Razer şimdi de oyuncu sakızı çıkarttı

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Oyuncu donanımları pazarının ciddi ekiplerinden Razer zaman zaman şaşkınlığa düşürecek işlere de imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu enerji içeceği ve oyuncu ekmek kızartma makinesi çıkaran firma şimdi de sakız üretiyor.

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Razer Respawn By 5 özellikleri ve fiyatı

Razer Respawn By 5 adıyla piyasaya çıkan sakız Wrigley ortaklığında üretilmiş. Sakızın B5, B6 ve B12 vitaminleri ile yeşil çay ihtiva ettiği belirtiliyor. Böylece oyuncuların odaklanmasını ve hızlı tepki vermesini geliştiriyor.

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Razer Respawn By 5 geçmiş yıllarda çıkan enerji içeceğinin tropik etki ve narlı kavun aromalarını sunuyor. Ayrıca soğuk nane aroması ile üçüncü seçeneği eklemiş. Bununla birlikte içeceğin içerisinde kafeini tercih etmeyenler sakıza yönelebilir.

Razer Respawn By 5 oyuncu sakızı 10 paketi 27.99$ olarak ABD’de satılacak. Her kutuda 15 adet sakız yer alıyor. Vergiler hariç ülkemizi düşündüğümüzde 125TL civarına denk geliyor.

https://www.engadget.com/razer-respawn-gum-202130103.html

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