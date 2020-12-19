Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü?

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Qualcomm, bu ayın başlarında yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888'i tanıttı. 2021'de piyasaya sürülecek çoğu Android telefona güç verecek olan yeni yonga seti hakkında daha fazla bilgi sunmak isteyen şirket, yonga setinin kıyaslama sonuçlarını paylaştı.Qualcomm'un paylaştığı verilere göre yeni yonga setinin, AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal ve Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ve UL Procyon testlerinden geçtiği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir"

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Snapdragon 888'in test sonuçları

Snapdragon 888, testler için referans tasarım bir akıllı telefon kullanıldı. Referans telefonda, 120Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç Full HD + (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekran var. Telefon, 2.84GHz'e kadar çalışan sekiz çekirdekli CPU'ya sahip Qualcomm 888 5G işlemci tarafından destekleniyor. Telefonda, 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama alanı mevcut. Cihaz, 3.780mAh batarya ve Type-C 3.1 Gen2 bağlantı noktasına sahip.

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Qualcomm her testi üç kez tekrar etti. Paylaşılan puanlar bu üç tekrarın ortalama sonucu. Snapdragon 888 destekli cihaz, AnTuTu kıyaslamasında 735439 puan aldı ve bu, 661059 puanla mevcut liderlik tablosu şampiyonu Kirin 9000'li Huawei Mate 40 Pro'nun puanından daha yüksek. Snapdragon 888'in puanı, Snapdragon 865+ ile çalışan Asus ROG Phone 3'ten yaklaşık %21 ve OnePlus 8T'deki Snapdragon 865'ten %26 daha fazla.

Snapdragon 888, Geekbench 5'te tek çekirdekli testte 1.135 ve çok çekirdekli testte 3.794 puan aldı. Snapdragon 865 aynı testlerde, tek çekirdekte 900 civarında bir puana sahipken çok çekirdekte ise yaklaşık 3.400 puana sahipti. Bu sonuçlar Snapdragon 888'i, Snapdragon 865'e kıyasla tek çekirdekli testlerde yaklaşık %20 ve çok çekirdekli testlerde ise yaklaşık %10 daha iyi bir konuma getiriyor.

Tüm testlerde yerine geldiği Snapdragon 865'e göre daha iyi puanlar alan Snapdragon 888'e sahip cihazlar, 2021'in ilk çeyreği ile hayatımıza girecek. Xiaomi, Realme, OnePlus ve Oppo gibi birçok akıllı telefon üreticisi amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 888'i kullanacak.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_shares_official_snapdragon_888_benchmark_results-news-46825.php

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