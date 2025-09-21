Katı hal bataryalı elektrikli yarış motosikleti: Ducati V21L

Daha hafif, hızlı ve dayanıklı
Mevcut halinde 150 beygir güç üreten ve Mugello Pisti’nde yaklaşık 273 km/s hıza ulaşabilen Ducati V21L, şimdi katı hal batarya ile donatıldı. Bu batarya sayesinde V21L, yaklaşık 12 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Ayrıca 844 Wh/l seviyesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sunarken yarış standartlarında kesintisiz güç üretmeye devam ediyor. Hücrelerin daha uzun ömürlü olması ise performans kayıplarını azaltıyor ve dayanıklılığı artırıyor.
Uzmanlara göre Volkswagen’in bu teknolojiyi ilk kez bir motosiklette denemesinin nedeni motosikletlerin daha basit ve güvenli prototip platformları sunması. Katı hal bataryaların ölçeklenmesi halen otomotiv devlerinin en büyük zorluklarından biri olsa da Ducati’nin bu adımı, teknolojinin artık laboratuvar sınırlarını aştığının kanıtı niteliğinde.
QuantumScape, uzun süredir elektrikli araç sektöründe katı hal lityum-metal bataryaların öncüsü olarak gösteriliyor. Şirketin geliştirdiği QSE-5 hücreleri, Volkswagen'in yatırımları ve PowerCo'nun üretim işbirliğiyle yıllardır test ediliyordu. Geçtiğimiz yıl imzalanan lisans anlaşmasıyla PowerCo, QuantumScape teknolojisini seri üretime hazırlama hakkı elde etmişti.
