ışığı görünürlüğü etkili bir şekilde artırmayı hedefliyor. Öte yandan bu çok yüksek aydınlatma gücü karşıdan gelen araçlar için de ek özelliklerle donatılmış. Araç üzerindeki kameralar karşıdan gelen aracı algılayarak ilgili araca gönderilen göz kamaştırıcı ışıkların bir kısmını devre dışı bırakıyor. Bunların yanında özel şerit aydınlatma, inşaat halindeki ya da dar yol aydınlatma, özel viraj aydınlatma gibi daha farklı özellikler de yine Porsche'nin yeni far teknolojisinde bulunuyor.

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Porsche'nin yeni nesil farları geceyi gündüze çevirecek