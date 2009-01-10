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Razer'dan kablosuz oyun faresi: Mamba

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,2b
1
39
Diğer
knight
Haber Editörü
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Razer'dan kablosuz oyun faresi: Mamba
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Özellikle bilgisayar oyuncularını hedef alan ürünleriyle yakından tanıdığımız Razer firması, Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ''Mamba'' isimli yeni faresini sergiledi.

2.4 GHz'lik Bluetooth frekansını kullanarak bilgisayarla iletişim sağlayan kablosuz fare, Razer'ın 3.5G lazer sensörünü kullanıyor ve lazer, 5.600 DPI gibi başarılı bir hassasiyet değeri sunuyor. Hassasiyetin FPS türü oyun hastaları için önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak farenin tepki süresi 1 ms civarında.

Üzerinde ekstra tuşların dışında hassasiyet ve pil seviyesi göstergelerini de barındıran Mamba'nın entegre pili 14 saate varan aralıksız oyun keyfi vaadediyor. Normal kullanımda ise bu süre 72 saate kadar çıkıyor. Farenin şubat ayından itiraben 129 Euro civarında raflardaki yerini alacağı söyleniyor.


http://www.trustedreviews.com/peripherals/news/2009/01/08/CES-2009--Razer-Mamba-Mouse---Carcharias-Headset-Hit-Vegas/p1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmet328 10 yıl
tr de şuanki satış fiyatı 300 tl
görünce yazık dedim sadece çok yazık...
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shruikan 10 yıl

Orjinalden alıntı: mehmet328

tr de şuanki satış fiyatı 300 tl

görünce yazık dedim sadece çok yazık...


Yok "mother's eye"


Oyunları da bizim yerimize kendisi oynuyo herhalde?
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alito 10 yıl
entegre pil olayı batırmış bence 72 saatte bir şarj etmek gerekecek normal şarjlı pil kullanılsaydı yedek şarjlı pil ile devam edilebilirdi ama bu şekilde şarj olmasını beklemek gerekecek galiba.
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Aspart 10 yıl
Sevgili editorumuz: Daha cok LCD ekran haberlerinde gordugumuz ama burada da karsimiza cikan bir hataya dikkatinizi cekmek istiyorum. Tepkime suresi yerine tepki suresi demek gerekiyor.
Tepkime: "kimya - Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül."
Kaynak: TDK sozluk
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: Aspart

Sevgili editorumuz: Daha cok LCD ekran haberlerinde gordugumuz ama burada da karsimiza cikan bir hataya dikkatinizi cekmek istiyorum. Tepkime suresi yerine tepki suresi demek gerekiyor.

Tepkime: "kimya - Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül."
Kaynak: TDK sozluk


Uyarı için teşekkürler, bu konuda daha dikkatli olacağım.
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wolveray 10 yıl
Bende Lachesis var 59 euroya aldım (4000 dpi). Hayatta bir mouse bu kadar mı fark eder sorusu aklıma gelmezdi ama kullanınca gerçektende razerların üztünlüğünü farkettim. razerlar hakkaten bir başka oluyor:D
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Fallout 10 yıl
çok şık bir görüntüsü var.
ama 130 euro da ne oluyor?!?
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thetrooper00 10 yıl
Bir mouse için servet demek oluyor hocam galiba!

Orjinalden alıntı: Fallout

çok şık bir görüntüsü var.

ama 130 euro da ne oluyor?!?

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max975 10 yıl
zaten bunu ülkemizde zor görürüz.
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XivA 10 yıl
logitech 6 aydan fazla gidiyor pili!
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Burak[Alper] 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

logitech 6 aydan fazla gidiyor pili!

14 saat aralıksız oynadın mı?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyat uçmuş
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