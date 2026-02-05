Otomotivde bir ilk: Sodyum bataryalı ilk seri üretim otomobil tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Changan Automobile, “Changan SDA Intelligence Milestone Release & Sodium-Ion Battery Global Strategy Launch” etkinliğinde yapılan açıklamayla birlikte, dünyanın seri üretime giren ilk sodyum iyon bataryalı binek otomobili unvanını taşıyan Changan Nevo (Qiyuan) A06 da ilk kez global sahneye çıktı.

400 km’nin üzerinde menzil

Yeni Changan Nevo A06, CATL tarafından geliştirilen 45 kWh kapasiteli Naxtra sodyum iyon batarya ile donatıldı. Bu batarya paketiyle aracın tek şarjda 400 kilometrenin üzerinde saf elektrikli menzili sunacağı açıklandı. Bataryanın kapasitesi, CATL’in kısa süre önce hafif ticari araçlar için tanıttığı ilk sodyum iyon batarya ile aynı seviyede bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin merkezinde yer alan CATL Naxtra sodyum iyon batarya, markanın üçüncü nesil CTP (Cell-to-Pack) entegrasyon teknolojisi ile araç mimarisine entegre ediliyor. Açıklanan teknik verilere göre batarya hücrelerinin enerji yoğunluğu 175 Wh/kg seviyesine kadar ulaşıyor.

Changan tarafından paylaşılan bilgilere göre batarya, Çin’in en sert kış koşullarına sahip bölgelerinden birisinde kapsamlı soğuk hava testlerinden geçirildi. Test sonuçları, menzil, düşük sıcaklık dayanımı, güvenlik ve deşarj performansı açısından tüm kullanıcı gereksinimlerinin karşılandığını ortaya koydu.

Aşırı soğukta üstün performans

Tam Boyutta Gör Özellikle -30°C sıcaklıkta elde edilen deşarj gücünün, aynı kapasitedeki geleneksel lityum demir fosfat (LFP) bataryalı modellere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu belirtildi. Bataryanın -40°C’de kapasitesinin yüzde 90’dan fazlasını koruduğu, hatta -50°C gibi ekstrem koşullarda bile stabil şekilde deşarj yapabildiği vurgulandı.

Açıklamalara göre batarya, çok yönlü sıkıştırma, elektrikli matkapla delinme ve tam şarjlıyken testereyle kesilme gibi aşırı kötüye kullanım senaryolarında dahi duman çıkarmadı, ısınma belirtisi göstermedi, yanma veya patlama yaşamadı. Daha da dikkat çekici olan nokta ise bataryanın, tamamen kesilmesine rağmen deşarj etmeye devam edebilmesi oldu.

Tam Boyutta Gör Changan Automobile, sodyum iyon teknolojisinin yalnızca Nevo ile sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Avatr, Deepal, Nevo ve Uni markalarının gelecekteki modellerinde CATL Naxtra sodyum iyon bataryaların kademeli olarak kullanılacağı duyuruldu.

CATL cephesinden yapılan değerlendirmede ise sodyum iyon batarya ekosisteminin hızla geliştiği vurgulandı. Buna göre, saf elektrikli araçlarda 500 hatta 600 kilometreye varan menzillerin, menzil uzatmalı hibrit modellerde ise 300 kilometrenin üzerine çıkan ve 400 kilometreye yaklaşan elektrikli sürüş mesafelerinin mümkün hale gelmesi bekleniyor. Bu arada Changan Nevo A06’nın halihazırda 510 km ve 630 km menzil sunan, lityum iyon bataryalı tamamen elektrikli versiyonlara da sahip olduğunu belirtelim.

Öte yandan CATL cephesinde ise şirket, batarya teknolojisini batarya değişim ağı ile birlikte geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla Changan için birden fazla sodyum iyon bataryalı modeli piyasaya sürmeyi, aynı yıl içinde ise Çin genelinde 3.000’den fazla “Chocolate” batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyor. Söz konusu ağın 140’tan fazla şehri kapsaması hedefleniyor.

