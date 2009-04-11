RazorBook 400 CE; ARM işlemcili netbook fiyata oynuyor

Hem her çocuğa bir bilgisayar organizasyonu (OLPC) hem de netbook üreticileri, malesef maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar konseptinin ilk defa ortaya atıldığı dönemde bahsi geçen maliyet hedeflerini pek tutturabilmiş olmasalar da fiyatıyla dikkat çeken netbook modelleri de gündeme gelmiyor değil. 3K firması tarafından hazırlanan RazorBook 400 CE isimli netbook modeli 155$ olduğu belirtilen fiyatıyla Amerika'da satın alınabilecek en ucuz netbook modellerinden biri hatta en ucuzu olduğu ifade ediliyor.
Piyasadaki netbook'ların çok büyük bir kısmından farklı olarak Intel'in Atom platformu yerine 400MHz'de çalışan ARM işlemcisinin güç verdiği RazorBook 400 CE, 128MB DDR2 bellek, 4G kapasiteli SSD ve Microsoft Windows CE işletim sistemiyle geliyor. 2 hücreli pil (2100mAh) ile çalışan netbook, 802.11b/g WiFi ve Ethernet LAN desteği de sunuyor. Ayrıca üç adet USB portuna ve SmartMedia kart okuyucusuna sahip olan netbook, 3K-RZ400-4GB-WIN Ultra-Mobile PC kod adıyla da anılmakta.
Belirttiğimiz gibi 3K RazorBook 400 CE, Amerika'da 155$'lık fiyatla satın alınabiliyor.
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Ram miktari da önemli tabii.
bunların youtube da bile incelemeleri var hızını merak eden bakabilir biraz internette yavaş kalıyorlar. 2gb olanları 80$
malum açık artırma sitesinde 200tl civarı kaynıyor. yüklüycen wm torrenti takacan harici diski durmadan indirsin
Nese en iyisi güzel bir download bilgisayarı yapılır ;)
Bence yapilamaz. windows ce guncellemeleri var midir?
155$'lık bilgisayardan ne bekliyorsun ki? Gayet normal bence. Gündelik basit internet işleri için son derece uygun ve ucuz :) ARM tabanlı uygun bir Linux dağıtımı ile (Openbox kurulu Debian 5 mesela) son derece güzel gider :)
x64 veya x86 yapıya sahip olmayan arm işlemcide nasıl vista falan çalırtırır dedin anlamadım eger ornek olarak lafın gelişi yazdıysan bu mesajımı ciddiye alma
bir pda nın daha geniş ekranlısı ve klavyelisi gibi düşününü aleti :)
150 doları bir hayır kurumuna bağışlarım,yine de bu bilgisayarı almam...