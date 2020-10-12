Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de

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Land Rover'ın premium kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Range Rover Evoque, Türkiye'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyona kavuştu. Range Rover Evoque Plug-In Hybrid fiyatı 936.648 TL'den başlıyor.

Markadan verilen bilgiye göre Range Rover Evoque Plug-in Hybrid 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama 1.4 litrelik bir yakıt tüketiyor. Çekiş gücünü dört tekerleğe birden ileten 1.5 litre hacimli Plug-In Hybrid motor, Range Rover Evoque’u 6.4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

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WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Evoque Plug-In Hybrid’in pilleri 32 kW DC şarj ünitesi ile 0’dan yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşıyor. Arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon batarya paketi, 12'li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluşuyor.

Range Rover Evoque Plug-In Hybrid'in üç farklı sürüş modu bulunuyor. 'Hybrid' modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Tamamen elektrikle yol alınabilen 'EV' modunun haricinde, 'Save' modu ile de akünün şarjı çok fazla tüketilmiyor ve içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriliyor.

Range Rover Evoque Plug-in Hybrid fiyatları şöyle:

S 963.648 TL SE 1.038.678 TL HSE 1.103.704 TL R-Dynamic S 1.008.666 TL R-Dynamic SE 1.083.696 TL R-Dynamic HSE 1.148.723 TL

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