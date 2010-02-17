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Qualcomm: Nokia, Snapdragon işlemcili Symbian telefon hazırlıyor

Nokia sürprize mi hazırlanıyor ? Qualcomm tepe yöneticisine göre Finlandiyalı firma, Snapdragon işlemcili akıllı telefon geliştiriyor.
9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm: Nokia, Snapdragon işlemcili Symbian telefon hazırlıyor
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Akıllı telefonlar için yaygın kullanımında en güçlü platform olarak gösterilen Qualcomm Snapdragon, sonunda dünya telefon devi Nokia'nın çözümlerine de giriyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ile olan yeni iş birliğini duyuran Nokia'nın, Texas Instruments çözümlerini bırakarak en azından üst seviye çözümlerinde özel olarak tasarlanmış x86 işlemciler kullanacağı iddia edilirken, bu değişimin yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyor. Öte yandan rakip firmaların donanım özellikleriyle öne çıkan güçlü modellerine karşı Nokia da benzer bir yaklaşımla Snapdragon platformunu kullanacak gibi görünüyor.

N97 ve N900 gibi yazılım ve fonksiyon anlamında dikkat çekici çözümlere sahip olan Nokia, işlem gücü açısından artan rekabete, Qualcomm Snapdragon platformuyla katılacak gibi görünüyor. Finlandiya merkezli firmadan henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Qualcomm üst yöneticisi Paul Jacobs, Finlandiya'da yayın yapan Helsingin Sanomat gazetesinde verdiği yeni bir demeçte, Nokia'nın Snapdragon işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni bir model üzerinde çalıştığını söyledi.

Bilindiği üzere Nokia ve Qualcomm, patent kullanımına yönelik anlaşmazlıklar yüzünden gergin bir dönemden geçmişlerdi. Ancak görünen o ki alanlarında lider iki dev isim, yüksek performanslı yeni nesil telefonlar için iş birliğine gidiyorlar. N900 modelinde ARM Cortex A8 tabanlı işlemci kullanan Nokia'nın, Snapdragon kullanımında nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor zira hali hazırda 1GHz'de çalışan Snapgragon işlemcisi başta HTC HD2 ve Google Nexus One olmak üzere pek çok telefonda kullanılırken, Qualcomm'un 1.3GHz ve 1.5GHz'de çalışan modellerini sene sonuna kadar duyurmayı planladığı da biliniyor.

Qualcomm: Nokia, Snapdragon işlemcili Symbian telefon hazırlıyor
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DH Misafiri 9 yıl
arm cortex-A9 piyasa da uygulama konusunda rakip tanımayan bir işlemci. saat hızları gpu+ yani dual core kit ile 2ghz e çıkabiliyormuş. bu da snapdragon için yenilgi gibi görünüyor. fakat nokia nın herzamanki gibi yenilikleri hızlı sindiremeyişi kullanıcılarını çok üzüyor :(
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DSGNRY 9 yıl
Fuarda yeni cihaz tanitmadi mı Nokia ben mı kaçırdım ? Başlık açıp kalabalık etmeyin dedim kusura bakmayın :D
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homeedition88 9 yıl
Sony Ericsson Vivaz ile bu işi halleti bile. Nokia bu aralar acayip ağırdan alıyor akıllı telefon işini. Sony bile symbian arayüzünü tamamen değiştirerek bir cihaz hazırlayabildi içine de snapdragon işlemci koyup HD video kayıt şansı tanıdı. Nokia daha çıkartacak.
Hakikaten anlayamıyorum nokia'yı.
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Mr. Jingles 9 yıl
Yalnız bazı yazılarda ARM Cortex A-8 olacağı yazıyordu
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Mr. Jingles 9 yıl
TI işlemci konusunda Qualcomm'dan daha iyi değil mi?TI'nin de zaten 1Ghz hızında işlemcileri mevcut
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lazloo 9 yıl
Bnece bu olay N87 yi doğruluyor.Hatırlarsanız N87 nin özelliklerinin gösterildiği video da Snapdragon yazıyordu.
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DavutGENC 9 yıl
İnşlh Güzel Olur.
Tutar sanırım nokia sonucta
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einhander 9 yıl
qualcomm baya hızlı ıslemcı yapıyor
uretsın bakalın ne getırısı olacak gorelım
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ten_don 9 yıl
sene sonu beklenir Cortex A9 işlemcili bir telefon alınır hepsini unutturur

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BayBağatur 9 yıl
Geç bile kaldı , Nokia...
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