RazorBook 400 CE; ARM işlemcili netbook fiyata oynuyor

Hem her çocuğa bir bilgisayar organizasyonu (OLPC) hem de netbook üreticileri, malesef maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar konseptinin ilk defa ortaya atıldığı dönemde bahsi geçen maliyet hedeflerini pek tutturabilmiş olmasalar da fiyatıyla dikkat çeken netbook modelleri de gündeme gelmiyor değil. 3K firması tarafından hazırlanan RazorBook 400 CE isimli netbook modeli 155$ olduğu belirtilen fiyatıyla Amerika'da satın alınabilecek en ucuz netbook modellerinden biri hatta en ucuzu olduğu ifade ediliyor.

Piyasadaki netbook'ların çok büyük bir kısmından farklı olarak Intel'in Atom platformu yerine 400MHz'de çalışan ARM işlemcisinin güç verdiği RazorBook 400 CE, 128MB DDR2 bellek, 4G kapasiteli SSD ve Microsoft Windows CE işletim sistemiyle geliyor. 2 hücreli pil (2100mAh) ile çalışan netbook, 802.11b/g WiFi ve Ethernet LAN desteği de sunuyor. Ayrıca üç adet USB portuna ve SmartMedia kart okuyucusuna sahip olan netbook, 3K-RZ400-4GB-WIN Ultra-Mobile PC kod adıyla da anılmakta.

Belirttiğimiz gibi 3K RazorBook 400 CE, Amerika'da 155$'lık fiyatla satın alınabiliyor.