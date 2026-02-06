QuantumScape, katı hal bataryalarda pilot üretime başladı

QuantumScape’in merkezinde kurulan Eagle Line, özellikle OEM müşterilerin test, doğrulama ve ürün entegrasyon süreçlerinde kullanacağı batarya hücrelerini üretmek üzere tasarlandı.
Odak pilot üretimde
QuantumScape’in paylaştığı bilgilere göre Eagle Line tam kapasiteye ulaştığında, burada üretilen katı hal batarya hücreleri müşterilere numune gönderimi, test süreçleri, teknoloji gösterimlerini ve ürün entegrasyonu amacıyla kullanılacak. Bu süreç, özellikle otomotiv üreticilerinin katı hal bataryaları gerçek araç platformlarında değerlendirmesi açısından kritik öneme sahip. Eagle Line hattı aynı zamanda katı hal hücre üretiminin ölçeklenebilirliğini fiilen göstererek lisans ortaklarının kendi tesislerinde gigawatt-saat seviyesinde üretim yapabilmesine zemin hazırlayacak.
Buna ek olarak hat, yeni nesil malzeme, proses ve üretim iyileştirmelerinin gerçek ölçeklerde test edilmesine olanak tanıyacak bir geliştirme platformu olarak da kullanılacak.