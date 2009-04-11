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RazorBook 400 CE; ARM işlemcili netbook fiyata oynuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem her çocuğa bir bilgisayar organizasyonu (OLPC) hem de netbook üreticileri, malesef maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar konseptinin ilk defa ortaya atıldığı dönemde bahsi geçen maliyet hedeflerini pek tutturabilmiş olmasalar da fiyatıyla dikkat çeken netbook modelleri de gündeme gelmiyor değil. 3K firması tarafından hazırlanan RazorBook 400 CE isimli netbook modeli 155$ olduğu belirtilen fiyatıyla Amerika'da satın alınabilecek en ucuz netbook modellerinden biri hatta en ucuzu olduğu ifade ediliyor.

Piyasadaki netbook'ların çok büyük bir kısmından farklı olarak Intel'in Atom platformu yerine 400MHz'de çalışan ARM işlemcisinin güç verdiği RazorBook 400 CE, 128MB DDR2 bellek, 4G kapasiteli SSD ve Microsoft Windows CE işletim sistemiyle geliyor. 2 hücreli pil (2100mAh) ile çalışan netbook, 802.11b/g WiFi ve Ethernet LAN desteği de sunuyor. Ayrıca üç adet USB portuna ve SmartMedia kart okuyucusuna sahip olan netbook, 3K-RZ400-4GB-WIN Ultra-Mobile PC kod adıyla da anılmakta.

Belirttiğimiz gibi 3K RazorBook 400 CE, Amerika'da 155$'lık fiyatla satın alınabiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arm risc cpu'ların frekansları düşük diye iyi çalışmıyor sanmayın. RISC cpu'lar genelde ayni frekanstaki x86(CISC)'lara göre x3 kat hızli çalışırlar. yani 400 Mhz RISC=1200 Mhz x86'dir.
Ram miktari da önemli tabii.
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gezgin 9 yıl
155$ mı

bunların youtube da bile incelemeleri var hızını merak eden bakabilir biraz internette yavaş kalıyorlar. 2gb olanları 80$
malum açık artırma sitesinde 200tl civarı kaynıyor. yüklüycen wm torrenti takacan harici diski durmadan indirsin



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St Batuhan 10 yıl
Bence bellek 512 olmalıydı zira bunları kullanırken bir kac tane word sonra firefox falan gibi programlar icin ise yarayabilir ama magicool un dedigi nokta önemli zira arm işlemcisi diyor ve fazla bilgim yok eeeeee calısan programlar neler olucak peki :?:
Nese en iyisi güzel bir download bilgisayarı yapılır ;)
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nightsoldier 10 yıl
4G kapasiteli


Bence yapilamaz.
windows ce guncellemeleri var midir?
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daysleeperxp 10 yıl
Herşeyin kendine göre bir alıcısı var. Parasına göre donanım işte. İnternette araştırma yapıp ödev hazırlayan, word (yada wordpad) kullanan bir öğrenciye yeteceği kanaatindeyim.
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marvinous 10 yıl
@usb2.0
155$'lık bilgisayardan ne bekliyorsun ki? Gayet normal bence. Gündelik basit internet işleri için son derece uygun ve ucuz :) ARM tabanlı uygun bir Linux dağıtımı ile (Openbox kurulu Debian 5 mesela) son derece güzel gider :)
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1963bursa 10 yıl
ARM işlemcisi aslen çok iyi işlemci lakin şu güne kadar 620 mhz den yukarıda çalışan modeli çıkmadı, overlock performansını müşteri sayısının az olmasından dolayı bilmiyoruz, 620 mhz bir işlemci çift çekirdek olsa vista dahi kurarım, fazla problem teşkil etmez ama tek çekirdek 620 mhz sadece nette gezmeye, xp kurmaya, eski bir takım programları kullanmaya ve o seviyede durmaya çalışmaktan kaynaklı bir takım virüs programları ile fazla içli dışlı olmaya zorluyor, ARM işlemcilerinin mhz hızı yerine 2. yada 3. çekirdek çalışmalarına hız vermelerini tercih ederim, 1000mhz de yapsa en az 2. çekirdek şart. Ha fiyatı nasıl derseniz, performansına ederine göre uygun.
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magicool 10 yıl

Orjinalden alıntı: KaraKanarya

ARM işlemcisi aslen çok iyi işlemci lakin şu güne kadar 620 mhz den yukarıda çalışan modeli çıkmadı, overlock performansını müşteri sayısının az olmasından dolayı bilmiyoruz, 620 mhz bir işlemci çift çekirdek olsa vista dahi kurarım, fazla problem teşkil etmez ama tek çekirdek 620 mhz sadece nette gezmeye, xp kurmaya, eski bir takım programları kullanmaya ve o seviyede durmaya çalışmaktan kaynaklı bir takım virüs programları ile fazla içli dışlı olmaya zorluyor, ARM işlemcilerinin mhz hızı yerine 2. yada 3. çekirdek çalışmalarına hız vermelerini tercih ederim, 1000mhz de yapsa en az 2. çekirdek şart. Ha fiyatı nasıl derseniz, performansına ederine göre uygun.

x64 veya x86 yapıya sahip olmayan arm işlemcide nasıl vista falan çalırtırır dedin anlamadım eger ornek olarak lafın gelişi yazdıysan bu mesajımı ciddiye alma
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symbiat 10 yıl
128mb ile windows xp de oyun oynayabildiğim günleri düşününce(black and white cm falan) bu aletin surf+email basit ofis dökümanları, müzik, düşük çözününürlüklü filim vb işler için rahatça yeteceğini düşünüyorum.
bir pda nın daha geniş ekranlısı ve klavyelisi gibi düşününü aleti :)
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positroN 10 yıl
arm işlemciye rağmen biraz büyük. ya ekranı büyültsünler ya da pc yi ekranın boyutunda yapsınlar. yoska
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usb2.0 10 yıl
herşeyi geçtimde 128mb bellek cidden az..
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alito 10 yıl
bunun yerine 150 dolar daha koyup kıytırık bir netbook alırım daha hızlı ve pratik olur.
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max975 10 yıl
bence iş yapar hele ülkemizde çok iş yapar..
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marvinous 10 yıl
Openbox'lı Debian 5 ile çok güzel gider bence bu :)
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Myrica 10 yıl
Sadece ucuz olsun diye yapılmış bir bilgisayar.Özellikleri yerlerde sürünüyor.Bu devirde 128 mb. bellek mi olur?Hadi bunu geçtim,4 gb. harddisk ne işe yarayacak?2 film kopyalasanız dolar(gerçi oynatamaz ya).Sadec b-g wifi var.hani a,n wifi?2 hücreli pil en fazla 1.5 saat çalıştırır bilgisayarı.buda gerçekten çok çok az bir süre...Günümüzde 6 hücreli standart hale geldi.Belirtilmemiş ama ekran 7''herhalde.Bu boyut gözler için çok yorucu oluyor.En güzeli 10'' alınmalı.İşletim sistemi de çok eski.Vista tabi ki beklemiyorum ama xp olabilirdi-tabi bilgisayar kaldırabilseydi

150 doları bir hayır kurumuna bağışlarım,yine de bu bilgisayarı almam...
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