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Ortaya çıkan AMD Ryzen 5 8600G APU, yeni AM5 masaüstü platformu için ilk APU ailesi olacak olan Ryzen 8000G "Hawk Point" APU ailesinin bir parçası olacak. Bu yongalar Zen 4 CPU ve RDNA 3 GPU'ları tek bir monolitik kalıp içinde entegre edecek. Kısa bir süre önce ise Ryzen 5 8600G’nin performansı da ortaya çıktı.

Ryzen 5 8600G APU’dan performans rakamları geldi

AMD Ryzen 5 8600G APU’nun temel özellikleri arasında 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı bulunuyor. Bunlar Zen 4 çekirdek mimarisine dayanıyor ve 16 MB'a kadar L3 önbellek ve 6 MB L2 önbellek içeriyor. İşlemci ayrıca 65W varsayılan TDP değerine sahip. Üründeki çekirdekler ise 4.35 GHz temel saat hızlarında ve 5.0 GHz boost saat hızlarında çalışacak.

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iGPU yani entegre grafik birimi tarafındaysa ürünün Geekbench’te Radeon 5 iGPU ile listelendiğini görüyoruz. Radeon iGPU, 8 işlem birimine veya 4 WGP'ye sahip olacak. Grafik birimi 2800 MHz saat hızında görev alacak. Dolayısıyla bu GPU, standart Radeon 760M’den 200MHz daha hızlı, ancak yapılandırma olarak aynı. Geekbench 6’da bu işlemcinin OpenCL'de 24842 puan ve Vulkan kıyaslamasında 30770 puan aldığını görüyoruz.

Bu skorlar Ryzen 5 8600G'nin iGPU'sunu mobil platformlar için Radeon 760M iGPU'sunun yaklaşık %20 önüne geçiriyor. AMD, önümüzdeki CES 2024’te tüm aileyi detaylandıracak ve fiyat bilgilerini paylaşacak. Fuardan kısa bir süre sonra ise işlemciler piyasaya çıkmış olacak.

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Radeon 760M’li AMD Ryzen 5 8600G APU ortaya çıktı