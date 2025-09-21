Giriş
    Katı hal bataryalı elektrikli yarış motosikleti: Ducati V21L

    Ducati, V21L prototipinin katı hal bataryalı versiyonunu tanıttı. Daha hafif, hızlı ve dayanıklı halen gelen motosiklette QuantumScape’in bataryaları kullanıldı.

    Katı hal bataryalı elektrikli yarış motosikleti: Ducati V21L Tam Boyutta Gör
    İki teker devi Ducati, QuantumScape ve PowerCo ile iş birliği yaparak geliştirdiği V21L prototipiyle Volkswagen’in katı hal batarya teknolojisini kullanan ilk motosikletine imza attı. Prototip sadece Ducati’nin MotoE yarış serisi için değil, aynı zamanda Volkswagen’in gelecek nesil elektrikli araç stratejisi için de bir test platformu olacak.

    Daha hafif, hızlı ve dayanıklı

    Mevcut halinde 150 beygir güç üreten ve Mugello Pisti’nde yaklaşık 273 km/s hıza ulaşabilen Ducati V21L, şimdi katı hal batarya ile donatıldı. Bu batarya sayesinde V21L, yaklaşık 12 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Ayrıca 844 Wh/l seviyesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sunarken yarış standartlarında kesintisiz güç üretmeye devam ediyor. Hücrelerin daha uzun ömürlü olması ise performans kayıplarını azaltıyor ve dayanıklılığı artırıyor.

    Katı hal bataryalı elektrikli yarış motosikleti: Ducati V21L Tam Boyutta Gör
    Geleneksel 18 kWh’lik 21700 hücreli batarya sisteminin yerini alan 980 adet QuantumScape QSE-5 hücresi, lityum-metal anot ve seramik ayırıcı sayesinde hem güvenli hem de daha verimli bir enerji depolama çözümü sunuyor.

    Uzmanlara göre Volkswagen’in bu teknolojiyi ilk kez bir motosiklette denemesinin nedeni motosikletlerin daha basit ve güvenli prototip platformları sunması. Katı hal bataryaların ölçeklenmesi halen otomotiv devlerinin en büyük zorluklarından biri olsa da Ducati’nin bu adımı, teknolojinin artık laboratuvar sınırlarını aştığının kanıtı niteliğinde.

    Katı hal bataryalı elektrikli yarış motosikleti: Ducati V21L Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’e bağlı batarya şirketi PowerCo ve Silikon Vadisi merkezli QuantumScape, bu teknolojiyi 2030’dan önce ticari kullanıma sunmayı planlıyor. İlk etapta otomobillerde yaygınlaşması beklenirken Ducati V21L gibi prototip motosikletler sayesinde spor ve yarış dünyasında çok daha erken sahneye çıkması muhtemel görünüyor.

    QuantumScape, uzun süredir elektrikli araç sektöründe katı hal lityum-metal bataryaların öncüsü olarak gösteriliyor. Şirketin geliştirdiği QSE-5 hücreleri, Volkswagen’in yatırımları ve PowerCo’nun üretim işbirliğiyle yıllardır test ediliyordu. Geçtiğimiz yıl imzalanan lisans anlaşmasıyla PowerCo, QuantumScape teknolojisini seri üretime hazırlama hakkı elde etmişti.

