PowerColor 64-bit destekli Radeon HD 4650 modelini satışa sunuyor

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DirectX 11 destekli yeni nesil bir ekran kartının hediye edileceği özel bir tasarım yarışması başlatan PowerColor giriş seviyesi sistemler için hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın düşük profilli baskılı devre üzerine inşa ettiği, AX4650 512MD2-LHV2 kod adlı yeni ekran kartını aynı grafik yongasını kullanan muadillerinden ayıran önemli bir fark bulunuyor.

Bilindiği üzere Radeon HD 4600 serisi ekran kartlarına, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro (Radeon HD 4650) ve RV730XT (Radeon HD 4670) kod adlı grafik işlem birimleri güç vermekte. Özellikle saat hızlarıyla ayrılan GPU'ların ortak özellikleri arasında ise 128-bit bellek veri yolu desteği ve 320x paralel işlem gibi detaylara yer verilmekte.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve sadece ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın düşük profilli Radeon HD 4650 modelinde ise benzerlerinden farklı olarak 128-bit yerine 64-bit bellek veri yolu desteği sunuluyor. Bellek kapasitesi 512MB (DDR2) olarak belirlenen kartın grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de çalışıyor.

Ekonomik bir çözüm olarak giriş seviyesi sistemleri hedef alan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI ara birimlerini kullanan düşük profilli Radeon HD 4650 modelinin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.