    QuantumScape, katı hal bataryalarda pilot üretime başladı

    QuantumScape, katı hal bataryalar için Eagle Line pilot üretim hattını devreye aldı. Yeni hat, QSE-5 hücrelerinin ölçeklenebilir üretimi ve OEM numuneleri için kritik öneme sahip.

    Katı hal batarya teknolojilerinin en dikkat çeken geliştiricilerinden QuantumScape, Eagle Line adını verdiği yeni pilot üretim hattını resmen devreye aldı. Şirket, düzenlediği  açılışla birlikte, katı hal lityum-metal bataryaların ölçeklenebilir üretimine yönelik kritik bir eşiği aşmış oldu. Eagle Line, hem seri üretimin temellerini atmayı hem de otomotiv üreticilerine yönelik numune hücre tedarikini amaçlıyor.

    QuantumScape’in merkezinde kurulan Eagle Line, özellikle OEM müşterilerin test, doğrulama ve ürün entegrasyon süreçlerinde kullanacağı batarya hücrelerini üretmek üzere tasarlandı.

    Odak pilot üretimde

    QuantumScape, 2025 yılını belirlediği tüm teknik ve operasyonel hedeflere ulaşarak kapattığını daha önce duyurmuştu. Bu hedeflerin merkezinde, şirketin kendi geliştirdiği “Cobra” katı hal ayırıcı üretim sürecinin temel üretim altyapısına entegre edilmesi yer alıyordu. Cobra süreci sayesinde, QSE-5 olarak adlandırılan katı hal lityum-metal batarya hücrelerinin daha yüksek hacimli B1 numune üretimi mümkün hale geldi.
    4 Şubat 2026’da gerçekleştirilen açılış törenine, başta Volkswagen Group olmak üzere QuantumScape’in otomotiv OEM iş ortakları, ekosistem paydaşları ve kamu temsilcileri katıldı. Şirket, etkinlik kapsamında hem Eagle Line’ın çalışır durumdaki görüntülerini hem de QSE-5 hücresine ait yeni görsel ve videoları paylaştı.

    QuantumScape’in paylaştığı bilgilere göre Eagle Line tam kapasiteye ulaştığında, burada üretilen katı hal batarya hücreleri müşterilere numune gönderimi, test süreçleri, teknoloji gösterimlerini ve ürün entegrasyonu amacıyla kullanılacak. Bu süreç, özellikle otomotiv üreticilerinin katı hal bataryaları gerçek araç platformlarında değerlendirmesi açısından kritik öneme sahip. Eagle Line hattı aynı zamanda katı hal hücre üretiminin ölçeklenebilirliğini fiilen göstererek lisans ortaklarının kendi tesislerinde gigawatt-saat seviyesinde üretim yapabilmesine zemin hazırlayacak.

    Buna ek olarak hat, yeni nesil malzeme, proses ve üretim iyileştirmelerinin gerçek ölçeklerde test edilmesine olanak tanıyacak bir geliştirme platformu olarak da kullanılacak.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

