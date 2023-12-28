AMD, Zen 5 işlemcileri için hazırlıklara başladı

Zen 5 için hazırlıklara başlandı
Bu altı yama temel sistem işlevselliği için ne kadar önemli olsa da, yalnızca iki düzine kod satırını değiştiriyor. Dolayısıyla irdelenip keşfedilecek detaylar yok. Bununla birlikte, bu sürücü yamalarının 2024'ün hemen öncesindeki zamanlamasını ve bu yılın Temmuz ayından bu yana gördüğümüz AMD Family 1Ah Linux yamalarının istikrarlı akışını göz önüne alırsak, AMD'nin Linux işletim sistemleri için bir Zen 5 sürümü için gerekli zemini olabildiğince çabuk hazırlamaya niyetli olduğu görülüyor.
Esasında AMD, Zen 5 için bir süredir sessizce çalışıyor. Bazı kaynaklara göre AMD, yeni işlemcileri beklenenden daha erken de duyurulabilir. Öte yandan Zen 5 ile birlikte Navi/RDNA 3.5 iGPU mimarisi de gelecek. Zen 5 işlemcilerinin RTX 3070 ve RTX 3060 Ti ile rekabet edebilecek 40 hesaplama birimine sahip entegre GPU’lara sahip olacağı iddia ediliyor.
RDNA 3.5 iGPU'ları sadece AMD işlemcileri için de önemli değil. Bilindiği üzere Steam Deck ve benzer el konsolları AMD’nin grafik çözümlerini kullanıyor. Dolayısıyla Steam Deck 2 gibi yeni el konsolları muhtemelen AMD’nin yeni çözümlerini bekliyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.