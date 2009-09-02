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QWERTY klavyeli Nokia N97 Mini, resmi olarak tanıtıldı

9 yıl
69,6b
1
44
Diğer
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli Nokia N97 Mini, resmi olarak tanıtıldı
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QWERTY klavyeli Nokia N97 Mini, resmi olarak tanıtıldı
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Cep telefonu sektöründe birincilik tahtını korumaya devam eden Nokia, bugün düzenlenen Nokia World 2009 etkinliği kapsamında N97 Mini modelini resmi olarak duyurdu.

Bir kaç hafta önce internet ortamında ilk defa yüzünü gösteren N97 Mini'nin yalnızca Çinli bir taklitten ibaret olabileceği düşünülüyordu ancak tahminler aksi yönde çıktı. N97'nin bazı özellikleri kırpılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Mini, dört band GSM ve yine dört band HSDPA şebekesi desteği sunuyor. Symbian OS v9.4 işletim sistemini kullanan telefon, aynı N97'de olduğu gibi 434 MHz saat hızlı ARM 11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç almakta.

Telefonun diğer özelliklerine göz atınca dikkatimizi 3.2 inç boyutunda ve 360x640 piksel çözünürlüğünde ekran, 8 GB kapasiteli bellek, QWERTY klavye ve 3.5 mm jak girişi çekmekte. N97'de ise 3.5 inç ekran ve 32 GB dahili bellek bulunduğunu hatırlatalım. Mini'nin dahili belleği yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla kapasiteyi 16 GB daha yükseltebiliyoruz. Telefonda anın yakalanması için 5 megapiksel, Carl Zeiss destekli kamera mevcut. Kamera 640x480@30 FPS video kaydedebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth v2.0, A-GPS ve WI-FI barındıran Mini'nin 1200 mAh'lık lityum iyon bataryası 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 310 saate kadar bekleme; 6 saate kadar konuşma ve 32 saate kadar müzik dinleme süresi iddası taşıyor.

QWERTY klavyeli yeni telefonun, ekim ayından itibaren 450 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

QWERTY klavyeli Nokia N97 Mini, resmi olarak tanıtıldı
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Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Quadband HSDPA
İşletim sistemi: Symbian OS v9.4
İşlemci / RAM: 434 Mhz ARM 11 / 128 MB
Boyut ve ağırlık: 113 x 52.5 x 14.2 mm / 138 gram
Ekran: 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk TFT, resistive
Bellek: 8 GB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5 MP, otomatik odaklama, Carl Zeiss lens, çift led flaş
Video kaydı: VGA@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
A-GPS: Var
Batarya: 1200 mAh lityum iyon


