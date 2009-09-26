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Radeon HD 5870 henüz yaygınlaşmadı, Radeon HD 5850 fiyat listelerinde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 5870 henüz yaygınlaşmadı, Radeon HD 5850 fiyat listelerinde
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Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak 23 Eylül'de satışa sunulan Radeon HD 5800 serisi henüz yaygınlaşabilmiş değil. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 olmak üzere en azından şimdilik iki model ile temsil edilen seri kapsamında üst model olan Radeon HD 5870 sınırlı sayıda da olsa satışa sunulurken, Radeon HD 5850'nin Ekim ayından önce kullanıcılarla buluşamayacağı bildiriliyor. Önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulan adet miktarının arttırılması beklenen Radeon HD 5870'in yaygınlaşması ise Radeon HD 5850 modeliyle birlikte Ekim ayını bulacak gibi görünüyor.

Yavaş yavaş oturmaya başlayan fiyat bilgilerine baktığımızda ise Radeon HD 5870 modeli için Avrupa'da listelenen en düşük fiyatın 284 Avro en yüksek fiyatın ise 329 Avro olduğunu görüyoruz. Bir alt model olan Radeon HD 5850 de listelerdeki yerini almaya başladı. 1440x paralel işlem birimi, 72x TMU ünitesi ve daha düşük saat hızlarıyla Radeon HD 5870 modelinden ayrılan modelin Avrupa listelerine 203 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yaptığını, en ucuz Radeon HD 5870 modeliyle karşılaştırıldığında arada yaklaşık 80 Avro'luk fiyat farkının oluştuğunu görüyoruz.

Henüz DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayan Nvidia cephesine baktığımızda ise en düşük fiyatlı GeForce GTX 285'in 250 Avro civarı liste fiyatı ile Radeon HD 5850'den yaklaşık 50 Avro pahalı, en ucuz Radeon HD 5870 modelinin ise yine en ucuz GeForce GTX 285'ten modelinden yaklaşık 35 Avro daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yapılan testlerde GeForce GTX 285'ten ciddi şekilde daha hızlı olduğu gözlemlenen Radeon HD 5870 modeliyle birlikte AMD-ATi, Radeon HD 5850 modelinin de GeForce GTX 285'ten daha hızlı olduğunu özellikle vurguluyor.


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Sinerfru 10 yıl
200$ Mertebesine indiği an alırım sanırım :). xx50 serisi orta sınıf bir karttır. Orta sınıfın aralığı da; 175-225$ arasıdır.
Gidip 200 Avro=300$ verip te, 6 ay sonra xx70 serisinin 300$ mertebesine inmesi yüzünden üzüntü yaşıyamam :)
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8x7y3z2t 10 yıl
5770 beklemek lazım
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buraoca2 10 yıl
Elbet GTX 285'inde fiyatı düşecek... Yoksa bu fiyatla 5850'ye kafa tutması çok zor ;)
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hsyn2802 10 yıl
pazar satış politikaları fiyatı düşer yeni gelince, yenisi gelir ,düzgün performans alamıyon ekleme yapmadan. hep bir şeyler satmak için yuğraşıyorlar. ekran kartı çıktı fazla gürültülü sessiz soğutucu al diyorlar. dx11 var eski kartlar ne işe yarar diyorlar. bunları alın parayı bize yatırın diyorlar. o yüzden fasa fiso bunlar işin cılkı çıktı artık. ne gerekli ise onu alalım yalandan yere bunlara para yatırıp adamları sevindirmeyelim. ilk çıkıyor malzeme tavan fiyat yukarda ondan sonra yenisi çıkıyor fiyatı dibe vuruyor. ucuz fiayatada kar yapan adam yüksek fiyatta mütiş para kaldırmış demek. gerçi kabahat onlarda değil adamlar malım bu ister al ister alma diyor. bence dx11 ekran kartları için çok erken şöle bekliyecen en az 6 ay sonra alacaksan al. hatta bi sene sonra bakim o zaman ne yapıyorlar.
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Deathlike 10 yıl
Nvidia büyük ihtimal daha performanslı bir kart çıkaracak ama fiyatıda gene uçuk olacak gibi geliyor bana. Gene tercihim Ati'den yana olacak sanıyorum.
Nvidia'nın bu kriz ortamında fiyat kırması şart yoksa beklediği satışları yakalayamayacak asla
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sertacaygun 10 yıl
Ekonomik krizdendiycem de, o kadar da pahalı kart değil aslında. DX11'li oyun olmamasından kaynaklanıyor olabilir.
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ExclusivePack 10 yıl
ya fanatik deilim ama atiyi çok büyütüosunuz daha nvidia çıkarmadan yok daha ii yok nvidia çok yavaş 5800 serisi 1 sene sonra çıktı gt200 gpu sundan
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radical 10 yıl
ne 5850 si ya ben hala xp kullanıyom (dx9c) 8800 yada 9600 bana yeterde artar hadi millet hd5000 küsür alın bende eski kartınızı alayım.
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justbejust 10 yıl
crossfire'da böyle sorunlar çıkıyor, tek kart için önemli sorun olmaz. tabii havayı tamamen dışarı atsa daha güzel olurdu. 5870x2 kartında güç tüketimi ve sıcaklık nasıl olacak bakalım.
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JrMaster 10 yıl
Hava akımı için daha iyi bir tasarımları varsa atiye iletsinler


