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PowerColor 12 monitör destekli HD 5970 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
1
45
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ayın sonuna doğru lanse ettiği Radeon HD 5870 Eyeinifty6 Edition modeliyle tek kart ile 6 adet monitörün aynı anda kullanımına olanak tanıyan AMD, farklı çözümler için iş ortaklarına herhangi bir sınırlama getirmiyor. Bu durumdan faydalanan PowerColor, 5 monitör desteği sunan Radeon HD 5770 Eyefinity5 modelini duyurmuş, Donanım Haber olarak biz de video incelemesini yayınlamıştık.

Çoklu monitör kurulumları için Radeon HD 5750 Eyefinity5 Edition ve Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modellerini pazara sunan PowerColor, çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. XFX'in ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği ve önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlandığı özel tasarımlı Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modeline rakip olmayı planlayan PowerColor, aynı anda 12 monitör desteği sunmaya hazırlanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellekle donatıldığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı, saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Computex'te tanıtılması beklenen kartın çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.


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HoLY.oNE 9 yıl
Ln borscıların ne işi olur hd5970le şaka gibisiniz yahu.. :D
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stradivardi 9 yıl
batuist forumların amacı ergen gençlerin buraları gelişmemiş beyinleri ile çöp yığını haline getirmeleri değil bilgi paylaşımıdır teknik olarak gereksizliğini tam anlamıyla açıklamak başka oturdukları yerden bu işe yaramaz ,bu saçma yada gereksiz deyip forumu çöp etmek başka biliyorsan konuş ibret alsınlar bilmiyorsan sus adam sansınlar diye boşuna söylememiş eskiler
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mamad 9 yıl

fx57

PowerColor 12 monitör destekli HD 5970 modelini hazırlıyor




Bu durumda XFX'in gizli(!) silahının reklam kampanyası elinde patlamış oluyor.
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hapocod 9 yıl
hd5970 nin fire gl modeli neden olmasınki
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terapi_triyaki 9 yıl
Bu üst Düzey makine mühendisleri borsacılar vs. için iyi bir iş olacak,Fakat Bilip bilmeden konuşanlar olmuş Ben çok zengin olsam evime de 12 monitör alır Bu karttan da 2 tane alır cf yapar teknoloji dolu bir oda da oyun oynar tadını çıkarırım.Yani sadece iş düzeyi için geçerli değildir.Eminim ki bu şekilde alıp kullananlardan da olacaktır. Tabi ki bu %10 olur 20 olur sonuç da kullanacaktır.
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stradivardi 9 yıl
hani bazen diyorum insanlar istediklerini düşünmekte serbestler diye tamam düşünce özgürlüğü var düşünün ama buraya yazmayın bu kadar darinsan nasıl bir araya gelmiş yahu burada adam oyun derdinde ,yok monitörün çerçevesi varmış projeksiyon cihazı daha iyiymiş.bazıları a.ıklamış havaalanı güvenlik kameraları yada borsacılar diye ve daha çoklu monitör kullanan birçok alan var düşünün istediğinizi ama boşuna buraya yazarak gereksizlik yapmayın
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Batuist 9 yıl

stradivardi

hani bazen diyorum insanlar istediklerini düşünmekte serbestler diye tamam düşünce özgürlüğü var düşünün ama buraya yazmayın bu kadar darinsan nasıl bir araya gelmiş yahu burada adam oyun derdinde ,yok monitörün çerçevesi varmış projeksiyon cihazı daha iyiymiş.bazıları a.ıklamış havaalanı güvenlik kameraları yada borsacılar diye ve daha çoklu monitör kullanan birçok alan var düşünün istediğinizi ama boşuna buraya yazarak gereksizlik yapmayın

bu senin düşüncen sen niye yazdın öyleyse???

forumun amacıda o zaten.. insanlar düşüncelerini paylaşsınlar diye oluşturulmuş.. aksi halde niye burada yazı yazmana izin vermiş olabilirler.. şarkı sözü ekleyelim diye mi??? yada şiir.. alalaa...
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R.Rondo9 9 yıl
stradivardi

hani bazen diyorum insanlar istediklerini düşünmekte serbestler diye tamam düşünce özgürlüğü var düşünün ama buraya yazmayın bu kadar darinsan nasıl bir araya gelmiş yahu burada adam oyun derdinde ,yok monitörün çerçevesi varmış projeksiyon cihazı daha iyiymiş.bazıları a.ıklamış havaalanı güvenlik kameraları yada borsacılar diye ve daha çoklu monitör kullanan birçok alan var düşünün istediğinizi ama boşuna buraya yazarak gereksizlik yapmayın



ya madem bişiler biliyorsun. bu kartın hangi sektör de kullanıldığını söylede, cahilliğimizi giderelim. ha şunu da bil geniş insan, yazdığımız yazıları kurcalayacak kadar GENİŞ isen zaten darinsan kelimesini kullanmazdın. ne kadar GENİŞ olduğunu bize cümlelerinde gösteriyorsun zaten.

@aRiSe*

çerçevesiz monitör = ekstra para
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Batuist 9 yıl
o zaman bu kartın sürücüsünü kim çıkarıcak?? powercolor mı??? atinin varmı 12 monitör destekli sürücüsü??? özel üretim kartlara sürücü hazırlıyor mu ati???
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erdemguven 9 yıl
ööfff beee. arkadaşlar düşünseneze çevrenize dairesel olarak koycaksınız monitorleri. oyun oynarken felaket olur. arkana bakcaksın arkandaki monitorden arkanı görceksin :D hele yarış oyunlarıdan falan acayip fantazi bişi yaa:D
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ReDComrade 9 yıl
sizin bizim gibi sıradan kullanıcıların bu kartı alacagını mı sanıyorsunuz :S bu söylediklerinizi siz düşünebildiyseniz onlar da düşünmüştür onların hedefide sıradan ev kullanıcıları değil zaten :D
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Black_Mamba24 9 yıl

ReDComrade

sizin bizim gibi sıradan kullanıcıların bu kartı alacagını mı sanıyorsunuz :S bu söylediklerinizi siz düşünebildiyseniz onlar da düşünmüştür onların hedefide sıradan ev kullanıcıları değil zaten :D

Gerçekten mi?
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DiciQ 9 yıl
yani herkes kendisini örnek koymuş 12 monitör destegi veren kartlar zaten iş statüsünde ayrıca oluyor onlarında fiyatları el yakıyor zaten böle iyi bir çözüm olmuş
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honneur 9 yıl
Neden bu kadar dar pencereden bakıyorsunuz bu olaya. Bilimsel çerçevede kullanan var. Borsacılar var. Onlar için biçilmiş kaftan bu kartlar. Emin olun bir çok kullanıcısı olacaktır bu kartların...
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cestvrai 9 yıl
12monitörü bir arada tutacak kol bile en az 3bin dolar eder
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Gl4dius 9 yıl
12 monitöre vereceğin parayla git bitane plazma onu kullan daha iyi olur
hoş 12 monitöre verip bir nevi çöpe atacak param olsa alırdım zevk için kullanırdım öyle
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