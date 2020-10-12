Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek

ABD’nin yasaklamaları ile düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalışan Huawei, bir yandan da yeni sektörlere açılım yaparak etkisini genişletmeye çalışıyor. Yakın zamanda otomativ sektörüne önemli bir hamle yapacak.
Hongmeng akıllı araç ekranları geliyor
Google ile iş birliğinin sona ermesi ile birlikte kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei; Harmony OS ya da Hongmeng OS olarak bilinen platformuna son şeklini verdi. Harmony OS ilk bir yönlendiricide kendisine yer bulmuştu. Sonrasında akıllı saat, dizüstü ve tablet modellerinde kullanılacak. Huawei ayrıca araç bilgi sistemlerine de Harmony ile girmeyi planlıyor.İlginizi Çekebilir Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu
Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"
Huawei Geliştirici Konferansı’nda firma; HMS for Car adındaki bulut servis çözümünü tanıtmış ve mobil cihazlarla araçlar arasında bir iletişim kurarak akıllı seyahat tecrübesi ortaya koymak istediğini belirtmişti.
Eylül ayının başlarında ise 250 milyon yuan sermayeli Huawei Electric Technology Co., Ltd. adıyla yeni bir iştirak kurmuştu. HET iştiraki tamamen akıllı araç ekipmanlarının geliştirilmesine odaklanıyor.
HET iştirakinin ilk meyvesi ise Harmony OS işletim sistemli bir akıllı araç ekranı olacak. Kaynaklar akıllı ekranın sektörde dalgalanmalara neden olacağını belirtiyor. Bugüne kadar araç içi bilgi sistemleri yetenekli sistemler ile donatılmıştı ancak Huawei oldukça iddialı.
Firmanın Audi, Volvo ve Hongqi gibi araç üreticileri ile iş birliği yaptığı biliniyor. Ayrıca Çin’de pek çok önemli araç üreticisi Huawei’nin sistemlerini benimseyecektir. Bu da sektöre hızlı bir giriş yapmasını sağlayabilir. Bununla birlikte son yasaklardan sonra yonga tarafında neler olacak merak konusu.
https://www.gizmochina.com/2020/10/11/huawei-will-unveil-a-smart-screen-for-cars-running-hongmeng-os-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
araba navigasyonları berbat, spotify ya da youtube music olmazsa da yollarda sıkıcı olur.