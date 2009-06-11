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Rambus, 100 milyonuncu XDR DRAM yongasının satıldığını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rambus, 100 milyonuncu XDR DRAM yongasının satıldığını açıkladı
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Son dönemde daha çok Nvidia ile davası nedeniyle gündeme gelen Rambus, 100 milyonuncu XDR DRAM bellek yongasının satıldığını açıkladı. 50 milyon barajını 2008 Mart'ında aşan firma cephesinden gelen bilgilere göre bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonucunda 100 milyonuncu XDR RAM bellek yongasının satıldığı bildirildi. Düşük güç tükeitmi, DRSL (Differential Rambus Signaling Level) ve ODR (Octal Data Rate) gibi teknolojilere sahip olan ve bu sayede her saat vuruşunda 8-bit veri transferine olanak tanıyan XDR DRAM bellek yongaları lisans altında Samsung ve Alpida tarafından üretilmekte.

Bilindiği üzere XDR bellekler günümüzde özellikle Ao--Sony PlayStation 3, Toshiba'nın Qosmio serisi bazı dizüstü bilgisayarları, DLP projektörler ve Teradici PC-over-IP sistemleri gibi cihazlarda kullanılmakta.


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Tolgá 10 yıl
galiba xbox360da da kullanılıyordu
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druykusuz 10 yıl
hey gibi rd ram günleri hey 64mb ı 90$ dı
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