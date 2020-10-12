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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de

    Range Rover Evoque'un 1.5 litrelik 3 silindirli Plug-In Hybrid motor seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu. Range Rover Evoque Plug-In Hybrid özellikleri ve fiyatı haberimizde:
    1 hf.
    3,3b
    1
    19
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de
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    Land Rover'ın premium kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Range Rover Evoque, Türkiye'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyona kavuştu. Range Rover Evoque Plug-In Hybrid fiyatı 936.648 TL'den başlıyor.

    Markadan verilen bilgiye göre Range Rover Evoque Plug-in Hybrid 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama 1.4 litrelik bir yakıt tüketiyor. Çekiş gücünü dört tekerleğe birden ileten 1.5 litre hacimli Plug-In Hybrid motor, Range Rover Evoque’u 6.4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

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    WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Evoque Plug-In Hybrid’in pilleri 32 kW DC şarj ünitesi ile 0’dan yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşıyor. Arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon batarya paketi, 12'li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluşuyor.

    Range Rover Evoque Plug-In Hybrid'in üç farklı sürüş modu bulunuyor. 'Hybrid' modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Tamamen elektrikle yol alınabilen 'EV' modunun haricinde, 'Save' modu ile de akünün şarjı çok fazla tüketilmiyor ve içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriliyor.

    Range Rover Evoque Plug-in Hybrid fiyatları şöyle:

    S 963.648 TL
    SE 1.038.678 TL
    HSE 1.103.704 TL
    R-Dynamic S 1.008.666 TL
    R-Dynamic SE 1.083.696 TL
    R-Dynamic HSE 1.148.723 TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Adamların 50k ya aldığı arabalar burada 1 milyondan başlıyor.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -FoundeR- 1 hf.
    futbolculara ve eşlerine müjdeli haber.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    wehrmacht (- -) 4 gün
    Benzinden tasarruf etmek için fazlasını peşin ödüyoruz ne güzel
    Yanıtla
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    Ara-sıra (Adımımı ) 4 gün
    Bu araba çirkin ve arada kalmış bi model
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 gün
    Ankara'da ki konsomatrislikten emekli olup sonrasında güzellik salonu açan 40 yaş üstü kadınların arabası olmaya devam eder.

    Yoksa hiç bir helal para ve akıl 1.5 motor araca 1 milyon vermez, veremez.
    Yanıtla +1
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    TheCaliph_ 4 gün (düzenlendi)
    Cebinde 2 kilo Napolyon kirazı alacak parası olmayan adam hala 50K ise neden herkes almıyor diye olayı normalleştirmeye çalışıyor ben de buna bitiyorum :)

    Adamlar 130 yıldır araç kullanıyor zaten artık Range Rover alayım müşteriye giderken forsumuz olur kafasını çoktan aşmışlar.

    Burada senin sorman gereken soru istese alabilir mi? Alabilir.

    Sen alabilir misin? El arabası bile alamazsın.

    Edit: 130 yazmışım ama buharla çalışan otomobili sayarsak 160 yıl olacak.
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    Müştemilat Bey 6 gün
    Zengin aile cocukları cok sevinmistir suan
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    Artık bu tarz haberlerde gözlerim doluyor
    Yanıtla +1
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    BlackGhost12 1 hf.
    90 milyonluk ülkede, aylık 30 tane satıcak bir araç daha.



    5-10 yıl önce fakirdik, şuan hint fakiriyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    deoks 1 hf. BlackGhost12
    Aylık mı? 3 Yıllık toplam satış miktarı demek istediniz heralde.
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    50K az para ise neden herkesin altında Range Rover, Mercedes, BMW, Ferrari, Posrche yok kardeşim bu adamlar salak mı o kadar ucuz da atına birer tane çekmiyor?
    Neden satış rekorları kırmıyor bu araçlar? Ben anlamadım bu işten birşey?
    Neden Renault, Fiat, Nissan vs alıyor Avrupalı?
    Bak Range Rover bile 50 bin euro, dolar neyse.
    İşi bilmiyor mu bu gavurlar ya?
    Bak bizim forum çözmüş işi.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    en1gma (zaza kamil) 1 hf. ilkerinanç
    Avrupalı barzo değil çünkü işini gören arabayı alır başkan
    Yanıtla +1
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    JanKlod (Mert ) 4 gün ilkerinanç
    onlar arabaya statü olarak bakmıyor. çoğu işini gören araçları alıyor fazlasına gerek yok. o paraylada istedikleri gibi gezip tozuyorlar.
    nasıl bizde mercedes lükse onlarda da lüks fakat onlar ucuza alıştıkları için pahalı geliyor ve lükse giriyor mercedes falan sadece kolay ulaşılabilir onlarda ama yinede gerek görmüyorlar
    1 Yanıt Yanıtla
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Adamların 50k ya aldığı arabalar burada 1 milyondan başlıyor.
    Yanıtla +10
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    Mariachi@ 1 hf.
    Hayatta en çok almak istediğim makine bu makine coupe olacak ama fakir 4 kapısı değil.
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    3260 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    3 etiket daha range rover evoque fiyat range rover evoque türkiye fiyatları Bilim ve Teknoloji
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