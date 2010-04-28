PowerColor 12 monitör destekli HD 5970 modelini hazırlıyor

Geçtiğimiz ayın sonuna doğru lanse ettiği Radeon HD 5870 Eyeinifty6 Edition modeliyle tek kart ile 6 adet monitörün aynı anda kullanımına olanak tanıyan AMD, farklı çözümler için iş ortaklarına herhangi bir sınırlama getirmiyor. Bu durumdan faydalanan PowerColor, 5 monitör desteği sunan Radeon HD 5770 Eyefinity5 modelini duyurmuş, Donanım Haber olarak biz de video incelemesini yayınlamıştık.

Çoklu monitör kurulumları için Radeon HD 5750 Eyefinity5 Edition ve Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modellerini pazara sunan PowerColor, çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. XFX'in ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği ve önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlandığı özel tasarımlı Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modeline rakip olmayı planlayan PowerColor, aynı anda 12 monitör desteği sunmaya hazırlanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellekle donatıldığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı, saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Computex'te tanıtılması beklenen kartın çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.