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Qualcomm'dan akıllı telefonlar için yeni çipset ailesi: MSM7x30

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'dan akıllı telefonlar için yeni çipset ailesi: MSM7x30
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ARM tabanlı platform çözümleriyle akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden birisi olan Qualcomm, genel kullanıma dönük yeni nesil akıllı telefonlar için hazırladığı MSM7x30 serisi çipset modellerini örneklendirmeye başladı. Snapdragon platformuyla yüksek performans sınıfındaki akıllı telefonları (Toshiba TG-01 gibi) hedef alan firmanın, ileri-entegre tasarıma sahip yeni yonga seti ailesiyle ise yeni nesil akıllı telefonlarda orta segment çözümler hedefleniyor. ARM v7 komut setini temel alan ve 800MHz-1GHz hızlarında çalışan işlemci seçeneğine sahip yeni çipset serisinde 720p video işleme/çözümleme (30 fps), OpenGL ES 2.0 ve OpenVG 1.1 destekli 2D&3D GPU ile entegre GPS gibi detaylara yer veriliyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olacak yeni çipset ailesinde 12 megapiksel kamera desteği, pakette paket bellek kullanımı ve 5.1 kanal ses sistemi gibi detaylara yer verildiği ayrıca Symbian, Windows Mobile, Android ve Brew gibi hemen hemen tüm mobil platformlarıyla uyumlu olduğu açıklandı. Qualcomm'un CDMA teknolojilerinde sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alex Katouzian açıklamasında, firma olarak en iyi mobil deneyimi sunacak çözümleri üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor, talebin arttığı akıllı telefon pazarında yenilikçi teknolojilerle iş ortaklarımıza daha önce olmadığı kadar büyük değer sağlayan yeni cihazları hazırlamalarına olanak tanıdıklarını söyledi. Qualcomm MSM7x30 tabanlı ilk telefonların 2010 sona ermeden çıkması bekleniyor.


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tanak 10 yıl
opengl destegi cok onemli olmuş.
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ilacci72 10 yıl
Görünen oki 2010 yılı akıllı telefonların yılı olacak.
Ayrıca HD kayıt yapan telefonların sayısı hızla artacak gibi...
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