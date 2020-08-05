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    Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı

    Nvidia’nın Ampere kartlarına yaklaştığımız şu günlerde detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de çıkış planı paylaşıldı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,2b
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı
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    GPU devinin yeni ekran kartları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Son dönemde ardı arkası kesilmeyen teknik özellik sızıntılarıyla bilgiler günden güne değişiyor. Henüz netlik kazanmayan donanım tarafından daha da çok merak edilen başlıksa tanıtımın ne zaman gerçekleşeceği.

    RTX 3000 ne zaman geliyor?

    Şimdiye kadar RTX 3000 serisinin bu ay ya da önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyordu. Nvidia’nın geçtiğimiz nesillerde izlediği stratejiye de uyan bu tarihler bir kez daha güncellendi. İddiaya göre Nvidia tepe model Ampere kartını 17 Eylül’de satışa sunacak.

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    RTX 3070 onu takip eden ayda, ekim ayında raflardaki yerini alacak ve RTX 3060’ın kullanıcılarıyla buluşması kasım ayını bulacak. Diğer taraftan kartların raflardaki yerini almasının içinde bulunduğumuz pandemi dönemi dolayısıyla gecikmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı"

    Daha önce Turing kartlar 21 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2018 etkinliğinden 1 gün önce tanıtılmış ve ancak Eylül ayı içerisinde ilk sipariş verenlere ulaşmıştı. Haliyle bu aradaki 1 aylık paydan daha uzun bir süre söz konusu olabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-to-gradually-launch-between-september-and-november Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GuvenDMRK (Barish Yenicag) 2 hf. en beğenilen
    Bu gidişle dolar yüzünden zaten TR de artık çoğunluk sistem toplamak yerine PC Building Simulator oynamaya başlar.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    merhaba_2233 2 hf. (düzenlendi) berk768
    Çoğunluk derken biz fakirleri kastediyor. Üstüne alınma.
    Yanıtla +8
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf.
    Kaynak habermi değişti sizmi kaynağı yanlış aktarıyorsunuz anlamadım."Later this month we have Gamescom, which starts on August 27th. The RTX 20 Turing series was introduced a day before Gamescom 2018 officially kicked off. "2018 Gamescom 21 Ağustos'ta başladı. "Daha önce Turing kartlar 27 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2018 etkinliğinden 1 gün önce tanıtılmış" demişsiniz bu kısım yanlış. Ayrıca "The RTX 2080 teaser (which some of you should still remember) for Gamescom announcement was published a week before the event (August 13), so there is still time." bu detayıda atlamamışlar."İddiaya göre Nvidia tepe model Ampere kartını 17 Eylül’de duyuracak." demişsiniz, kaynakta paylaşılan tabloda ve ayrıca "The site MyDrivers now claims that Ampere is set to launch on September 17th" ibaresinde 17 Eylül'de satışa sunulacağı belirtilmiş. Bu kısımda yanlış.

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    Kaynak habermi değişti sizmi kaynağı yanlış aktarıyorsunuz anlamadım."Later this month we have Gamescom, which starts on August 27th. The RTX 20 Turing seri...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 4 gün
    fiyatı ortalama kac tl olur 3000 serisinin ben 2060 gaming alma taraftariydim 8gb 256bit<br /><br />5500 butcem var suan
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    Skywalkerx 2 hf.
    Bizim gibi devalüasyon olmuş fakir ülkeler için 3060 yukarısının önemi olmayan haber..
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    lemartes 2 hf.
    Gelsin gelmesinede, konuya girince tekrar karşıma çıktı kocaman, görsel anlamda ciddi geri gidiş var. Turing FE kartlar çok güzeldi
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    hogcada 2 hf.
    Ayu çıkabülüü, daş düşebülüü
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    joven 2 hf.
    Çıkan kartlar maharetini göstermek yerine oyunlarda fps kasmaktan başka birşeye yaramıyor PC oyunculuğunu 26 yıldır yakınen bilen biri olarak PC oyunculuğundan bir cacık olmaz
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    Feather (Koray Atatürk) 2 hf.
    Arkadaşlar bir konuyu merak ediyorum. 3000 serisine daha sonra 3060/3070/3080 Super serisi eklenecek mi? Bununla ilgili bir açıklama yapıldı mı?
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf.
    Kaynak habermi değişti sizmi kaynağı yanlış aktarıyorsunuz anlamadım."Later this month we have Gamescom, which starts on August 27th. The RTX 20 Turing series was introduced a day before Gamescom 2018 officially kicked off. "2018 Gamescom 21 Ağustos'ta başladı. "Daha önce Turing kartlar 27 Ağustos’ta başlayan Gamescom 2018 etkinliğinden 1 gün önce tanıtılmış" demişsiniz bu kısım yanlış. Ayrıca "The RTX 2080 teaser (which some of you should still remember) for Gamescom announcement was published a week before the event (August 13), so there is still time." bu detayıda atlamamışlar."İddiaya göre Nvidia tepe model Ampere kartını 17 Eylül’de duyuracak." demişsiniz, kaynakta paylaşılan tabloda ve ayrıca "The site MyDrivers now claims that Ampere is set to launch on September 17th" ibaresinde 17 Eylül'de satışa sunulacağı belirtilmiş. Bu kısımda yanlış.

