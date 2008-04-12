Rainbow Six Vegas 2 (XBox 360 - PS3 - PC) inceleme videosu

Takım oyunun en güzel uygulandığın oyunlardan biri olan Rainbow Six, son oyunun konsol incelemesi ile karşımıza çıkıyor. Bakalım oyun geliştirilen tek kişilik ve çoklu oyuncu modları ile ilk oyunu sevenleri gene kendisine bağlıyabiliyor mu?

Playstation 3 ve Xbox 360 için çıkan oyun,PC için 17 Nisan'da raflardaki yerini alıyor olacak.

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