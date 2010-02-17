Qualcomm: Nokia, Snapdragon işlemcili Symbian telefon hazırlıyor

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Akıllı telefonlar için yaygın kullanımında en güçlü platform olarak gösterilen Qualcomm Snapdragon, sonunda dünya telefon devi Nokia'nın çözümlerine de giriyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ile olan yeni iş birliğini duyuran Nokia'nın, Texas Instruments çözümlerini bırakarak en azından üst seviye çözümlerinde özel olarak tasarlanmış x86 işlemciler kullanacağı iddia edilirken, bu değişimin yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyor. Öte yandan rakip firmaların donanım özellikleriyle öne çıkan güçlü modellerine karşı Nokia da benzer bir yaklaşımla Snapdragon platformunu kullanacak gibi görünüyor.

N97 ve N900 gibi yazılım ve fonksiyon anlamında dikkat çekici çözümlere sahip olan Nokia, işlem gücü açısından artan rekabete, Qualcomm Snapdragon platformuyla katılacak gibi görünüyor. Finlandiya merkezli firmadan henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Qualcomm üst yöneticisi Paul Jacobs, Finlandiya'da yayın yapan Helsingin Sanomat gazetesinde verdiği yeni bir demeçte, Nokia'nın Snapdragon işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni bir model üzerinde çalıştığını söyledi.

Bilindiği üzere Nokia ve Qualcomm, patent kullanımına yönelik anlaşmazlıklar yüzünden gergin bir dönemden geçmişlerdi. Ancak görünen o ki alanlarında lider iki dev isim, yüksek performanslı yeni nesil telefonlar için iş birliğine gidiyorlar. N900 modelinde ARM Cortex A8 tabanlı işlemci kullanan Nokia'nın, Snapdragon kullanımında nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor zira hali hazırda 1GHz'de çalışan Snapgragon işlemcisi başta HTC HD2 ve Google Nexus One olmak üzere pek çok telefonda kullanılırken, Qualcomm'un 1.3GHz ve 1.5GHz'de çalışan modellerini sene sonuna kadar duyurmayı planladığı da biliniyor.

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