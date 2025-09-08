Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg T10F'in tüm donanım özellikleri açıklandı!

    Togg T10F'in tüm özellikleri açıklandı. Togg T10F donanım seçenekleri ve teknolojik donanımları neler? İşte Togg T10F hakkındaki tüm detaylar!                       

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10F’in lansmanı IAA Mobility 2025 Fuarı’nda yapıldı. Lansmanın ardından Togg T10F’in kataloğu paylaşıldı ve aracın tüm özellikleri belli oldu. Togg T10F teknik özellikleri neler? Togg T10F donanım özellikleri neler? Tüm soruların yanıtı haberimizde.

    Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

    Togg T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de Avrupa’da ön siparişe açılacak. Aracın fiyatı bu tarihte belli olacak.

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Togg T10F menzili ve batarya kapasitesi

    T10F’in V1 standart menzil versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya, uzun menzil versiyonlarında ise 88,5 kWh bataryaya yer veriliyor. WLTP verilerine göre V1 Standart Menzil 335 km, V1 Uzun Menzil 623 km, V2 Uzun Menzil 610 km, V2 AWD ise 523 km menzil sunuyor.  V1 Uzun Menzil’in 19” jantlı versiyonunda WLTP şehir içi menzili 786 km olarak belirtiliyor.

    Togg T10F’in tüm versiyonlarında 180 kW hızlı şarj özelliği mevcut. 28 dakikada %20’den %80’e kadar şarj olabiliyor. AC’de ise 11 kW hızında şarj ediyor.

    Togg T10F performans özellikleri

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Togg T10F’in tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu 320 kW güç üretiyor. Tek motorlu versiyonda 350 Nm tork, çift motorlu versiyonda 700 Nm tork değerini görüyoruz. 0-100 km/h hızlanma süresi ise V2 AWD için 4,1 saniye iken V2 Uzun Menzil için 7,5 saniye.

    Araçta 505 litre bagaja yer verilmiş. Koltuklar yatırıldığında 1.350 litreye kapasite elde ediliyor. Önde ve arkada hava soğutmalı diskler kullanılıyor. Önde MacPherson süspansiyon, arkada ise çok noktalı bağımsız süspansiyon bulunuyor.

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Renk seçenekleri

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    • Mardin (Mavi)
    • Urla (Yeşil)
    • Gemlik (Lacivert)
    • Oltu (Siyah)
    • Kula (Gri)

    Togg T10F donanım seçenekleri

    Togg’un ilk sedan modeli Togg T10F’te dört farklı paket seçeneği bulunacak:

    • V1 Standart Menzil
    • V1 Uzun Menzil
    • V2 Uzun Menzil
    • V2 AWD (Çift Motorlu)

    Bunlara ek olarak “Teknoloji ve Konfor Paketi”, “Kış Paketi”, “Akıllı Destek Paketi” ve "Meridian Ses Sistemi" adında dört ayrı ek paket seçeneği sunuluyor.

    Togg T10F güvenlik konusunda iddialı!

    Togg’un tüm paketlerinde 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları), trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma ikazı, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, acil durum freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor. V2’de çevre görüş kamerası, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikler ekleniyor. V2 sahipleri opsiyonel olarak otomatik park asistanını özelliğini alabiliyor.

    T10F, EuroNCAP'ten 5 yıldız almayı başardı. Yetişkin yolcu korumasında 100 üzerinden 95 puan alarak güvenlik konusundaki iddasını kanıtladı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci araç konumuna yerleşti. Listenin birinci sırasında Firefly isimli model, üçüncü sırada ise Togg T10X yer alıyor.

    Togg T10F V1 donanım özellikleri

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    T10F V1’de 18” jant, kumaş koltuk, çift bölgeli otomatik klima, soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12” dijital gösterge ekranı, 29” multimedya ekranı, 8” dokunmatik kontrol ekranı, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur sensörü, far sensörü, sis farı, karartmalı arka camlar standart olarak geliyor.

    V1 müşterileri “Teknoloji ve Konfor Paketi” satın alarak V1’deki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş, dijital anahtar ön hazırlığı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma özelliklerine sahip olabiliyor.

    Togg T10F V2 donanım özellikleri

    T10F V2’de V1’deki özelliklere ek olarak 19” jant, kumaş-vegan deri koltuk, 360 derece çevre görüş kamerası, anahtarsız giriş, elektrikli hafızalı koltuk, ön koltuk ısıtma, otomatik kararan iç dikiz aynası, ambiyans aydınlatma, karartmalı arka camlar, elektrikli otomatik açılır kapanır bagaj kapağı ve kablosuz telefon şarjı özellikleri ekleniyor.

    V2 müşterilerine sunulan “Kış Paketi” ile aracınıza ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuk ve ısıtmalı direksiyon özelliği kazandırabiliyorsunuz. “Akıllı Destek Paketi” ise çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı özellikleri getiriyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise 12 tane hoparlör ile 470 Watt’lık ses kapasitesi sunuyor.

    Togg T10F ölçüleri

    Togg T10F teknik detayları ve donanım özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    LastStand +89 RichesMen +83 adnansetek +74 Lirikal Militan +64 tundra202006 +45 Material-Engineer +42 BTopbas +39 mgora +38 Rockycan +34 Spider_hip +30
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    99 Kişi Okuyor (7 Üye, 92 Misafir) 25 Masaüstü 74 Mobil
    corcicorccik, thyr1234, superminator ve 3 üye daha okuyor
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1956 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, TOGG ve
    4 etiket daha Togg T10F Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir cam filmi en milliyetçi şehirler volvo s60 1.5 t3 manuelden otomatiğe geçiş elektrik dükkanı isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum