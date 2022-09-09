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    PlayStation 5'i renklendirdik! PS5 kontrolcüsü DualSense için indirim kodu bu videoda!

    PlayStation 5'in bildiğiniz gibi farklı renkte kapakları ve farklı renklerde kontrolcüleri geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Bu videoda da bu ürünleri sizlere tanıtmaya çalıştık.

    PlayStation 5 her ne kadar beyaz renk ile çıkış yapsa ad bildiğiniz gibi geçtiğimzi aylarda hem bu değişebilen dış yüzeyi için hem de kontrolcü için yeni renk seçenekleri çıkış yaptı. Biz de bu videoda farklı renge sahip bu ürünleri sizlere tanıtmaya çalıştık.

    Ancak sizler için daha güzel bir haberimiz var. OverGame ile birlikte sizlerin de kontrolcü satın alımlarında kullanabilmesi için sadece PS5 kontrolcü satın alımlarında geçerli olan 300 TL'lik indirim kuponu hediye ediyoruz.

    Buradaki bağlantıya giderek ulaşabileceğiniz OverGame sayfasında istediğiniz PS5 kontrolcüsünü seçtikten sonra kullanacağınız DH300 kodu ile birlikte 300 TL'lik indirim fırsatından yararlanabileceksiniz. Kodları sadece satın alım yapan ilk 25 kişinin kullanabileceğini belirtelim. Yani almak isteyenler hızlı olsun. OverGame'e bu kuponlar ve ürünler için tekrardan teşekkür ederiz. Tekrardan hatırlatalım kuponlar sadece bizim verdiğimiz bağlantıdan satın alacağınız PS5 kontrolcüleri için geçerli.

    OverGame Kontrolcü Satın Alma Linki: https://bit.ly/3QlgcsK

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