QWERTY klavyeli Nokia N97 Mini, resmi olarak tanıtıldı

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Cep telefonu sektöründe birincilik tahtını korumaya devam eden Nokia, bugün düzenlenen Nokia World 2009 etkinliği kapsamında N97 Mini modelini resmi olarak duyurdu.

Bir kaç hafta önce internet ortamında ilk defa yüzünü gösteren N97 Mini'nin yalnızca Çinli bir taklitten ibaret olabileceği düşünülüyordu ancak tahminler aksi yönde çıktı. N97'nin bazı özellikleri kırpılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Mini, dört band GSM ve yine dört band HSDPA şebekesi desteği sunuyor. Symbian OS v9.4 işletim sistemini kullanan telefon, aynı N97'de olduğu gibi 434 MHz saat hızlı ARM 11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç almakta.

Telefonun diğer özelliklerine göz atınca dikkatimizi 3.2 inç boyutunda ve 360x640 piksel çözünürlüğünde ekran, 8 GB kapasiteli bellek, QWERTY klavye ve 3.5 mm jak girişi çekmekte. N97'de ise 3.5 inç ekran ve 32 GB dahili bellek bulunduğunu hatırlatalım. Mini'nin dahili belleği yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla kapasiteyi 16 GB daha yükseltebiliyoruz. Telefonda anın yakalanması için 5 megapiksel, Carl Zeiss destekli kamera mevcut. Kamera 640x480@30 FPS video kaydedebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v2.0, A-GPS ve WI-FI barındıran Mini'nin 1200 mAh'lık lityum iyon bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 310 saate kadar bekleme; 6 saate kadar konuşma ve 32 saate kadar müzik dinleme süresi iddası taşıyor.

QWERTY klavyeli yeni telefonun, ekim ayından itibaren 450 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Quadband HSDPA

İşletim sistemi: Symbian OS v9.4

İşlemci / RAM: 434 Mhz ARM 11 / 128 MB

Boyut ve ağırlık: 113 x 52.5 x 14.2 mm / 138 gram

Ekran: 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk TFT, resistive

Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 5 MP, otomatik odaklama, Carl Zeiss lens, çift led flaş

Video kaydı: VGA@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

A-GPS: Var

Batarya: 1200 mAh lityum iyon