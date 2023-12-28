Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz iki gün içinde AMD'nin Güç Yönetimi Denetleyicisi (PMC) için Linux'ta altı yama yayınlandı. Aktarılanlara göre bu yamalar henüz piyasaya sürülmemiş Family 1Ah CPU'lara yönelik olarak yapıldı. Bu kodlanmış işlemci ailesinin ise Zen 5 işlemciler olduğu belirtiliyor. AMD’nin yavaş yavaş bu tür ön hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor.

Zen 5 için hazırlıklara başlandı

Bu altı yama temel sistem işlevselliği için ne kadar önemli olsa da, yalnızca iki düzine kod satırını değiştiriyor. Dolayısıyla irdelenip keşfedilecek detaylar yok. Bununla birlikte, bu sürücü yamalarının 2024'ün hemen öncesindeki zamanlamasını ve bu yılın Temmuz ayından bu yana gördüğümüz AMD Family 1Ah Linux yamalarının istikrarlı akışını göz önüne alırsak, AMD'nin Linux işletim sistemleri için bir Zen 5 sürümü için gerekli zemini olabildiğince çabuk hazırlamaya niyetli olduğu görülüyor.

Esasında AMD, Zen 5 için bir süredir sessizce çalışıyor. Bazı kaynaklara göre AMD, yeni işlemcileri beklenenden daha erken de duyurulabilir. Öte yandan Zen 5 ile birlikte Navi/RDNA 3.5 iGPU mimarisi de gelecek. Zen 5 işlemcilerinin RTX 3070 ve RTX 3060 Ti ile rekabet edebilecek 40 hesaplama birimine sahip entegre GPU’lara sahip olacağı iddia ediliyor.

RDNA 3.5 iGPU'ları sadece AMD işlemcileri için de önemli değil. Bilindiği üzere Steam Deck ve benzer el konsolları AMD’nin grafik çözümlerini kullanıyor. Dolayısıyla Steam Deck 2 gibi yeni el konsolları muhtemelen AMD’nin yeni çözümlerini bekliyor diyebiliriz.

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AMD, Zen 5 işlemcileri için hazırlıklara başladı