Radeon HD 5870 henüz yaygınlaşmadı, Radeon HD 5850 fiyat listelerinde

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Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak 23 Eylül'de satışa sunulan Radeon HD 5800 serisi henüz yaygınlaşabilmiş değil. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 olmak üzere en azından şimdilik iki model ile temsil edilen seri kapsamında üst model olan Radeon HD 5870 sınırlı sayıda da olsa satışa sunulurken, Radeon HD 5850'nin Ekim ayından önce kullanıcılarla buluşamayacağı bildiriliyor. Önümüzdeki hafta ile birlikte satışa sunulan adet miktarının arttırılması beklenen Radeon HD 5870'in yaygınlaşması ise Radeon HD 5850 modeliyle birlikte Ekim ayını bulacak gibi görünüyor.

Yavaş yavaş oturmaya başlayan fiyat bilgilerine baktığımızda ise Radeon HD 5870 modeli için Avrupa'da listelenen en düşük fiyatın 284 Avro en yüksek fiyatın ise 329 Avro olduğunu görüyoruz. Bir alt model olan Radeon HD 5850 de listelerdeki yerini almaya başladı. 1440x paralel işlem birimi, 72x TMU ünitesi ve daha düşük saat hızlarıyla Radeon HD 5870 modelinden ayrılan modelin Avrupa listelerine 203 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yaptığını, en ucuz Radeon HD 5870 modeliyle karşılaştırıldığında arada yaklaşık 80 Avro'luk fiyat farkının oluştuğunu görüyoruz.

Henüz DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayan Nvidia cephesine baktığımızda ise en düşük fiyatlı GeForce GTX 285'in 250 Avro civarı liste fiyatı ile Radeon HD 5850'den yaklaşık 50 Avro pahalı, en ucuz Radeon HD 5870 modelinin ise yine en ucuz GeForce GTX 285'ten modelinden yaklaşık 35 Avro daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yapılan testlerde GeForce GTX 285'ten ciddi şekilde daha hızlı olduğu gözlemlenen Radeon HD 5870 modeliyle birlikte AMD-ATi, Radeon HD 5850 modelinin de GeForce GTX 285'ten daha hızlı olduğunu özellikle vurguluyor.