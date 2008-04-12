Rainbow Six Vegas 2 (XBox 360 - PS3 - PC) inceleme videosu

Haber Editörü
Takım oyunun en güzel uygulandığın oyunlardan biri olan Rainbow Six, son oyunun konsol incelemesi ile karşımıza çıkıyor. Bakalım oyun geliştirilen tek kişilik ve çoklu oyuncu modları ile ilk oyunu sevenleri gene kendisine bağlıyabiliyor mu?
Playstation 3 ve Xbox 360 için çıkan oyun,PC için 17 Nisan'da raflardaki yerini alıyor olacak.
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
Git Komutu -> Sesli Komutlar -> Move There (Muv Deer) / Move (Muv) / Go Go Go (Yazıldığı gibi)
Bekleyin Komutu -> Sesli Komutlar -> Hold (Hold) / Stop (Stap) / Wait (Veyt) / Stay (Stey)
Toplanın Komutu -> Sesli Komutlar -> Regroup (Rigrup) / Follow (Folov) / On my Six (On may siks) / Follow me (Folov mi)
Agresif Mod -> Sesli Komutlar -> Assault (Assolt) / Fire at Will (Fayr et vil) / Weapons Free (Vepıns frii)
Gizli Temizlik Modu -> Sesli Komutlar -> Infiltrate (infiltreyt) / Hold your Fire (Hold yor Fayr)
Terörist İşaretleme -> Sesli Komutlar -> Tag (Teg) / Target (Taagıt)
Oyunu baya zevkli kılıyor
Size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İngilizce isimleri söylemeden önce ingilizce sesli telafuz programları kullanarak kelimelerin nasıl okunduğunu öğrenirseniz iyi olur..
Mesela Tom Clancy's: Tom Klansiiz diye okunur.
Uncharted incelemesinde de Naughty kelimesi nagati değil de naadi gibi okunur.
Teşekkürler..
İnceleme için teşekkürler.