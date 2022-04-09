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    Macera bulmaca oyunu Puzzle Adventure, iOS ve Android için çıktı

    Macera bulmaca türündeki Puzzle Adventure: Gizem Oyunu, geçtiğimiz günlerde iOS ve Android için App Store ve Google Play üzerinden çıkışını yaptı.                
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    Puzzle Adventure, iOS ve Android için çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Pixel Federation'ın yaptığı bulmaca macera oyunu Puzzle Adventure çıkışını yaptı.

    Puzzle Adventure, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak iOS ve Android kullanıcıları için erişime açıldı. Oyunun detaylarını, mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Puzzle Adventure: Mystery Game Puzzle Adventure: Mystery Game Puzzle Adventure: Mystery Game Puzzle Adventure: Mystery Game Games Ücretsiz 335,1 MB

    Puzzle Adventure: Gizem Oyunu Puzzle Adventure: Gizem Oyunu Puzzle Adventure: Gizem Oyunu Puzzle Adventure: Gizem Oyunu Pixel Federation Games Bulmaca Ücretsiz 182M

    Eşsiz bulmacalar ve mantık bilmeceleriyle dolu yeni 3D gizemli macera oyunu. Gizli kalmış büyülü eserleri, hazineleri ve kristalleri bul. Canavarlar, yaratıklar, paranormal varlıklar ve gizli büyülü nesnelerle dolu doğaüstü dünyayı keşfet. Ürkütücü gizemleri çöz, korkutucu canavarlardan kaç. Suçları ve cinayetleri çöz.

    Bir dedektif ol, benzersiz karakterler, canavarlar veya hayvanlarla ilgili hikayeleri ve cinayetleri araştır. Bu 3D gizemli bulmaca macera oyununda kurt adamlar, hayaletler, doğaüstü olaylar ve sırlar seni bekliyor. Mantıksal 3D bulmacaları çöz, gizli nesneleri ve hazineleri bul ve mezarlardan kaç. Yeni zorlu bulmacalar, doğaüstü dünyanın gizemleri.

    Kampını yükselt, 3D gizem macerasında ilerlemeni sağlayacak doğaüstü gizemleri, bulmacaları, bilmeceleri ve eserleri keşfetmek için enerji topla. Güzel 3D yerlerde, doğaüstü dünyada, gizli mezarlarda dolaş ve hayaletler, canavarlar ve diğer gizemli doğaüstü yaratıklarla dolu korkunç yerlerde gizlenmiş büyülü nesneleri bul.

    Bulmaca Macerası özellikleri:

    • 3D gizemli bulmacalar ve bilmecelerle dolu doğaüstü dünyayı keşfet
    • İpuçlarını bul, onları takip et, bulmacaları çöz ve ödülleri, büyülü nesneleri topla
    • Doğaüstü gizemleri çözen resmî bir dedektif ol
    • Ürkütücü büyülü yaratıklarla iletişime geç
    • Gizemleri, korkutucu suçları ve cinayetleri çöz
    • Gizemli görevler ve bulmacalarla dolu güzel ve büyülü yerleri keşfet
    • Canavarları ve hayaletleri yakalamak için amcana ve diğer karakterlere yardım et
    • Bulmacalar ve maceralarda daha hızlı ilerlemek için kampını yükselt

     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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