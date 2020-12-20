Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı

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Qualcomm Technologies, Android işletim sistemi desteğini geliştirmek ve genişletmek için Google ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu, Qualcomm'un Snapdragon mobil platformlarına sahip daha fazla cihazın en son Android işletim sistemini çalıştırmasını sağlayacak. Akıllı telefonlar, Snapdragon 888'den başlayarak dört yıllık Android işletim sistemi sürüm güncellemelerini ve dört yıllık güvenlik güncellemelerini alacak.

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Qualcomm ve Google iş birliği

Google, düzensiz olan Android işletim sistemi güncelleme döngüsünü düzene sokma girişimi olarak 2017 yılında Project Treble'ı duyurdu. Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi güncellemelerini gelecek yıl daha fazla akıllı telefona getirmek için Project Treble'ı genişletmek için birlikte çalışacak. Bu girişimler aynı zamanda daha az kaynakla ve Snapdragon tabanlı cihazlar için öngörülebilir bir yazılım yaşam döngüsüyle daha hızlı Android işletim sistemi yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Google Android mühendisliği başkan yardımcısı David Burke anlaşmaya dair: "Google, Android ekosisteminin tazeliğini artırmak için teknoloji ortaklarımızla yakın çalışmaya devam ediyor. Qualcomm Technologies ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, Android kullanıcılarının en son işletim sistemi yükseltmelerine ve cihazlarında daha fazla güvenliğe sahip olmasını bekliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Qualcomm yöneticilerinden Kedar Kondap: "Bu iş birliği sayesinde, Snapdragon tabanlı cihazlarda hızlandırılmış Android işletim sistemi yükseltmesinin yanı sıra son kullanıcılar için üstün bir kullanıcı deneyimi sağlıyoruz" dedi.

Google, bu değişikliğin 2021'de Android 11 ile piyasaya sürülmesi planlanan tüm Snapdragon işlemcileri için geçerli olduğunu söylüyor.

https://www.theverge.com/2020/12/17/22178833/google-qualcomm-snapdragon-888-faster-android-updates-four-years

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