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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Project CARS 3’ten 4K/ultra grafik ayarında dokuz dakikalık oynanış videosu geldi

    Yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği ve 28 Ağustos tarihinde piyasaya çıkacak olan Project CARS 3'ten dokuz dakikalık oynanış videosu geldi.
    2 gün
    2,8b
    2
    31
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Project CARS 3’ten 4K/ultra grafik ayarında dokuz dakikalık oynanış videosu geldi
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    Yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği oyunlardan biri de sanırız Project CARS 3. Bandai Namco ve Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve 28 Ağustos Cuma günü hayranlarıyla buluşacak yapımın PC sürümünden dokuz dakikalık bir oynanış videosu geldi.

    YouTube’un popüler kanallarından Shirrako üzerinden yayınlanan videoda bir McLaren P1 GTR’ı izleme şansı elde ediyoruz. 4K çözünürlük ve Ultra grafik ayarlarında test edilen oyun 2080 Ti kart üzerinde çalışıyor. Shirrako, oyunu Logitech G29 ile oynadığını ifade etmiş.

    Project CARS 3’ten 4K/ultra grafik ayarında dokuz dakikalık oynanış videosu geldi
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    Project CARS 3’ün 24’lük döngü, dinamik mevsim ve hava durumu özelliği ve gerçekçi çarpışma efektleri vaadiyle gelecek. Oyunun PC'ye özel 12K kaplama desteği sunacağını da belirtelim.

    Aşağıda oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videosuna göz atabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyun, 299 liralık oldukça yüksek bir ön sipariş fiyatına sahip. 

    Project CARS 3 sistem gereksinimleri:

    Minimum

    İşletim Sistemi: Windows 10

    İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 veya 4.0 GHz AMD FX-8350

    Bellek: 8 GB RAM

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    Ekran Kartı: Nvidia GTX 680 veya eşdeğer bir ekran kartı

    DirectX: DirectX 11

    Depolama: 50 GB

    Önerilen

    İşletim Sistemi: Windows 10

    İşlemci Intel i7 8700k veya AMD Ryzen 7 2700x

    Bellek: 16 GB RAM

    Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD RX5700

    DirectX: DirectX 11

    Depolama: 50 GB



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-9-minutes-of-pc-gameplay-footage-from-project-cars-3-in-4k-ultra-settings/#more-144062 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Legolas246 (Geralt Of Rivia ) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Yıllardır varsa yoksa Grafik üzerine geliştirme yapıyor tüm araba yarışları.Halen ses olarak gerçeklikten çok uzaklar. Hiç bir araba yarışında aradığım ses kalitesini bulamadım. RB26, 2JZ, BUSSO V6 vb. kendine has tınısı olan dünyadaki hiç bir sese benzemeyen motor seslerini ne yazıkki halen yapamıyorlar.İşin ilginç tarafı hiç bir oyun incelemesi de bu konuya değinmiyor.
    Yıllardır varsa yoksa Grafik üzerine geliştirme yapıyor tüm araba yarışları.Halen ses olarak gerçeklikten çok uzaklar. Hiç bir araba yarışında aradığım ses kali...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhans19 (Gökhan Ö.) 1 gün
    Hala grafik grafik diyenler var. Grafik bir oyunu tek başına güzel yapmaya yetmiyor. Fh4te grafikler harika ama oyun içerik olarak beş para etmez. Driveclub denilmiş. Evet driverclub şuan bile dehşet derecede kaliteli grafikli. Ancak ondada arabalar fazla kütüksüydü ve çok yavandı. Pc3tede grafik çok güzel görünüyor ancak oyunun oynanış ve içeriğide güzel görünüyor.Grafik grafik diye yırtınanlar şu videoyu 1080p büyük kaliteli bir ekranda 1. dakikadan itibaren izleyin bakın. Çok güzel duruyor:

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    CuneytBora (Cüneyt Bora Balta) 2 gün
    FORZA YİNE EN İYİSİ
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    Leon 2 gün
    Denizde sandal ile gidiyormuş hissiyatı veren mobil oyunlardan farksız berbat fizikler, PS3 oyunlarından farksız çağdışı grafikler, mobil oyunlardan fırlama arayüz. Herifler yıllardır NFS Shift'i cilalayıp sata sata doymadılar bir türlü. Neyse iki sene sonra PC4'ü görürüz artık.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 2 gün
    İyi diyenlere şaşırıyorum
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    Metal-Gear (Evren ) 2 gün
    İçerisinde pek çok aksiyon bulunan ve geniş bir dünyaya sahip Horizon: Zero Dawn, bir araba yarışı oyunu olmamasına rağmen açık dünyası hem Driveclub'tan hem de Horizon'dan daha gerçekçi. Geliştiricilerin neye odaklandıkları da önemli.
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    gokhans19 (Gökhan Ö.) 2 gün
    Bu pistide çok beğendim. Tam evde eğlene eğlene kastırmadan oynamalık oyun olmuş:

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    gokhans19 (Gökhan Ö.) 2 gün
    Oyun güzel görünüyor. Grafik olarakta çok iyi gözüküyor. Ayrıca unutmayın herşey grafik değildir. Oyun size zevk vermedikten sonra dünyanın en iyi grafiği olsa kaç yazar. Mesela fh4te harika grafik var ama oyun içerik olarak beş para etmez. Bf5te harika ilmek ilmek işlenmiş dehşet grafik var ama ondada oyun içeriği tırt.Pc3te grafik görmek isteyenler şunu izlesin: 1080pde izleyin bakalım oyundaki grafik nasılmış.


    Birde şu var:

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    [__Zahid__] (Zahid ) 2 gün
    bu ne ya çok kötü. mobil oyun gibi.
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    gowlet 2 gün (düzenlendi)
    PC candır ya..
    Düzenleme: Project Cars olcak o..
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    monacomen 2 gün
    Grafik ve hesaplamalar bu kadar gerçeğe yakın ilerler ise yakında hiç bir fiziksel yarışa gerek duyulmayacak veya sayıları en aza indirilecek. Böylece küresel kirlenmenin ve gereksiz masrafların da önüne geçilebilir. Tüm pilotlar bir yarış salonuna oturtulup VR gözlükler ile yarışırken seyirciler de online yarışı reklam gelirleri karşılığında evinde bilgisayarları veya TV'den izleyebilir, araya da fantastik arabalar konur egzantrik yarışlar da yapılır ise yeme de yanında yat.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2786 kez okundu.
    14 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    project cars 3, project cars 2 ve Yazılım
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