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    Razer şimdi de oyuncu sakızı çıkarttı

    Oyun esnasında fiziksel durumunuza yardımcı olacak pek çok oyuncu donanımı piyasaya süren Razer, mental durumunuzu da unutmuyor. Şimdi Razer sakızları piyasada.
    2 gün
    2,7b
    2
    15
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer şimdi de oyuncu sakızı çıkarttı
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    Oyuncu donanımları pazarının ciddi ekiplerinden Razer zaman zaman şaşkınlığa düşürecek işlere de imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu enerji içeceği ve oyuncu ekmek kızartma makinesi çıkaran firma şimdi de sakız üretiyor.

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    Razer Respawn By 5 özellikleri ve fiyatı

    Razer Respawn By 5 adıyla piyasaya çıkan sakız Wrigley ortaklığında üretilmiş. Sakızın B5, B6 ve B12 vitaminleri ile yeşil çay ihtiva ettiği belirtiliyor. Böylece oyuncuların odaklanmasını ve hızlı tepki vermesini geliştiriyor.

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    Razer Respawn By 5 geçmiş yıllarda çıkan enerji içeceğinin tropik etki ve narlı kavun aromalarını sunuyor. Ayrıca soğuk nane aroması ile üçüncü seçeneği eklemiş. Bununla birlikte içeceğin içerisinde kafeini tercih etmeyenler sakıza yönelebilir.

    Razer Respawn By 5 oyuncu sakızı 10 paketi 27.99$ olarak ABD’de satılacak. Her kutuda 15 adet sakız yer alıyor. Vergiler hariç ülkemizi düşündüğümüzde 125TL civarına denk geliyor.



    https://www.engadget.com/razer-respawn-gum-202130103.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Yakında RGB’li oyuncu dildosu ve oyuncu mastürbatörü bekliyorum.
    Yanıtla +18
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    misterrium (Doruk Buğday) 2 gün
    Razerden yeni hamle beliyoruz. Chroma RGB kondomlar! İstediğimiz renge ayarlanabilir, değiştirilebilen DPI ve en düşük MS değeri! ayrıca, yüzey algılama teknolojisi ile. Şimdi sadece 199,99$
    Razerden yeni hamle beliyoruz. Chroma RGB kondomlar! İstediğimiz renge ayarlanabilir, değiştirilebilen DPI ve en düşük MS değeri! ayrıca, yüzey algılama teknolo...
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    Yanıtla +9
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    sabe (Sasa ) 2 gün
    Keriz çok nasılsa...
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    kibirli ateist 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu
    oyuncuların bir tek kulak arkası boş kalmıştı o boşluğuda razer doldurdu
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    0ldskool (Old is Koool) 2 gün
    Bu sektörde millet insanları oyuncu ürünleriyle iyi “yoluyor”. Daha neler göreceğiz bakalım
    Yanıtla +2
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Bu kadar enayi olduktan sonra çokomeli de 30 dolardan satar.
    Yanıtla +5
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün
    Direk damardan alalım sakız kesmez beni. 🤔
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    &#27941;&#27874; 2 gün
    Direk serum üretsin ya, multivitamin, baş ağrısı, kas ağrısı ihtiva etsin.
    Yanıtla
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    Mr. Jingles 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Yakında RGB’li oyuncu dildosu ve oyuncu mastürbatörü bekliyorum.
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IIExtraLifeXC 2 gün
    Rezillik.
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    sabe (Sasa ) 2 gün
    Keriz çok nasılsa...
    Yanıtla +8
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    sakızın kalitelisi ile kalitesizi arasında ne farkı olabilir ki
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    misterrium (Doruk Buğday) 2 gün
    Razerden yeni hamle beliyoruz. Chroma RGB kondomlar! İstediğimiz renge ayarlanabilir, değiştirilebilen DPI ve en düşük MS değeri! ayrıca, yüzey algılama teknolojisi ile. Şimdi sadece 199,99$
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    2671 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Razer, razer respawn by 5 ve
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