PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu

PowerColor ilk detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladığı özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS+ modelini duyurdu. 90mm fan ve üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan Batmobile tasarımlı soğutucusuyla dikkatleri üzerine çeken ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı geliyor ve 820MHz GPU, 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. Özel soğutucusu sayesinde hız aşırtmalı değerlerine rağmen referans tasarımlı Radeon HD 6850'den %15 daha serin çalıştığı belirtilen kart Crossfire X ve Eyefinity desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4a konnektörleriyle gelen ekran kartıyla Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu da hediye edilecek.