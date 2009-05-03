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PQI, 160GB kapasiteli SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI, 160GB kapasiteli SSD modelini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, yeni SSD modellerini pazara sunmaya başladı. A-Data gibi SSD konusunda Intel tabanlı çözümleri kendi markası ile satışa sunma yoluna giden PQI, 2.5" boyutundaki X25M modelini duyurdu. 160GB'lık depolama kapasitesine sahip olan ve SATA-II arabirimini destekleyen SSD'nin özellikle dizüstü bilgisayarların ve performans odaklı masaüstü bilgisayarların hedeflendiği belirtiliyor.

270MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen yeni SSD, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Bekleme durumunda 0.06 Watt, yük altında ise 0.15 Watt'lık güç tüketimine sahip olan depolama sürücüsünün düşük güç tüketimiyle, konvensiyonel disklere göre dizüstü bilgisayarların pil ömrüne katkı yaptığı da belirtilirken erişim süresinin de 0.85ms olarak açıklandı.

80GB'lık versiyonu da bulunan PQI X25M'in iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.


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efesedat 10 yıl
alem 5 tb ile uğraşırken biz burada 160 gb ile uğraşıyoruz
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sertacaygun 10 yıl
Garantisi yok, mühendislik örneği gibisinden birşey diyor.
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razorc 10 yıl
yazma hızı 160MB/sn nin üzerinde olsa süper diycem....
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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mc.kork 10 yıl
Yazma hızı ne öyle ya
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