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PowerColor 64-bit destekli Radeon HD 4650 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor 64-bit destekli Radeon HD 4650 modelini satışa sunuyor
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DirectX 11 destekli yeni nesil bir ekran kartının hediye edileceği özel bir tasarım yarışması başlatan PowerColor giriş seviyesi sistemler için hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın düşük profilli baskılı devre üzerine inşa ettiği, AX4650 512MD2-LHV2 kod adlı yeni ekran kartını aynı grafik yongasını kullanan muadillerinden ayıran önemli bir fark bulunuyor.

Bilindiği üzere Radeon HD 4600 serisi ekran kartlarına, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro (Radeon HD 4650) ve RV730XT (Radeon HD 4670) kod adlı grafik işlem birimleri güç vermekte. Özellikle saat hızlarıyla ayrılan GPU'ların ortak özellikleri arasında ise 128-bit bellek veri yolu desteği ve 320x paralel işlem gibi detaylara yer verilmekte.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve sadece ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın düşük profilli Radeon HD 4650 modelinde ise benzerlerinden farklı olarak 128-bit yerine 64-bit bellek veri yolu desteği sunuluyor. Bellek kapasitesi 512MB (DDR2) olarak belirlenen kartın grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de çalışıyor.

Ekonomik bir çözüm olarak giriş seviyesi sistemleri hedef alan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI ara birimlerini kullanan düşük profilli Radeon HD 4650 modelinin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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yc#1 10 yıl
4650'yi mundar etmişler.
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TÜRK@ 10 yıl

yc#1

4650'yi mundar etmişler.




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yekoo 10 yıl
@St Batuhan
benim ordaki zerzenişim sadece her ekran kartı haberinin altında aynı muhabbetin dönmesineydi ayrıca şunuda belirteyim o tür muhabbetler daima g92 üzerine dönüyor yani direk chip...
ayrıca yeniden isimlendirmeninde ısıtma olmadığını !! bilecek kadar bilgiiliyim....
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sybertecno 10 yıl
bu kartın neden çıkarıldığı belli zaten. firmalara satılmak için yapılmış. bireysel olarak hiç kimse gidipte bu kartı almaz. not: bu ekran kartını makinalarına koyupta 2000 liradan satan firmlara uyuz oluyorum. bide alan insanlarda süper hızlı bilgisayar aldım demiyolar mı :S
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derinkoma 10 yıl
ooo casper yaşadı
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buraoca2 10 yıl
Aaaa, 512 mb böyle bir karta az değil mi? En az 2 gb bellek bekliyordum ben...
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St Batuhan 10 yıl
@yekoo
Önce dediginden haberin olsun ;)
Isıtma gpu'nun direk olarak baska kart gibi satılması olarak kullanılıyor ki burda bir firmanın [PowerColor bu ati olark değil] kartı daha düsük seviyeli sunmasıdır ve bu cok normal ayrıca HTPC toplıycaklar icin güzel olaydır daima ;) Ayrıca forumda yazılara biraz daha dikkat edelim [Burası msn değil o nedenle haberlerin altına ya da forumdaki konulara yazı yazarken elimizden geldiğince kelimeleri doğru yazıp kısaltma diye nitelendirilen msn dilini uzak tutalım]
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IgorStravinsky 10 yıl
Birde reklam yaparken, oyunun keyfine doyun falan demezler mi.. İllet hepsi..
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sertacaygun 10 yıl
VMTX, Casper gibi mi ?
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VMTX 10 yıl

sertacaygun

VMTX, Casper gibi mi ?


aynen öyle.bu arada bazı piyasada bulunan ve bu konuda bilgisi olmayan tüketicilere bu tip ekran kartlarını satan bilgisayarcılarıda kastettim.
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VMTX 10 yıl
hazır sistem yapan firmalar için gündoğdu.tam onların topladıkları ekonomik sistemlerin kartı.
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muhacir 10 yıl
Bunun gibi ama 1gb olanından koyarlar al sana Casper - Nirvana:D
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sadtneverdie 10 yıl
15 dolar olursa alınabilir :D
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AndryTR 10 yıl
Sanırım fiyatı gayet düşük olacak. HTPC için güzel gözüküyor. Boyut olarak da ufacık tefecik kasalar için çok uygun gibi...
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