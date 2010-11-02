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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu
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PowerColor ilk detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladığı özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu. 90mm fan ve üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan Batmobile tasarımlı soğutucusuyla dikkatleri üzerine çeken ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı geliyor ve 820MHz GPU, 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. Özel soğutucusu sayesinde hız aşırtmalı değerlerine rağmen referans tasarımlı Radeon HD 6850'den %15 daha serin çalıştığı belirtilen kart Crossfire X ve Eyefinity desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4a konnektörleriyle gelen ekran kartıyla Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu da hediye edilecek.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu
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OverClocK1ng 9 yıl
Yaa Allah'ınızı severseniz şu ekran kartındaki güzel görünüm olayını bırakın da faz tasarımı, soğutma, sessizlik, PCB kalitesi, fiyatı gibi gerekli şeylerle ilgilenin. Sanki güzel görünecek te gelin gidecek..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Kartı kasanın içine takıp işimize bakıyoruz. Araba tasarımı neden ? Buna Playboy hatunu tasarımı yapsan ne olur ki. Basit işler peşinde koşuyorlar
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Fenerbahçeli Üye 9 yıl
Fiyatı nasıl olacak acaba :D
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TrMhMt 9 yıl
Bu ne yaaaa ??? Yine ayni gicik otomobil modeli yapmislar !!! Sanki kartlarla oynuyacaz cocuklar gibi .... Sunlara adam gibi model yapsaniza !!!
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MÜŞAVİR 9 yıl
Şu batmobil tasarımından vazgeçsinler artık. Hiç hoş durmuyor. %15 daha serin olması güzel olmuş. 70C referans kart için 10C daha serin olması demek olur.
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