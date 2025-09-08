Togg T10F'in tüm donanım özellikleri açıklandı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10F’in lansmanı IAA Mobility 2025 Fuarı’nda yapıldı. Lansmanın ardından Togg T10F’in kataloğu paylaşıldı ve aracın tüm özellikleri belli oldu. Togg T10F teknik özellikleri neler? Togg T10F donanım özellikleri neler? Tüm soruların yanıtı haberimizde.

Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

Togg T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de Avrupa’da ön siparişe açılacak. Aracın fiyatı bu tarihte belli olacak.

Togg T10F menzili ve batarya kapasitesi

T10F’in V1 standart menzil versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya, uzun menzil versiyonlarında ise 88,5 kWh bataryaya yer veriliyor. WLTP verilerine göre V1 Standart Menzil 335 km, V1 Uzun Menzil 623 km, V2 Uzun Menzil 610 km, V2 AWD ise 523 km menzil sunuyor. V1 Uzun Menzil’in 19” jantlı versiyonunda WLTP şehir içi menzili 786 km olarak belirtiliyor.

Togg T10F’in tüm versiyonlarında 180 kW hızlı şarj özelliği mevcut. 28 dakikada %20’den %80’e kadar şarj olabiliyor. AC’de ise 11 kW hızında şarj ediyor.

Togg T10F performans özellikleri

Tam Boyutta Gör Togg T10F’in tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu 320 kW güç üretiyor. Tek motorlu versiyonda 350 Nm tork, çift motorlu versiyonda 700 Nm tork değerini görüyoruz. 0-100 km/h hızlanma süresi ise V2 AWD için 4,1 saniye iken V2 Uzun Menzil için 7,5 saniye.

WLTP karma menzil nedir, TEH ve TEL arasındaki fark ne? 7 sa. önce eklendi

Araçta 505 litre bagaja yer verilmiş. Koltuklar yatırıldığında 1.350 litreye kapasite elde ediliyor. Önde ve arkada hava soğutmalı diskler kullanılıyor. Önde MacPherson süspansiyon, arkada ise çok noktalı bağımsız süspansiyon bulunuyor.

Renk seçenekleri

Mardin (Mavi)

Urla (Yeşil)

Gemlik (Lacivert)

Oltu (Siyah)

Kula (Gri)

Togg T10F donanım seçenekleri

Togg’un ilk sedan modeli Togg T10F’te dört farklı paket seçeneği bulunacak:

V1 Standart Menzil

V1 Uzun Menzil

V2 Uzun Menzil

V2 AWD (Çift Motorlu)

Bunlara ek olarak “Teknoloji ve Konfor Paketi”, “Kış Paketi”, “Akıllı Destek Paketi” ve "Meridian Ses Sistemi" adında dört ayrı ek paket seçeneği sunuluyor.

Togg T10F güvenlik konusunda iddialı!

Togg’un tüm paketlerinde 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları), trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma ikazı, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, acil durum freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor. V2’de çevre görüş kamerası, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikler ekleniyor. V2 sahipleri opsiyonel olarak otomatik park asistanını özelliğini alabiliyor.

T10F, EuroNCAP'ten 5 yıldız almayı başardı. Yetişkin yolcu korumasında 100 üzerinden 95 puan alarak güvenlik konusundaki iddasını kanıtladı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci araç konumuna yerleşti. Listenin birinci sırasında Firefly isimli model, üçüncü sırada ise Togg T10X yer alıyor.

Togg T10F V1 donanım özellikleri

Tam Boyutta Gör T10F V1’de 18” jant, kumaş koltuk, çift bölgeli otomatik klima, soğutma özellikli ön kol dayama, geri görüş kamerası, 12” dijital gösterge ekranı, 29” multimedya ekranı, 8” dokunmatik kontrol ekranı, 6 hoparlör, anahtarsız çalıştırma, yağmur sensörü, far sensörü, sis farı, karartmalı arka camlar standart olarak geliyor.

V1 müşterileri “Teknoloji ve Konfor Paketi” satın alarak V1’deki özelliklere ek olarak anahtarsız giriş, dijital anahtar ön hazırlığı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan dikiz aynası ve ambiyans aydınlatma özelliklerine sahip olabiliyor.

Togg T10F V2 donanım özellikleri

T10F V2’de V1’deki özelliklere ek olarak 19” jant, kumaş-vegan deri koltuk, 360 derece çevre görüş kamerası, anahtarsız giriş, elektrikli hafızalı koltuk, ön koltuk ısıtma, otomatik kararan iç dikiz aynası, ambiyans aydınlatma, karartmalı arka camlar, elektrikli otomatik açılır kapanır bagaj kapağı ve kablosuz telefon şarjı özellikleri ekleniyor.

V2 müşterilerine sunulan “Kış Paketi” ile aracınıza ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuk ve ısıtmalı direksiyon özelliği kazandırabiliyorsunuz. “Akıllı Destek Paketi” ise çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı özellikleri getiriyor. “Meridian Premium Ses Sistemi” ise 12 tane hoparlör ile 470 Watt’lık ses kapasitesi sunuyor.

Togg T10F ölçüleri

