Qualcomm ve Google'dan Android PC'ler geliyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Android ekosistemi çok yakında dizüstülere taşınıyor. Qualcomm ve Google, Maui'de düzenlenen Snapdragon Summit 2025 kapsamında Android işletim sistemiyle çalışacak yeni PC'leri duyurdu. Bu cihazlar, yalnızca ChromeOS tabanlı Chromebook'ların devamı değil, Android ekosistemi, Gemini AI entegrasyonu ve yeni nesil Snapdragon donanımıyla geliyor olacak.

Qualcomm ve Google'dan Android PC'lere yeşil ışık

Qualcomm CEO'su Cristiano R. Amon'un açılış konuşmasında yaptığı sürpriz duyuruya göre, Android PC'ler geleneksel Chromebook modellerinden farklı olarak daha geniş uygulama yelpazesi, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yerel AI işlemleriyle donatılacak. Şirket, bu cihazların uzun pil ömrü ve yüksek performanslı yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft iş birliğiyle piyasaya sürülen Copilot+ PC'lerde olduğu gibi, Snapdragon tabanlı Android bilgisayarların da taşınabilirlik, yapay zeka hızlandırma ve bulutla entegre çalışan "AI is the UI" yaklaşımıyla şekilleneceği belirtiliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan cihazlar için detaylar açıklanmadı ancak Qualcomm yöneticileri kısa sürede prototipleri denemeyi planladıklarını vurguladı.

Aslına bakacak olursak, Android PC'lerin pazara sunulması, ARM tabanlı dizüstülerin konumunu yeniden tanımlayabilir. Apple'ın M serisiyle oluşturduğu güçlü rekabette Qualcomm'un Google ortaklığıyla nasıl bir konum elde edeceği şimdiden merak konusu.

