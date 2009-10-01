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Prolimatech yüksek performanslı işlemci soğutucusu Megahalems'i güncelledi

9 yıl
12,5b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Prolimatech yüksek performanslı işlemci soğutucusu Megahalems'i güncelledi
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Yüksek performanslı soğutucu çözümleri üzerine çalışan Tayvan merkezli Prolimatech, Magahalems işlemci soğutucusunu güncelledi. Firma tarafından Rev. B olarak isimlendirilen güncellenmiş soğutucu, satılmakta olan mevcut modelden farklı olarak kutu içeriğine eklenen yeni montaj kiti sayesinde Intel'in LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 800 işlemcilerine de destek veriyor.

130 x 158,7 x 74 mm boyutlarında ve 790 gram ağırlığında olan soğutucu 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna ve Alüminyum tabanlı çok sayıda yaprağa sahip. Yine satılmakta olan modelden farklı olarak iki yerine dört adet fan destek komponentine sahip olan B revizyonlu Megahalems soğutucusu, LGA 775, 1156, 1366 formundaki Intel ve Soket AM2, AM2+ ve AMD3 formundaki AMD işlemcilerle uyumlu.

120mm'lik çift fanla kullanılabilen Prolimatech Megahalems Rev. B, Avrupa fiyat listelerine 55 Avro seviyesinden giriş yapıyor.

Prolimatech yüksek performanslı işlemci soğutucusu Megahalems'i güncelledi
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yekoo 9 yıl
direk temas olmaması kötü. ilk 3 e oynayacağını asla düşünmüyorum. 55avroda çok pahalı. imzamdaki soğutucu uzun süre 1. olarak kaldı ve 49dolar...
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Blind Evil 9 yıl
Yurt dışındaki testlerde Thermalright ile kafa kafaya bu soğutucu Türkiye'ye gelse ultra 120 extreme fiyatıda düşer aslında güzel olurdu...
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acbold 9 yıl
türkiyede fazla satacağını düşünmüyorum.zaten kimse almıyor bu tür ürünleri alan kişilerde thermaltake vs şaşmıyorlar.
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KANUNI61 9 yıl
evt cok uzun geldi bana kasaya sığmaz bu
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F.@.T.İ.H 9 yıl
Türkiye de satan yer beliyormusunuz bu markayı..
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aykutx 9 yıl
Bu ne yahu ikiz kuleler gibi
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