ayrıca bu kartı alıcak adamın kasasının sıcaklık sorunu olacagını sanmıyorum

Driverlar tam oturunca ati tam demek istediğini uygulama ilede gösterecektir

Ati her seri için ayrı ayrı driver cıkarsa cok daha iyi yapar yoksa aydan aya beklemek can sıkıcı olabilir
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hserdark 10 yıl
54.7 dbA mı

Yine gürültülü günler bizi bekliyor, ATI şu fan olayını bir çözemedi inatla, insana huzur vermez bu kartlar.
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@nano@ 10 yıl
arkadaşlar bu yazıyı hd5870 incelemesine atacaktım ama insalar o saçma msjların içinde bu şeyi bulamaz diye buraya yazıyorum görenler görmeyenlere söylesin
(alıntıdır burdan sonrası link aşağıda)Ancak bir çift Radeon HD 5870 bu deneyler sırasında en çok gürültü çıkaran (54.7 dBA) bileşim oldu. Bu kartlar gerçekten de 100 derece sıcaklığa ulaştılar ve bu noktada hızlarını düşürüp 99 dereceye soğudular. Sonra tekrar 100 derece oldular. Kapalı kasa ortamında dikkat edilmesi gereken nokta bu kartlar ortamın sıcaklığını artırıyorlar. Radeon HD 5870’lerin arka plakasında sıcak havanın atılması için tam yuva genişliğinde yer yok. Bunun yerine sıcak hava kartın üst kısmından kasanın içine veriliyor............ thgtr.com/...
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UgurSuval 10 yıl

@nano@

arkadaşlar bu yazıyı hd5870 incelemesine atacaktım ama insalar o saçma msjların içinde bu şeyi bulamaz diye buraya yazıyorum görenler görmeyenlere söylesin
(alıntıdır burdan sonrası link aşağıda)Ancak bir çift Radeon HD 5870 bu deneyler sırasında en çok gürültü çıkaran (54.7 dBA) bileşim oldu. Bu kartlar gerçekten de 100 derece sıcaklığa ulaştılar ve bu noktada hızlarını düşürüp 99 dereceye soğudular. Sonra tekrar 100 derece oldular. Kapalı kasa ortamında dikkat edilmesi gereken nokta bu kartlar ortamın sıcaklığını artırıyorlar. Radeon HD 5870’lerin arka plakasında sıcak havanın atılması için tam yuva genişliğinde yer yok. Bunun yerine sıcak hava kartın üst kısmından kasanın içine veriliyor............ thgtr.com/...



böyle birşey olacagını tahmin ediyordum zaten o küçük delik tam anlamıyla sıcaklıgı dısarı atamaz
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canskru 10 yıl
"""en ucuz Radeon HD 5870 modelinin ise yine en ucuz Radeon HD 5870 modelinden yaklaşık 35 Avro daha pahalı olduğunu görüyoruz."""
bu cümleyi anlayamadım ne demek bu cümle acaba?
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UzmaN345 10 yıl
Eyer kullandıgım kartın 2 katından daha fazla bir performans sunarsa bende 5850 alırım.
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IgorStravinsky 10 yıl
nVidia satamaz şu vakitten sonra fiyatlar hâla içler acısı..
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