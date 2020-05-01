Raspberry Pi için değiştirilebilir lens desteği sunan kamera modülü duyuruldu

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Bir eğitim projesi olarak başladığı hayatına sonrasında dünyanın en küçük bilgisayarı olarak devam eden Raspberry Pi bugün solunum cihazları dahil sayısız projede kendisine yer bulmuş durumda. Raspberry Pi için bu hafta değiştirilebilir lens desteği sunan kamera modülü duyuruldu.

Raspberry Pi High Quality Camera neler sunuyor?

Raspberry Pi High Quality Camera kamera modülü projelerine kamera entegre etmek isteyen fotoğrafçı veya geliştiricileri hedefliyor. Vakfın resmi ürünü olan HQC bir önceki nesil olan Camera Module V2 modülünden oldukça gelişmiş.

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Yeni kamera modülünde 12.3MP çözünürlüğünde 7.9mm Sony IMX477 sensör yer alıyor. Arka aydınlatmalı sensör büyük piksellere sahip ve düşük ışık performansı daha iyi. Sensör ile birlikte gelen C- ve CS- lens yuvaları da 16mm standart lensler için ideal.

Raspberry Pi High Quality Camera modülü 50$ fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde toz kılıfı, C-CS adaptörü, tripod yuvası ve bağlantı için kurdele kablo yer alıyor. Aksesuar tarafında 6mm CS- uyumlu CCTV lensi 15$ ve daha kaliteli CCTV lensi 50$ olarak satılıyor.

Daha ilerisini düşünen kullanıcılar için B&H Photo Video ve eBay üzerinde C- lensler bulunmakta. Yine APS-C veya tam kare lensler için de 16mm yuvalar bulmak mümkün.

https://www.engadget.com/raspberry-pi-12-megapixel-c-mount-camera-084145607.html

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