Radeon HD 5870 henüz yaygınlaşmadı, Radeon HD 5850 fiyat listelerinde

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak 23 Eylül'de satışa sunulan Radeon HD 5800 serisi henüz yaygınlaşabilmiş değil. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 olmak üzere en azından şimdilik iki model ile temsil edilen seri kapsamında üst model olan Radeon HD 5870 sınırlı sayıda da olsa satışa sunulurken, Radeon HD 5850'nin Ekim ayından önce kullanıcılarla buluşamayacağı bildiriliyor. Önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulan adet miktarının arttırılması beklenen Radeon HD 5870'in yaygınlaşması ise Radeon HD 5850 modeliyle birlikte Ekim ayını bulacak gibi görünüyor.
Yavaş yavaş oturmaya başlayan fiyat bilgilerine baktığımızda ise Radeon HD 5870 modeli için Avrupa'da listelenen en düşük fiyatın 284 Avro en yüksek fiyatın ise 329 Avro olduğunu görüyoruz. Bir alt model olan Radeon HD 5850 de listelerdeki yerini almaya başladı. 1440x paralel işlem birimi, 72x TMU ünitesi ve daha düşük saat hızlarıyla Radeon HD 5870 modelinden ayrılan modelin Avrupa listelerine 203 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yaptığını, en ucuz Radeon HD 5870 modeliyle karşılaştırıldığında arada yaklaşık 80 Avro'luk fiyat farkının oluştuğunu görüyoruz.
Henüz DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayan Nvidia cephesine baktığımızda ise en düşük fiyatlı GeForce GTX 285'in 250 Avro civarı liste fiyatı ile Radeon HD 5850'den yaklaşık 50 Avro pahalı, en ucuz Radeon HD 5870 modelinin ise yine en ucuz GeForce GTX 285'ten modelinden yaklaşık 35 Avro daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yapılan testlerde GeForce GTX 285'ten ciddi şekilde daha hızlı olduğu gözlemlenen Radeon HD 5870 modeliyle birlikte AMD-ATi, Radeon HD 5850 modelinin de GeForce GTX 285'ten daha hızlı olduğunu özellikle vurguluyor.
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Gidip 200 Avro=300$ verip te, 6 ay sonra xx70 serisinin 300$ mertebesine inmesi yüzünden üzüntü yaşıyamam :)
Nvidia'nın bu kriz ortamında fiyat kırması şart yoksa beklediği satışları yakalayamayacak asla
ayrıca bu kartı alıcak adamın kasasının sıcaklık sorunu olacagını sanmıyorum
Driverlar tam oturunca ati tam demek istediğini uygulama ilede gösterecektir
Ati her seri için ayrı ayrı driver cıkarsa cok daha iyi yapar yoksa aydan aya beklemek can sıkıcı olabilir
Yine gürültülü günler bizi bekliyor, ATI şu fan olayını bir çözemedi inatla, insana huzur vermez bu kartlar.
(alıntıdır burdan sonrası link aşağıda)Ancak bir çift Radeon HD 5870 bu deneyler sırasında en çok gürültü çıkaran (54.7 dBA) bileşim oldu. Bu kartlar gerçekten de 100 derece sıcaklığa ulaştılar ve bu noktada hızlarını düşürüp 99 dereceye soğudular. Sonra tekrar 100 derece oldular. Kapalı kasa ortamında dikkat edilmesi gereken nokta bu kartlar ortamın sıcaklığını artırıyorlar. Radeon HD 5870’lerin arka plakasında sıcak havanın atılması için tam yuva genişliğinde yer yok. Bunun yerine sıcak hava kartın üst kısmından kasanın içine veriliyor............ thgtr.com/...
böyle birşey olacagını tahmin ediyordum zaten o küçük delik tam anlamıyla sıcaklıgı dısarı atamaz
bu cümleyi anlayamadım ne demek bu cümle acaba?