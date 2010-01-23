RCA Airnergy, WiFi sinyallerinden enerji üretiyor

7-10 Ocak tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı (CES 2010) birbirinden özgün tasarımlara ve yeni teknolojilere ev sahipliği yaptı. Neler görmedik ki? Fuarın katılımcıları biz tüketicilere 3D destekli LED monitörler,kablosuz HD görüntü aktarımı yapan cihazlar, smartbook ve notebook deneyimini aynı anda sunan dizüstü bilgisayarlar ve daha birçok yeni ürün tanıttı fakat RCA firmasının ürettiği ve tanıtımını yaptığı Airnergy adı verilmiş olan ürün, adından en az belirtmiş olduğum ürünler kadar söz ettirmiş ve söz ettirecek olsa gerek. Peki, Airnergy nedir? Bu ürünü incelemeye adından başlayacak olursak Airnergy, Air ve Energy kelimelerinden oluşuyor yani hava ve enerjiyi içeren bir ürün olduğu anlaşılabiliyor. Airnergy'nin yapımcısı olan RCA'nın bu iki kelimeyi birleştirip ürünlerine bu adı vermelerinin nedeninin, Airnergy'nin bulunduğu ortamdaki WiFi sinyallerini toplayıp enerjiye çevirmesi olduğu belirtiliyor.

RCA Airnergy WiFi Harvesting Charger

Airnergy'nin bulunduğu ortamdaki WiFi sinyallerini toplayarak enerji üreten bir cihaz olduğu söyleniyor. Bu küçük kutunun içinde iddia edilen işlemi gerçekleştiren bir çeşit devrenin ve WiFi sinyallerini toplamak için 2.4GHz'lik (802.11) bir alıcının olduğu ifade edildi ve diğer cihazları şarj etmek için Micro USB arabirimin kullanıldığı söyleniyor. Güneş enerjisinden faydalanan şarj cihazlarının aksine Airnergy'nin gece gündüz farketmeden kullanılabileceği söyleniyor zira bu küçük devin çalışması için gereken tek şeyin WiFi sinyali olduğu belirtildi. RCA firması Airnergy'nin bu konuda yeterli seviyede olduğunu ürünün tanıtımı sırasında pil seviyesi %30 olan Blackberry Bold cep telefonunu 90 dakika içinde tam şarj ederek izleyenlere gösterdi ayrıca bu tanıtım sırasında Airnergy şarj cihazının WiFi kaynaklarına olan mesafesinin ve WiFi kaynaklarının sayısının şarj süresi üzerinde doğrudan etkisi olduğu da ifade edildi. RCA firması bu teknolojinin kullanımını dahada yaygınlaştıracak olan başka bir ürün hakkında da kısaca bilgi verdi.

RCA Airnergy Batarya

RCA firması, bu pratik teknolojinin cep telefonlarının bataryalarına sığabilecek boyutlarda olan yeni versiyonunun üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti. Airnergy batarya sayesinde cep telefonlarının şarj edilebilmesi için sadece WiFi sinyali bulunan bir yerde olmasının yeterli olacağı söyleniyor. RCA firması Airnergy WiFi sinyallerini enerjiye çeviren cihazlarının çıkış tarihi için net bir bilgi vermezken bu ürünün fiyatının 40$ ve 50$ arasında olacağı ifade edildi. Gelen bilgilere göre Airnergy WiFi sinyallerini toplayıp enerji üreten şarj cihazının yaz aylarında piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor. RCA Airnergy Batarya'nın ise ilk ürünün piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra 60$ civarı fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı ifade edildi.

Günümüzde hızla yaygınlaşan kablosuz yapılı teknolojiler arasında bu enerji üretim yönteminin kalıcı bi yer tutucağı muhtemel görünüyor, özellikle kablosuz internet kaynaklarının giderek yaygınlaştığı bir dönemde aynı sinyallerden farklı amaçlar için yararlanmak oldukça güzel görünüyor. Bu ürünün piyasada kendine bir yer bulup yaygınlaşmasından sonra "Şarjım bitti" gerekçesi tarihin tozlu sayfaları arasında kendine bir yer seçmek zorunda kalacak galiba.

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