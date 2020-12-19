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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü?

    Qualcomm, bu ayın başlarında tanıttığı yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888'in kıyaslama puanlarını resmi olarak paylaştı. Yeni yonga seti, sektöre güçlü bir giriş yapıyor.
    2 gün
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    İşlemci
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü?
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    Qualcomm, bu ayın başlarında yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888'i tanıttı. 2021'de piyasaya sürülecek çoğu Android telefona güç verecek olan yeni yonga seti hakkında daha fazla bilgi sunmak isteyen şirket, yonga setinin kıyaslama sonuçlarını paylaştı.Qualcomm'un paylaştığı verilere göre yeni yonga setinin, AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal ve Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ve UL Procyon testlerinden geçtiği görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir"

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    Snapdragon 888'in test sonuçları

    Snapdragon 888, testler için referans tasarım bir akıllı telefon kullanıldı. Referans telefonda, 120Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç Full HD + (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekran var. Telefon, 2.84GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli CPU'ya sahip Qualcomm 888 5G işlemci tarafından destekleniyor. Telefonda, 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama alanı mevcut. Cihaz, 3.780mAh batarya ve Type-C 3.1 Gen2 bağlantı noktasına sahip.

    Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü?
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm her testi üç kez tekrar etti. Paylaşılan puanlar bu üç tekrarın ortalama sonucu. Snapdragon 888 destekli cihaz, AnTuTu kıyaslamasında 735439 puan aldı ve bu, 661059 puanla mevcut liderlik tablosu şampiyonu Kirin 9000'li Huawei Mate 40 Pro'nun puanından daha yüksek. Snapdragon 888'in puanı, Snapdragon 865+ ile çalışan Asus ROG Phone 3'ten yaklaşık %21 ve OnePlus 8T'deki Snapdragon 865'ten %26 daha fazla.

    Snapdragon 888, Geekbench 5'te tek çekirdekli testte 1.135 ve  çok çekirdekli testte 3.794 puan aldı. Snapdragon 865 aynı testlerde, tek çekirdekte 900 civarında bir puana sahipken çok çekirdekte ise yaklaşık 3.400 puana sahipti. Bu sonuçlar Snapdragon 888'i, Snapdragon 865'e kıyasla tek çekirdekli testlerde yaklaşık %20 ve çok çekirdekli testlerde ise yaklaşık %10 daha iyi bir konuma getiriyor.

    Tüm testlerde yerine geldiği Snapdragon 865'e göre daha iyi puanlar alan Snapdragon 888'e sahip cihazlar, 2021'in ilk çeyreği ile hayatımıza girecek. Xiaomi, Realme, OnePlus ve Oppo gibi birçok akıllı telefon üreticisi amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 888'i kullanacak.



    https://www.gsmarena.com/qualcomm_shares_official_snapdragon_888_benchmark_results-news-46825.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vs-fb (Vn S) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böylece 865'in, tu kaka olmasının ilk adımı atılıp, yenisini almalıyım ateşine ilk odun atılmış.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple A14 bir yana A13’den bile yavaş kalmış.







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    Apple A14 bir yana A13’den bile yavaş kalmış. ...
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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geekbench:

    Single core:

    Apple A14 single core -> 1603

    Apple A13 single core -> 1331

    Snapdragon 888 single core-> 1135



    Multi core:

    Apple A14 multi core -> 4187

    Apple A13 multi core -> 3366

    Snapdragon 888 multi core-> 3794



    GFX Bench:

    Apple A14 -> 102fps

    Apple A13 -> 91fps

    Snapdragon 888 -> 86fps



    Kaynak: https://www.anandtech.com/show/16325/qualcomm-discloses-snapdragon-888-benchmarks



    Uzun lafin kisasi, 2015-2014 yillarindan once nasil apple kendi b*kunda oynayip gecen modele gore su kadar hizlandik dese de piyasadaki modellerden geride kaliyorduysa, su anda da qualcomm ayni durumda.. Daha henuz gecen senenin a13 islemcisini tam anlamiyla ezememis bir model gelmis ve ortaligi kasip kavurdugu hikayesine inanmamizi bekliyor.. Gitsin kendi kumunda oynamaya devam etsin...



