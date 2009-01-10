Razer'dan kablosuz oyun faresi: Mamba

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Özellikle bilgisayar oyuncularını hedef alan ürünleriyle yakından tanıdığımız Razer firması, Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ''Mamba'' isimli yeni faresini sergiledi.

2.4 GHz'lik Bluetooth frekansını kullanarak bilgisayarla iletişim sağlayan kablosuz fare, Razer'ın 3.5G lazer sensörünü kullanıyor ve lazer, 5.600 DPI gibi başarılı bir hassasiyet değeri sunuyor. Hassasiyetin FPS türü oyun hastaları için önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak farenin tepki süresi 1 ms civarında.

Üzerinde ekstra tuşların dışında hassasiyet ve pil seviyesi göstergelerini de barındıran Mamba'nın entegre pili 14 saate varan aralıksız oyun keyfi vaadediyor. Normal kullanımda ise bu süre 72 saate kadar çıkıyor. Farenin şubat ayından itiraben 129 Euro civarında raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

http://www.trustedreviews.com/peripherals/news/2009/01/08/CES-2009--Razer-Mamba-Mouse---Carcharias-Headset-Hit-Vegas/p1