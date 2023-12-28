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    Anlık Bildirim

    AMD, Zen 5 işlemcileri için hazırlıklara başladı

    AMD, Zen 5 mimarisini temel alan yeni nesil işlemcileri için çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde ortaya çıkan çok sayıda Linux yaması Zen 5'in yaklaştığını işaret ediyor.
    AMD, Zen 5 işlemcileri için hazırlıklara başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz iki gün içinde AMD'nin Güç Yönetimi Denetleyicisi (PMC) için Linux'ta altı yama yayınlandı. Aktarılanlara göre bu yamalar henüz piyasaya sürülmemiş Family 1Ah CPU'lara yönelik olarak yapıldı. Bu kodlanmış işlemci ailesinin ise Zen 5 işlemciler olduğu belirtiliyor. AMD’nin yavaş yavaş bu tür ön hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor.

    Zen 5 için hazırlıklara başlandı

    Bu altı yama temel sistem işlevselliği için ne kadar önemli olsa da, yalnızca iki düzine kod satırını değiştiriyor. Dolayısıyla irdelenip keşfedilecek detaylar yok. Bununla birlikte, bu sürücü yamalarının 2024'ün hemen öncesindeki zamanlamasını ve bu yılın Temmuz ayından bu yana gördüğümüz AMD Family 1Ah Linux yamalarının istikrarlı akışını göz önüne alırsak, AMD'nin Linux işletim sistemleri için bir Zen 5 sürümü için gerekli zemini olabildiğince çabuk hazırlamaya niyetli olduğu görülüyor.

    Esasında AMD, Zen 5 için bir süredir sessizce çalışıyor. Bazı kaynaklara göre AMD, yeni işlemcileri beklenenden daha erken de duyurulabilir. Öte yandan Zen 5 ile birlikte Navi/RDNA 3.5 iGPU mimarisi de gelecek. Zen 5 işlemcilerinin RTX 3070 ve RTX 3060 Ti ile rekabet edebilecek 40 hesaplama birimine sahip entegre GPU’lara sahip olacağı iddia ediliyor.

    RDNA 3.5 iGPU'ları sadece AMD işlemcileri için de önemli değil. Bilindiği üzere Steam Deck ve benzer el konsolları AMD’nin grafik çözümlerini kullanıyor. Dolayısıyla Steam Deck 2 gibi yeni el konsolları muhtemelen AMD’nin yeni çözümlerini bekliyor diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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