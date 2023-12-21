Radyasyonu azaltıp ısı kaybını engelleyecek pencere sistemi geliştirildi

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Sultan Qurraie, ev ve iş yerlerinde odalara giren güneş ışınlarındaki radyasyonu azaltmak ve yazın fazla ısınma, kışın ise ısı kaybının önüne geçilmesi için pencere sistemi geliştirdi.
Çeşitli yapılardaki mevcut pencerelerin enerji ve estetik dezavantajlarını gidermek amacıyla doktora döneminde çalışmalara başlayan İran asıllı akademisyen Sultan Qurraie, filtrelerin doğal renk özelliğiyle, güneş ışınlarındaki radyasyonu azaltmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı planladı.
En elverişli aydınlatmayı göz önünde bulundurarak, pencere ve cam aksamların yoğun olduğu yapıların yazın aşırı ısınması, kışınsa ısı kaybının önlenmesi üzerine çalışan Sultan Qurraie'nin tasarladığı çift veya 3 katmanlı cam pencerelerde renkli şeffaf filtreler dikey jaluzi olarak kullanıldı.
Işık sensörüyle güneş ışınlarının yoğunluğu ve açısına göre, camlar arasındaki renkli şeffaf filtrelerin açılma ve kapanma özelliğine sahip sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.