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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    northwood (_ _) 2 hf. Yoizhik
    İşte gerçek manada dikkatle okuyan bir okur. Uyarınız için teşekkür ederim hocam haberde geniş çaplı bir düzeltme yaptım.
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    [__Zahid__] (Zahid ) 2 hf. Yoizhik
    +rep
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 2 hf.
    AMD'nin RTX killer olrk hedeflediği kartlar belli 2080 ve 2080TI, hâliyle çıkartabilecekleri üst seviye kartların ne seviyede olacakları'da belli.Bu durumda ben nvidia'nın amd'den gelecek kartların ne olacağını merak ettiğini pek düşünmüyorum, bu seneryo zaty hep aynı şekilde ileriliyor, x80 ve x70 leri koyuyor ortaya sonra cvp bekliyor.

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    Timeguard 2 hf. Conar-XP
    Mesut bey onu nerden duymuşsa detayları açıklanmaya biraz muhtaç bir beyanat olmuş .2080ti de olsa hedef. 3070s veya 3080 yeni nesil de en kötü fiyat/performans açısından rdna 2 kartların hedefi olacaktır anlamına gelir öyle yada böyle geçen 2080/1080ti mevzusuna benzerse bu 3080/2080ti mevzusu en azından yakın bir durum olursa 3080 daha hızlıda olsa..Zaten 3080 üstü kart alan alabilecek kitlede kartların tahmini fiyatlarıda belli o seviyede gider gene en kötü 3080ti yada 3090 artık adı her ne olursa bütçesi olan alır geçer..Ama asıl büyük pazar 3080 ve altında olacağından oralarda iyi bir amd kartı ciddi rakibi geniş pazarda zorlar.Orta sınıf ayağına satılan 5700xt nin özelleştirilmiş modelleri bile bir çok oyunda en azından 1080p ve 2k da düz 2080 modelinin ensesinde gezebiliyorken.Gibi gibi.. Guru3d 5700xt aorus incelemesinden alındı sonuçlar genellikle. Yani 2080 amd için zor bir hedef gibi durmuyor. https://www.guru3d.com/articles-pages/aorus-radeon-rx-5700-xt-8g-review,1.html

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    Edward Teach 2 hf. (düzenlendi)
    Ben amd'nin yerinde olsam geciktirdikçe geciktiririm çünkü nvidia bizden çok merak ediyor. Amd'nin kod ismi olarak nvidia killer demesi nvidia'yı tedirgin etmiş olmalı. Benzer durum 2008'de yaşandı. Nvidia amd 4800 serisinin gücünü tahmin edemedi gtx200 serisini önce çıkardı ve 4870 çıktıktan sonra 216sp gtx260 diye tekrar kart çıkarmıştı. Ortada bitmiş bir kart yok onu beklemiyoruz bitmiş bir mimari var istedikleri gibi ayarlayıp çıkaracaklar amd'ye göre. Nerede bir nvidia 3000 testi görürseniz bilin ki fakedir çünkü 3060'nın gücü bu 3070 bu diye belli değil şu anda. Amd'yi biraz geçsek yeter fazla da vermeyelim diyorlar asrın hainliğidir ama hatalarından ders çıkarmış nvidia.
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    [__Zahid__] (Zahid ) 2 hf.
    yapmayın yeter ya öldük bittik ya. 10. nesil intele geçtim kartlar eylülde geliyore diye. bu gidişle ben kartı alana kadar 11. nesil ve ddr5 ramler çıkacak.
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