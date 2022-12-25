Yargıtay’dan emsal karar: Birden fazla kez arızalanan araç için iade mümkün

Tam Boyutta Gör Yargıtay bir süre önce milyonlarca araç sahibini veya yeni araç alacak olanları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay, garantisi henüz dolmamış ve aynı arızayı tekrar tekrar veren aracın iadesine karar verdi. Buna göre artık defalarca aynı arızayı veren sıfır aracın iadesi mümkün görünüyor.

Aktarılanlara göre İstanbul’da yaşanan bir kişi 2015 yılında iki yıl garantili olacak şekilde 151 bin liraya bir otomobil aldı. Araç, Şubat 2017 tarihinde çekiş gücü düşüklüğü ve tekleme sorunu nedeniyle yetkili firma servisine götürüldü. Araç garanti kapsamında olduğu için bir hafta içinde tamir edilerek sahibine teslim edildi. Ancak bir süre sonra aynı arıza tekrar baş gösterdi ve sürücüye servis yolu bir kez daha görüldü. Bu kez benzin pompasını değiştiren servis sorunu çözdüğünü araç sahibine bildirdi ancak Mart ayında aynı sorundan dolayı 3. defa araç yine servislik oldu. Bu süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü ve tekleme ve çekiş problemleri devam etti.

Yargıtay, bedel iadesine karar verdi

Tam Boyutta Gör Araç sahibi bu olaydan ötürü firmayı dava ederek aracı satın aldığı bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte satıcı firmadan tahsilini talep etti. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, sorunun giderilememesi ve tekrar etmesi nedeniyle aracın satıcıya iadesine ve bedelinin de alıcıya ödenmesine karar kıldı. Satıcı, yapmış olduğu istinaf başvurusunda kararı “hakkaniyete uygun olmadığı” gerekçesiyle bozdu.

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Ancak araç sahibi davayı temyize götürerek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının kanuna aykırı olduğunu belirterek ve bozulmasına hükmetti. Yani tüketici mahkemesinin vermiş olduğu karar onaylanmış oldu. Böylece aracın bedeli sürücüye iade edilecek.

Yargıtay’ın kararı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a dayanıyor. Bu kanuna göre tüketicilerin satın aldığı mal için onarım hakkını kullanabileceği gibi malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının anlaşılması hallerinde de diğer hakların kullanılabileceği vurgulanıyor. Yargıtay’ın verdiği kararda ise şu ifadedeler kullanıldı:

"Dava konusu aracın henüz 2 yıllık garanti süresi dolmadan birden fazla kez arızalandığı ve araçta ilk kez 2 Şubat 2017'de ortaya çıkan arızanın kesin olarak 13 Nisan 2017'de giderilerek azami tamir süresinin aşıldığı, 6502 Sayılı Kanun'un 56/3'üncü maddesi gereği tüketici davacının aynı Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklarını kullanabileceği açıktır. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile bölge adliye mahkemesi tarafından davanın reddedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir."

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Yargıtay, aynı arızayı veren sıfır aracın iadesine karar verdi