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Rainbow Six Vegas 2 (XBox 360 - PS3 - PC) inceleme videosu

11 yıl
129,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Takım oyunun en güzel uygulandığın oyunlardan biri olan Rainbow Six, son oyunun konsol incelemesi ile karşımıza çıkıyor. Bakalım oyun geliştirilen tek kişilik ve çoklu oyuncu modları ile ilk oyunu sevenleri gene kendisine bağlıyabiliyor mu?

Playstation 3 ve Xbox 360 için çıkan oyun,PC için 17 Nisan'da raflardaki yerini alıyor olacak.


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
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BSC Misafiri 7 yıl
ya lütfen yardım edin 40 yılın başı aldım orjinal oyun oda online için ama online oynarken maça girioyorum yükleniyo siyah ekran geliyo sonra menüye atıyo tek kişilikte böyle olmuyo lütfen bir yardım
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Cpt.Shooter2 10 yıl
bence çok güzel bir oyun özelliklede takım halinde ilerlememiz ve komut vermemiz çok hoşuma gitti
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tunishop 10 yıl
acaba bilgisayar üzerinden 2 kişi oynayabilirmiyiz ekranı bölerek???
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SezerKaraboz 11 yıl
sürekli aynı seyleri yapıyosun insan sıkılıyor.
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hacı_yatmaz 11 yıl
birincisi daha güzeldi bence
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Frostlord 11 yıl
Komut olayı süpermiş deneyen oldumu?
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cihandark 11 yıl
Herşey Çok Güzel ama Bu Tom ''Klansik'' :) kim acaba biraz da telaffuza dikkat etsek çok iyi olcak bence
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M.A.N.G.A.K.A 11 yıl
OYUNDA MİKROFONDAN KOMUT VEREBİLİYORUZ

Git Komutu -> Sesli Komutlar -> Move There (Muv Deer) / Move (Muv) / Go Go Go (Yazıldığı gibi)
Bekleyin Komutu -> Sesli Komutlar -> Hold (Hold) / Stop (Stap) / Wait (Veyt) / Stay (Stey)
Toplanın Komutu -> Sesli Komutlar -> Regroup (Rigrup) / Follow (Folov) / On my Six (On may siks) / Follow me (Folov mi)
Agresif Mod -> Sesli Komutlar -> Assault (Assolt) / Fire at Will (Fayr et vil) / Weapons Free (Vepıns frii)
Gizli Temizlik Modu -> Sesli Komutlar -> Infiltrate (infiltreyt) / Hold your Fire (Hold yor Fayr)
Terörist İşaretleme -> Sesli Komutlar -> Tag (Teg) / Target (Taagıt)

Oyunu baya zevkli kılıyor

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budden 11 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İngilizce isimleri söylemeden önce ingilizce sesli telafuz programları kullanarak kelimelerin nasıl okunduğunu öğrenirseniz iyi olur..

Mesela Tom Clancy's: Tom Klansiiz diye okunur.

Uncharted incelemesinde de Naughty kelimesi nagati değil de naadi gibi okunur.

Teşekkürler..
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magnifico 11 yıl
vegas 1 i oynamamıştım fakat vegas 2 gerçekten çok güzel bir oyun.
İnceleme için teşekkürler.
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LeanBack 11 yıl
bu ayni makineden 2 kisi oynama nasıl oluyor bir bilginiz varmı bende kol ve klavye var oynamak istiyorum
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By_e 11 yıl
Pc sürümünde aynı makineden iki kişi co-op olarak oynayamıyor.Konsol surumlerinde ise co-op sekmesinden ulaşabiliyorsunuz bu seçeneğe.
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TolgaTanyeli 11 yıl
ya anlamiyorum nedir bu grafik sevdasi oyun superr
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[sharpshooter] 11 yıl
oyun bence gayet güzel, yüz taraması çok iyi bi fikir olmuş ben beğendim açıkçası
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