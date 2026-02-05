Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomotivde bir ilk: Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı

    Changan ve CATL, sodyum iyon bataryalı dünyanın ilk seri üretim binek otomobili Nevo A06’yı tanıttı. Model, aşırı soğukta yüksek performans ve güvenliğiyle öne çıkıyor.

    Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Changan Automobile, “Changan SDA Intelligence Milestone Release & Sodium-Ion Battery Global Strategy Launch” etkinliğinde yapılan açıklamayla birlikte, dünyanın seri üretime giren ilk sodyum iyon bataryalı binek otomobili unvanını taşıyan Changan Nevo (Qiyuan) A06 da ilk kez global sahneye çıktı.

    400 km’nin üzerinde menzil

    Yeni Changan Nevo A06, CATL tarafından geliştirilen 45 kWh kapasiteli Naxtra sodyum iyon batarya ile donatıldı. Bu batarya paketiyle aracın tek şarjda 400 kilometrenin üzerinde saf elektrikli menzili sunacağı açıklandı. Bataryanın kapasitesi, CATL’in kısa süre önce hafif ticari araçlar için tanıttığı ilk sodyum iyon batarya ile aynı seviyede bulunuyor.

    Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sistemin merkezinde yer alan CATL Naxtra sodyum iyon batarya, markanın üçüncü nesil CTP (Cell-to-Pack) entegrasyon teknolojisi ile araç mimarisine entegre ediliyor. Açıklanan teknik verilere göre batarya hücrelerinin enerji yoğunluğu 175 Wh/kg seviyesine kadar ulaşıyor.

    Changan tarafından paylaşılan bilgilere göre batarya, Çin’in en sert kış koşullarına sahip bölgelerinden birisinde kapsamlı soğuk hava testlerinden geçirildi. Test sonuçları, menzil, düşük sıcaklık dayanımı, güvenlik ve deşarj performansı açısından tüm kullanıcı gereksinimlerinin karşılandığını ortaya koydu.

    Aşırı soğukta üstün performans

    Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Özellikle -30°C sıcaklıkta elde edilen deşarj gücünün, aynı kapasitedeki geleneksel lityum demir fosfat (LFP) bataryalı modellere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu belirtildi. Bataryanın -40°C’de kapasitesinin yüzde 90’dan fazlasını koruduğu, hatta -50°C gibi ekstrem koşullarda bile stabil şekilde deşarj yapabildiği vurgulandı.

    Açıklamalara göre batarya, çok yönlü sıkıştırma, elektrikli matkapla delinme ve tam şarjlıyken testereyle kesilme gibi aşırı kötüye kullanım senaryolarında dahi duman çıkarmadı, ısınma belirtisi göstermedi, yanma veya patlama yaşamadı. Daha da dikkat çekici olan nokta ise bataryanın, tamamen kesilmesine rağmen deşarj etmeye devam edebilmesi oldu.

    Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Changan Automobile, sodyum iyon teknolojisinin yalnızca Nevo ile sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Avatr, Deepal, Nevo ve Uni markalarının gelecekteki modellerinde CATL Naxtra sodyum iyon bataryaların kademeli olarak kullanılacağı duyuruldu.

    CATL cephesinden yapılan değerlendirmede ise sodyum iyon batarya ekosisteminin hızla geliştiği vurgulandı. Buna göre, saf elektrikli araçlarda 500 hatta 600 kilometreye varan menzillerin, menzil uzatmalı hibrit modellerde ise 300 kilometrenin üzerine çıkan ve 400 kilometreye yaklaşan elektrikli sürüş mesafelerinin mümkün hale gelmesi bekleniyor. Bu arada Changan Nevo A06’nın halihazırda 510 km ve 630 km menzil sunan, lityum iyon bataryalı tamamen elektrikli versiyonlara da sahip olduğunu belirtelim.

    Öte yandan CATL cephesinde ise şirket, batarya teknolojisini batarya değişim ağı ile birlikte geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla Changan için birden fazla sodyum iyon bataryalı modeli piyasaya sürmeyi, aynı yıl içinde ise Çin genelinde 3.000’den fazla “Chocolate” batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyor. Söz konusu ağın 140’tan fazla şehri kapsaması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi anten kablosu markası parkyn 0.25 kullananlar yorumları en iyi ısı pompası eski super mario indir geniş banda erişemezsiniz hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum