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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek

    Huawei’nin otomotiv teknolojilerine yönelik olarak kurduğu yeni iştiraki ilk meyvesini vermek üzere. Harmony OS ilk kez bir araç bilgi sisteminde kendisine yer bulacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek
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    ABD’nin yasaklamaları ile düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalışan Huawei, bir yandan da yeni sektörlere açılım yaparak etkisini genişletmeye çalışıyor. Yakın zamanda otomativ sektörüne önemli bir hamle yapacak.

    Hongmeng akıllı araç ekranları geliyor

    Google ile iş birliğinin sona ermesi ile birlikte kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei; Harmony OS ya da Hongmeng OS olarak bilinen platformuna son şeklini verdi. Harmony OS ilk bir yönlendiricide kendisine yer bulmuştu. Sonrasında akıllı saat, dizüstü ve tablet modellerinde kullanılacak. Huawei ayrıca araç bilgi sistemlerine de Harmony ile girmeyi planlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Huawei Geliştirici Konferansı’nda firma; HMS for Car adındaki bulut servis çözümünü tanıtmış ve mobil cihazlarla araçlar arasında bir iletişim kurarak akıllı seyahat tecrübesi ortaya koymak istediğini belirtmişti.

    Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek
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    Eylül ayının başlarında ise 250 milyon yuan sermayeli Huawei Electric Technology Co., Ltd. adıyla yeni bir iştirak kurmuştu. HET iştiraki tamamen akıllı araç ekipmanlarının geliştirilmesine odaklanıyor.

    HET iştirakinin ilk meyvesi ise Harmony OS işletim sistemli bir akıllı araç ekranı olacak. Kaynaklar akıllı ekranın sektörde dalgalanmalara neden olacağını belirtiyor. Bugüne kadar araç içi bilgi sistemleri yetenekli sistemler ile donatılmıştı ancak Huawei oldukça iddialı.

    Firmanın Audi, Volvo ve Hongqi gibi araç üreticileri ile iş birliği yaptığı biliniyor. Ayrıca Çin’de pek çok önemli araç üreticisi Huawei’nin sistemlerini benimseyecektir. Bu da sektöre hızlı bir giriş yapmasını sağlayabilir. Bununla birlikte son yasaklardan sonra yonga tarafında neler olacak merak konusu.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/11/huawei-will-unveil-a-smart-screen-for-cars-running-hongmeng-os-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Google un yokluğuna alışmak çok zor olur özellikle yutube ve yutube müzik vasgeçilmezim hadi yutube müzik yerine spotify kullanırız araç da android auto gibi ekileşimli uygulaması olacakmı ayriyetten markalar buna destek verecekmi hali hazırda kullanılan araçlar ne olacak bi sürü soru işareti var p30 kullanıyorum çıkınca bakacaz inşl düşündüğünüzden güzel olır ve ios gibi kaliteli olur androd dide çok sevdiğim söylenemez merakla bekliyorum hormony os u
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    açıkçası arabamda huaweiye ait bir şey istemem çünkü android auto ve apple carplay ı büyük ihtimal desteklemeyecektir.

    araba navigasyonları berbat, spotify ya da youtube music olmazsa da yollarda sıkıcı olur.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Gelirse savas cikar. Gelmesin ...
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