    Daha durun apple yuzunden 3-4 yil icinde ortalik arm islemcili windows notebooklarla bile dolacak.. Apple bir cok konuda elestirilebilir ama kendi markasi bunyesine katip kendi calistiklari-gelistirdikleri islerde-teknolojilerde piyasanin en iyisini cikariyorlar (zamaninin sony si gibi) Hazir aldiklari seylerde genelde kotu secimler yapabiliyorlar.. İns zamaninda sony nin yaptigi gibi cok fazla konuya el atip-devasalasmaktan dolayi s*cmazlar.. Ama kesinlikle birkac farkli olaya daha el atmalarini isterim.. (kendi modemi, kendi bataryasi, kendi panelini tasarlamak gibi)
    1135
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    seglopsi 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    şöyle bir durum var ortada; grafik olarak bile apple a13'ün gerisinde kalmışsa bir sorun var demektir. adreno biriminin geçmişinde bugün halen liderliğe oynamaya çalışan bir şirket olan amd'nin teknolojileri var. sen eğer bunu kullanamayıp adamın geçen yıl çıkarttığı gpu'dan bile geri kalıyorsan qualcomm için çanlar iyi çalmıyor demek doğru olacaktır. şuanda qualcomm'un modemleri çok iyi ancak apple oraya da iş attı. yakında orada da qualcomm'dan daha iyi seviyeye gelirlerse şaşırmam.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Antutu da 735439 alarak iphone 12 pro max'e nesil farkı atmış (572000). 3dmark ve Dxomark'ta da Snapdragon hep kazanıyor
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl soru harcadığı güce rağmen pil kullanımı ne kadar düşük tutulabilmiş olmalı. Verimlilik konusunda bir geliştirme yoksa hiç antutularla göz boyamasın boşuna. Artık tekel olduklarını düşündüklerinden işlemcileri de ucuz değil. Orta seviye dışında bir albenisi kalmadı açıkçası.
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    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    islemci hizli olunca ne olacak ? farkli bir is mi yapacak ? 2-3 senelik telefon bile her isi goruyor. satislar dusunce bakalim ne yapacaklar.
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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geekbench:

    Single core:

    Apple A14 single core -> 1603

    Apple A13 single core -> 1331

    Snapdragon 888 single core-> 1135



    Multi core:

    Apple A14 multi core -> 4187

    Apple A13 multi core -> 3366

    Snapdragon 888 multi core-> 3794



    GFX Bench:

    Apple A14 -> 102fps

    Apple A13 -> 91fps

    Snapdragon 888 -> 86fps



    Kaynak: https://www.anandtech.com/show/16325/qualcomm-discloses-snapdragon-888-benchmarks



    Uzun lafin kisasi, 2015-2014 yillarindan once nasil apple kendi b*kunda oynayip gecen modele gore su kadar hizlandik dese de piyasadaki modellerden geride kaliyorduysa, su anda da qualcomm ayni durumda.. Daha henuz gecen senenin a13 islemcisini tam anlamiyla ezememis bir model gelmis ve ortaligi kasip kavurdugu hikayesine inanmamizi bekliyor.. Gitsin kendi kumunda oynamaya devam etsin...



    Daha durun apple yuzunden 3-4 yil icinde ortalik arm islemcili windows notebooklarla bile dolacak.. Apple bir cok konuda elestirilebilir ama kendi markasi bunyesine katip kendi calistiklari-gelistirdikleri islerde-teknolojilerde piyasanin en iyisini cikariyorlar (zamaninin sony si gibi) Hazir aldiklari seylerde genelde kotu secimler yapabiliyorlar.. İns zamaninda sony nin yaptigi gibi cok fazla konuya el atip-devasalasmaktan dolayi s*cmazlar.. Ama kesinlikle birkac farkli olaya daha el atmalarini isterim.. (kendi modemi, kendi bataryasi, kendi panelini tasarlamak gibi)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) eapantherea
    Uygulamaların yüzde 90 ı OnePlus,Sony gibi sade arayüzü olan telefonlarda iphone dan daha hızlı açılıyor. Ben de AnTuTu ya bakayım o zaman orda da S888, A14 ü her konuda ezip geçiyor. Benchlere bakıp da telefon kıyaslama devri 2015-2016 larda kaldı sanıyodum ama hala aynı kafada devam edenler varmış.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple A14 bir yana A13’den bile yavaş kalmış.







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    eapantherea (354D 437) 2 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Hocam ben yazarken sen de ayni kaynaktan goruntu atmissin ama neyse, cifte dikis olmus 😅
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    apali42 (Mehmet Duru) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Gameguardianla PUBG de hile açıp canlı yayın aktarma programıyla periscope ta canlı yayın yapamadıktan sonra ne yapayım A15 i.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sonuçlar referans cihazda o yüzden asıl telefon üreticileri daha iyisini yapacaklar. Modcularda özelleştirilmiş kernelle çoşturacak. Mesela benim telefonda 430 bin küsürdü moddu kerneldi derken 504 bine çıkardım.
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    magicboyguccino 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin haber sitelerinde Vivo x60 pro + modelinin geliştirici modelinin 888 işlemci ile en yüksek puanları aldığı yazıyor. Bu o testlerin sonucu olabilir mi?
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) magicboyguccino
    Hayır bu Snapdragon'un kendi referans test telefonunda yapılan testler.
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    vs-fb (Vn S) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böylece 865'in, tu kaka olmasının ilk adımı atılıp, yenisini almalıyım ateşine ilk odun atılmış.
    Yanıtla +18
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 666 da gelir mi :D
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