http://www.unwiredview.com/2009/09/02/nokia-n97-mini-announced-for-october-will-cost-e450/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
valla hiç tavsiye etmem ben arkadaşlar ben ilk sersini aldım mininin 1.000 milyara filan 1 sene önce ilk günler çok güzeldi sonra ekranı içine göçüyodu hafiften ve ileride daha kötü olur diye telefonuda açtırmadan içini aldıgım yere tkr geri sattım 4 5 ay sonra 450 500 liraya geri sattım turkcell bayisine sordum ekranla ilgili problemleri benlik degilmiş veya çok sert yüklendik ekrana çogu n97 minilerde varmış adam yeni yolladım daha telefonu tamire dedi valla dokunmatik yerine tuşlu olsun 5 mp olsun bizim olsun angaralı... :))
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nrlhzgl33 9 yıl
n97 mini ile n86 arasında çok kaldım. tavsiyesi olan var mı. birde peşin en ucuz nerde buabiirim arkadaşalar
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DH Misafiri 9 yıl
bende n97 var her bir özelliğini gayet rahat kullanıyorum bi ara donma falan yaptı ama ben piyasaya cıktığı ilk gün aldığımdan ve bu ilk sürüm tlfnlarda yazılım hatası olduğundan götürdüm serwise yeni yazılım yükledler ve şu an gayet ii ben mininin orjinali kadar çok programlı olucaanı sanmıorum üstelik sağlamlık konusunda n97den şüpesi olmasın kimsenin yani benim gibi bi telefon katilinin elinde olmadık yerlerde düşe kalka hala bi kılıfa bile sahip olmayıp 2 kat merdiven inmiş anahtar ve anahtar gibi bi çok sert cisimle ööle cıplak halde çantada cepte taşınan sabahları uyandığımda ayağımın altında bulduğum telefonun sağlamlığını burda tartışma konusu yaptıramam yani telefonun şahsiyetine yakışmaz :D ayrıca bi tlfn dokunmatikse eer geniş ekranlı olması, cok uygulamalıysa yüksek hafıza ve uzun süreli batarya kulanımını bana sağlaması gerektiğini düşünüyorum n97den sona minisi bana biraz basit ve gereksiz geldi doğrusu..
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DH Misafiri 9 yıl
bende n97 var her bir özelliğini gayet rahat kullanıyorum bi ara donma falan yaptı ama ben piyasaya cıktığı ilk gün aldığımdan ve bu ilk sürüm tlfnlarda yazılım hatası olduğundan götürdüm serwise yeni yazılım yükledler ve şu an gayet ii ben mininin orjinali kadar çok programlı olucaanı sanmıorum üstelik sağlamlık konusunda n97den şüpesi olmasın kimsenin yani benim gibi bi telefon katilinin elinde olmadık yerlerde düşe kalka hala bi kılıfa bile sahip olmayıp 2 kat merdiven inmiş anahtar ve anahtar gibi bi çok sert cisimle ööle cıplak halde çantada cepte taşınan sabahları uyandığımda ayağımın altında bulduğum telefonun sağlamlığını burda tartışma konusu yaptıramam yani telefonun şahsiyetine yakışmaz :D ayrıca bi tlfn dokunmatikse eer geniş ekranlı olması, cok uygulamalıysa yüksek hafıza ve uzun süreli batarya kulanımını bana sağlaması gerektiğini düşünüyorum n97den sona minisi bana biraz basit ve gereksiz geldi doğrusu..
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DSGNRY 9 yıl
Arkadaslar son versiyon nedir acaba? Bilen,gören,duyan?
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba bende n97 var hic memnun degilim cunku kilitleme tusu donuyor bataryayi cikarmak lazim.bu sadece bendeki n97 degil burda okudugum yorumlara bakilirsa hemen hemen hepsinde yapiyormus n97 almayi dusnuyorum
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DSGNRY 9 yıl
bende mini aldım N97 ile çok fark var diyebilirim ve uzun zamandır nokia nın böyle sağlam yapılı bir cihazına sahip olmamıştım almak isteyenler gönül rahatlığı ile alabilir
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı hakkında daha net bilgisi olan? 1 milyarı geçmesi mantıksız gelmiştir bana hep telefonlar için. o fiyata kendime mini bir telefon yerine mini bir laptop alabilirim mesela.
ama telefonlara olan düşkünlüğüm bitmek bilmiyor. bu yüzden de aldığımda en iyi özelliklere sahip olanı alıp (ziyadesiyle para verip) uzunca süre kullanmak isteyenlerdenim.
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the_CRIMINAL 9 yıl
cihaz şuan sadece nokıa shoplarda satış fiyatı 1.149 tl.. biraz pazarlıkla 1.100 den almak ve peşin fiyatına taksitle almak da mümkün.
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı hakkında daha net bilgisi olan? 1 milyarı geçmesi mantıksız gelmiştir bana hep telefonlar için. o fiyata kendime mini bir telefon yerine mini bir laptop alabilirim mesela.
ama telefonlara olan düşkünlüğüm bitmek bilmiyor. bu yüzden de aldığımda en iyi özelliklere sahip olanı alıp (ziyadesiyle para verip) uzunca süre kullanmak isteyenlerdenim.
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Kissed by Fire 9 yıl

DH Misafiri

fiyatı hakkında daha net bilgisi olan? 1 milyarı geçmesi mantıksız gelmiştir bana hep telefonlar için. o fiyata kendime mini bir telefon yerine mini bir laptop alabilirim mesela.

ama telefonlara olan düşkünlüğüm bitmek bilmiyor. bu yüzden de aldığımda en iyi özelliklere sahip olanı alıp (ziyadesiyle para verip) uzunca süre kullanmak isteyenlerdenim.


Nokia Shopta geçen hafta 1200 Tl fiyat istediler. Kullandım ve güzele benziyordu..
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşım bende aynı cihazı almayı düşünüyorum dokunmatik ekran hassasiyeti pil ömrü konusunda biraz bilgi almak istiyorum ayrıca cihazın fiyatı nedir
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DH Misafiri 9 yıl
Bende bu telefonu yurtdışından aldım ve çok mutluyum. Gerçekten almak isteyenlere öreniyorum. Bencede n97den daha kaliteli yani tabiki sonuçta aynılar ama takılma yada donma sorunlarıyla ben daha karşılaşmadım umarım karşılaşmamda. Telefon hakkında sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım Iyi akşamlar :)
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