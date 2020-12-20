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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı

    İki teknoloji devi Qualcomm ve Google, yaptıkları bir anlaşma ile mobil cihazlardaki Android desteğini genişletmek ve yükseltmeleri basitleştirmek için birlikte çalışacaklar.
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    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı
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    Qualcomm Technologies, Android işletim sistemi desteğini geliştirmek ve genişletmek için Google ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu, Qualcomm'un Snapdragon mobil platformlarına sahip daha fazla cihazın en son Android işletim sistemini çalıştırmasını sağlayacak. Akıllı telefonlar, Snapdragon 888'den başlayarak dört yıllık Android işletim sistemi sürüm güncellemelerini ve dört yıllık güvenlik güncellemelerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü?"

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    Qualcomm ve Google iş birliği

    Google, düzensiz olan Android işletim sistemi güncelleme döngüsünü düzene sokma girişimi olarak 2017 yılında Project Treble'ı duyurdu. Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi güncellemelerini gelecek yıl daha fazla akıllı telefona getirmek için Project Treble'ı genişletmek için birlikte çalışacak. Bu girişimler aynı zamanda daha az kaynakla ve Snapdragon tabanlı cihazlar için öngörülebilir bir yazılım yaşam döngüsüyle daha hızlı Android işletim sistemi yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyor.

    Google Android mühendisliği başkan yardımcısı David Burke anlaşmaya dair: "Google, Android ekosisteminin tazeliğini artırmak için teknoloji ortaklarımızla yakın çalışmaya devam ediyor. Qualcomm Technologies ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, Android kullanıcılarının en son işletim sistemi yükseltmelerine ve cihazlarında daha fazla güvenliğe sahip olmasını bekliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

    Qualcomm yöneticilerinden Kedar Kondap: "Bu iş birliği sayesinde, Snapdragon tabanlı cihazlarda hızlandırılmış Android işletim sistemi yükseltmesinin yanı sıra son kullanıcılar için üstün bir kullanıcı deneyimi sağlıyoruz" dedi.

    Google, bu değişikliğin 2021'de Android 11 ile piyasaya sürülmesi planlanan tüm Snapdragon işlemcileri için geçerli olduğunu söylüyor.



    https://www.theverge.com/2020/12/17/22178833/google-qualcomm-snapdragon-888-faster-android-updates-four-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Qualcomm telefon çıkarsa ya fena olmaz hani
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    xxxx1 (cem mare) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Üreticilere katı dayatmalar olmazsa ise bir şekilde 4 yıl destak vermeyeceklerdir.{5} yıl olmalıydı en az.
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir haber. Fakat güncelleme en nihayetinde üreticinin insiyatifinde olan bir şey. Güncelleme demek cihazın güncel kalması dolayısıyla kullanıcının da cihazım güncel diyerek yeni cihaza yönelmemesi demek. Bu da satışların düşmesi demek. Android üreticileri için dört yıl çok fazla gelecektir. Nokia, OnePlus, Sony ve Samsung haricinde hiçbir üç yıl güncelleme veren üretici yok. Hatta Samsung bile sadece amiral seviyesi cihazlara bu desteği sunuyor. Yani amiral seviyesini saymazsak tüm modellerine üç yıl destek sunan üç firma var diyebiliriz.
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    Windows10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung da 3 güncelleme veriyor.
    Microsoft da 3 güncelleme veriyor.
    Snapdragon 4 güncelleme verirse, diğerleri de vermek zorunda kalır.

    Aklıma tabi Snapdragon 808 kullanan LG G4 geliyor, tek güncelleme vermişlerdi.

    Eğer bu şekilde devam ederlese, iphone'un alma sebebinin ortadan kaldırıyor olacaklar. üstelilk apple'ın planned obsocelence (planlı eskitme) iddiaları ayyuka çıkmışken.

    Bakalım samsung ne tepki verecek buna?
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Windows10
    Güncelleme derken güvenlik güncellemesi buradaki konu sanırsam. Sonuçta Android güncellemesi almaya bilir gene. Çok değişen bir husus olmayacak sanırım...
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Google in akli daha yeni basina geliyor.
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