Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı

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GPU devinin yeni ekran kartları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Son dönemde ardı arkası kesilmeyen teknik özellik sızıntılarıyla bilgiler günden güne değişiyor. Henüz netlik kazanmayan donanım tarafından daha da çok merak edilen başlıksa tanıtımın ne zaman gerçekleşeceği.

RTX 3000 ne zaman geliyor?

Şimdiye kadar RTX 3000 serisinin bu ay ya da önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyordu. Nvidia’nın geçtiğimiz nesillerde izlediği stratejiye de uyan bu tarihler bir kez daha güncellendi. İddiaya göre Nvidia tepe model Ampere kartını 17 Eylül’de satışa sunacak.

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RTX 3070 onu takip eden ayda, ekim ayında raflardaki yerini alacak ve RTX 3060’ın kullanıcılarıyla buluşması kasım ayını bulacak. Diğer taraftan kartların raflardaki yerini almasının içinde bulunduğumuz pandemi dönemi dolayısıyla gecikmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı"

Daha önce Turing kartlar 21 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2018 etkinliğinden 1 gün önce tanıtılmış ve ancak Eylül ayı içerisinde ilk sipariş verenlere ulaşmıştı. Haliyle bu aradaki 1 aylık paydan daha uzun bir süre söz konusu olabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-to-gradually-launch-between-september-and-november

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