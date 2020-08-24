Project CARS 3’ten 4K/ultra grafik ayarında dokuz dakikalık oynanış videosu geldi

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Yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği oyunlardan biri de sanırız Project CARS 3. Bandai Namco ve Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve 28 Ağustos Cuma günü hayranlarıyla buluşacak yapımın PC sürümünden dokuz dakikalık bir oynanış videosu geldi.

YouTube’un popüler kanallarından Shirrako üzerinden yayınlanan videoda bir McLaren P1 GTR’ı izleme şansı elde ediyoruz. 4K çözünürlük ve Ultra grafik ayarlarında test edilen oyun 2080 Ti kart üzerinde çalışıyor. Shirrako, oyunu Logitech G29 ile oynadığını ifade etmiş.

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Project CARS 3’ün 24’lük döngü, dinamik mevsim ve hava durumu özelliği ve gerçekçi çarpışma efektleri vaadiyle gelecek. Oyunun PC'ye özel 12K kaplama desteği sunacağını da belirtelim.

Aşağıda oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videosuna göz atabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyun, 299 liralık oldukça yüksek bir ön sipariş fiyatına sahip.

Project CARS 3 sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 veya 4.0 GHz AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

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Ekran Kartı: Nvidia GTX 680 veya eşdeğer bir ekran kartı

DirectX: DirectX 11

Depolama: 50 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci Intel i7 8700k veya AMD Ryzen 7 2700x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD RX5700

DirectX: DirectX 11

Depolama: 50 GB

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-9-minutes-of-pc-gameplay-footage-from-project-cars-3-in-4k-ultra-settings/#more-144062

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