QNAP 8 sürücülü en küçük NAS çözümünü duyurdu

Son dönemin en popüler donanım segmentlerinden biri de hiç kuşkusuz ağ depolama sistemleri. NAS (Networl Attachment Systems) olarak ta tanımlanan ağ depolama sistemleri özellikle çok bilgisayarları ortamlarda PC'ler arası veri alış-verişinin daha hızlı ve efektik bir şekilde yapılabilmesine zemin hazırlıyorlar. Segmentin ilk temsilcileri, sistemler arası ortak bir içerik havuzu oluşturma ve ağa bağlı tüm bilgisayarların bu havuzdan yararalabilmesi amacıyla hazırlanırken, bugün gelinen noktada çok amaçlı ağ depolama sistemleri kurum ve kullanıcıların pek çok ihtiyacına çözüm olabiliyorlar. Hemen her donanım segmentinde olduğu gibi ağ depolama sistemleri pazarında da endüstriye yön veren lider oyuncular bulunuyor. İşte bu isimlerden birisi olan ve hazırladığı çözümler ülkemiz pazarında da satışa sunulan QNAP, dünyanın 8 sürücülü en küçük ağ depolama sistemini duyurdu.

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QNAP tarafından resmi duyurusu yapılan SS-839 Pro kod adlı model, firmanın Turbo NAS serisi altında hazırlandı. Intel Atom platformunu kullanan ve Marvell işlemcili pek çok sisteme göre daha yüksek performans sunduğu belirtilen yeni ağ depolama sistemi, 2.5-inç boyutunda tam 8 adet geleneksel sabit diske veya yeni nesil katı hal sürücüsüne (SSD) ev sahipliği yapabiliyor. Son kullanıcılara yönelik çözümler de hazırlayan QNAP'ın haberimize konu olan yüksek sürücü kapasitesine sahip yeni modeli daha çok performans, stabilite, ölçeklenebilirlik, sessizlik ve düşük güç tüketimine sahip NAS arayışındaki profesyonelleri hedef alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin kullanıldığı SS-839 Pro Turbo NAS, modülde yonga (DOM) mimarisinden faydalanıyor ve 2GB DDR-II bellek ile geliyor ayrıca 8 sürücü ile toplamda 4TB (terabyte) depolama kapasitesi sunabiliyor.

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Yüksek enerji verimliliği ve düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlandığı belirtilen ağ depolama sisteminin 8 sürücü ile tam kapasite kurulumda 34 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilirken, bahsi geçen güç tüketim değerinin 8 sürücülü mevcut çözümlere göre yaklaşık %60 daha düşük olduğunun altı çiziliyor. Windows, Mac, Linux ve UNIX yaygın tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan QNAP SS-839 Pro Turbo NAS donanım özelliklerinin yanı sıra yazılımsal özellikleriyle de dikkat çekiyor. Entegre iSCSI uygulaması ile 8x iSCSI hedefini Thin Provisioning (geniş ölçekli depolama yönetim mekanimazması, kullanım alanının sunucular arası paylaştırılması) ile kullandırabiliyor. Ayrıca çevrimiçi RAID kapasite genişletme, çevrimiçi RAID seviye migrasyonu, AES 256-bit şifreleme ile gelişmiş veri güvenliği, Wake on LAN ile uzaktan uyandırma, tanımlıl otomatik ip bloklama sistemin diğer özellikleri arasında.

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Yukarıda belirttiğimiz özelliklere ek olarak QNAP'ın yeni depolama sistemi ağ paylaşımı durum raporu, kısa mesaj veya elektronik-posta ile hızlı uyarı, BT Download desteği, LCD panel ile Touch-N-Go RAID konfigürasyonu, planlanmış sistem açma ve kapama (tanımlı maksimum 15 program), çift Gigabit Ethernet, 2x eSATA, 5x USB ağ güvenliği için 4x IP kamera desteği fonksiyonlara da sahip. Çeşitlendirilmiş özellikleri sayesined güçlü bir sunucu olduğu belirtilen SS-839 Pro Turbo NAS'ın ağ sunucusu, FTP sunucusu, WEB sunucusu (entegre phpMyAdmin, Joomla, MySQL/ SQLite, düzenlenebilir php.ini, ) ve yazıcı sunucusu (3x yazıcıya kadar) olarak kullanılabileceği açıklandı. Özel olarak hazırlanan QPKG yazılımı ile ayrıca kullanıcılar NAS sunucusuna yeni yazılımlar ekleyerek özellikleri (örneğin XDove ile posta sunucu yapılandırması gibi) geliştirebilecekler.

QNAP SS-839 Pro Turbo NAS'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.