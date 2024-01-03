Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon 760M’li AMD Ryzen 5 8600G APU ortaya çıktı

    AMD Ryzen 5 8600G "Hawk Point" APU ortaya çıktı. Ryzen 5 8600G, 6 çekirdekli bir CPU ile gelirken ona 8 işlem birimine sahip olan Radeon 760M entegre grafik birimi eşlik ediyor.

    Radeon 760M’li AMD Ryzen 5 8600G APU ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan AMD Ryzen 5 8600G APU, yeni AM5 masaüstü platformu için ilk APU ailesi olacak olan Ryzen 8000G "Hawk Point" APU ailesinin bir parçası olacak. Bu yongalar Zen 4 CPU ve RDNA 3 GPU'ları tek bir monolitik kalıp içinde entegre edecek. Kısa bir süre önce ise Ryzen 5 8600G’nin performansı da ortaya çıktı.

    Ryzen 5 8600G APU’dan performans rakamları geldi

    AMD Ryzen 5 8600G APU’nun temel özellikleri arasında 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı bulunuyor. Bunlar Zen 4 çekirdek mimarisine dayanıyor ve 16 MB'a kadar L3 önbellek ve 6 MB L2 önbellek içeriyor. İşlemci ayrıca 65W varsayılan TDP değerine sahip. Üründeki çekirdekler ise 4.35 GHz temel saat hızlarında ve 5.0 GHz boost saat hızlarında çalışacak.

    iGPU yani entegre grafik birimi tarafındaysa ürünün Geekbench’te Radeon 5 iGPU ile listelendiğini görüyoruz. Radeon iGPU, 8 işlem birimine veya 4 WGP'ye sahip olacak. Grafik birimi 2800 MHz saat hızında görev alacak. Dolayısıyla bu GPU, standart Radeon 760M’den 200MHz daha hızlı, ancak yapılandırma olarak aynı. Geekbench 6’da bu işlemcinin OpenCL'de 24842 puan ve Vulkan kıyaslamasında 30770 puan aldığını görüyoruz.

    Bu skorlar Ryzen 5 8600G'nin iGPU'sunu mobil platformlar için Radeon 760M iGPU'sunun yaklaşık %20 önüne geçiriyor. AMD, önümüzdeki CES 2024’te tüm aileyi detaylandıracak ve fiyat bilgilerini paylaşacak. Fuardan kısa bir süre sonra ise işlemciler piyasaya çıkmış olacak.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-8600g-zen4-desktop-apu-to-feature-2-8-ghz-radeon-760m-rdna3-graphics https://wccftech.com/amd-ryzen-5-8600g-hawk-point-apu-6-cores-5-ghz-radeon-5-igpu-8-compute-units/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apple banka kartı kabul etmiyor the callisto protocol türkçe yama kökün içi eksi olur mu portföy değeri ile hisse toplam değeri arasındaki fark 3 er 3 er artan sayıların toplamı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP05132
    Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP05132
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız