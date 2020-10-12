Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de

Land Rover'ın premium kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Range Rover Evoque, Türkiye'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyona kavuştu. Range Rover Evoque Plug-In Hybrid fiyatı 936.648 TL'den başlıyor.
Markadan verilen bilgiye göre Range Rover Evoque Plug-in Hybrid 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama 1.4 litrelik bir yakıt tüketiyor. Çekiş gücünü dört tekerleğe birden ileten 1.5 litre hacimli Plug-In Hybrid motor, Range Rover Evoque’u 6.4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.İlginizi Çekebilir Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
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WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Evoque Plug-In Hybrid’in pilleri 32 kW DC şarj ünitesi ile 0’dan yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşıyor. Arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon batarya paketi, 12'li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluşuyor.
Range Rover Evoque Plug-In Hybrid'in üç farklı sürüş modu bulunuyor. 'Hybrid' modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Tamamen elektrikle yol alınabilen 'EV' modunun haricinde, 'Save' modu ile de akünün şarjı çok fazla tüketilmiyor ve içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriliyor.
Range Rover Evoque Plug-in Hybrid fiyatları şöyle:
|S
|963.648 TL
|SE
|1.038.678 TL
|HSE
|1.103.704 TL
|R-Dynamic S
|1.008.666 TL
|R-Dynamic SE
|1.083.696 TL
|R-Dynamic HSE
|1.148.723 TL
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Yoksa hiç bir helal para ve akıl 1.5 motor araca 1 milyon vermez, veremez.
Adamlar 130 yıldır araç kullanıyor zaten artık Range Rover alayım müşteriye giderken forsumuz olur kafasını çoktan aşmışlar.
Burada senin sorman gereken soru istese alabilir mi? Alabilir.
Sen alabilir misin? El arabası bile alamazsın.
Edit: 130 yazmışım ama buharla çalışan otomobili sayarsak 160 yıl olacak.
5-10 yıl önce fakirdik, şuan hint fakiriyiz.
Neden satış rekorları kırmıyor bu araçlar? Ben anlamadım bu işten birşey?
Neden Renault, Fiat, Nissan vs alıyor Avrupalı?
Bak Range Rover bile 50 bin euro, dolar neyse.
İşi bilmiyor mu bu gavurlar ya?
Bak bizim forum çözmüş işi.
nasıl bizde mercedes lükse onlarda da lüks fakat onlar ucuza alıştıkları için pahalı geliyor ve lükse giriyor mercedes falan sadece kolay ulaşılabilir onlarda ama yinede gerek görmüyorlar
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