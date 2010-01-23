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RCA Airnergy, WiFi sinyallerinden enerji üretiyor

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı bulunduğu ortamdaki WiFi sinyallerini toplayıp enerji üretebilen Airnergy adlı ürüne ev sahipliği yaptı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anti Virus
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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7-10 Ocak tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı (CES 2010) birbirinden özgün tasarımlara ve yeni teknolojilere ev sahipliği yaptı. Neler görmedik ki? Fuarın katılımcıları biz tüketicilere 3D destekli LED monitörler,kablosuz HD görüntü aktarımı yapan cihazlar, smartbook ve notebook deneyimini aynı anda sunan dizüstü bilgisayarlar ve daha birçok yeni ürün tanıttı fakat RCA firmasının ürettiği ve tanıtımını yaptığı Airnergy adı verilmiş olan ürün, adından en az belirtmiş olduğum ürünler kadar söz ettirmiş ve söz ettirecek olsa gerek. Peki, Airnergy nedir? Bu ürünü incelemeye adından başlayacak olursak Airnergy, Air ve Energy kelimelerinden oluşuyor yani hava ve enerjiyi içeren bir ürün olduğu anlaşılabiliyor. Airnergy'nin yapımcısı olan RCA'nın bu iki kelimeyi birleştirip ürünlerine bu adı vermelerinin nedeninin, Airnergy'nin bulunduğu ortamdaki WiFi sinyallerini toplayıp enerjiye çevirmesi olduğu belirtiliyor.

RCA Airnergy WiFi Harvesting Charger

 

Airnergy'nin bulunduğu ortamdaki WiFi sinyallerini toplayarak enerji üreten bir cihaz olduğu söyleniyor. Bu küçük kutunun içinde iddia edilen işlemi gerçekleştiren bir çeşit devrenin ve WiFi sinyallerini toplamak için 2.4GHz'lik (802.11) bir alıcının olduğu ifade edildi ve diğer cihazları şarj etmek için Micro USB arabirimin kullanıldığı söyleniyor. Güneş enerjisinden faydalanan şarj cihazlarının aksine Airnergy'nin gece gündüz farketmeden kullanılabileceği söyleniyor zira bu küçük devin çalışması için gereken tek şeyin WiFi sinyali olduğu belirtildi. RCA firması Airnergy'nin bu konuda yeterli seviyede olduğunu ürünün tanıtımı sırasında pil seviyesi %30 olan Blackberry Bold cep telefonunu 90 dakika içinde tam şarj ederek izleyenlere gösterdi ayrıca bu tanıtım sırasında Airnergy şarj cihazının WiFi kaynaklarına olan mesafesinin ve WiFi kaynaklarının sayısının şarj süresi üzerinde doğrudan etkisi olduğu da ifade edildi. RCA firması bu teknolojinin kullanımını dahada yaygınlaştıracak olan başka bir ürün hakkında da kısaca bilgi verdi.

RCA Airnergy Batarya

RCA firması, bu pratik teknolojinin cep telefonlarının bataryalarına sığabilecek boyutlarda olan yeni versiyonunun üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti. Airnergy batarya sayesinde cep telefonlarının şarj edilebilmesi için sadece WiFi sinyali bulunan bir yerde olmasının yeterli olacağı söyleniyor. RCA firması Airnergy WiFi sinyallerini enerjiye çeviren cihazlarının çıkış tarihi için net bir bilgi vermezken bu ürünün fiyatının 40$ ve 50$ arasında olacağı ifade edildi. Gelen bilgilere göre Airnergy WiFi sinyallerini toplayıp enerji üreten şarj cihazının yaz aylarında piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor. RCA Airnergy Batarya'nın ise ilk ürünün piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra 60$ civarı fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı ifade edildi.

 

 

Günümüzde hızla yaygınlaşan kablosuz yapılı teknolojiler arasında bu enerji üretim yönteminin kalıcı bi yer tutucağı muhtemel görünüyor, özellikle kablosuz internet kaynaklarının giderek yaygınlaştığı bir dönemde aynı sinyallerden farklı amaçlar için yararlanmak oldukça güzel görünüyor. Bu ürünün piyasada kendine bir yer bulup yaygınlaşmasından sonra "Şarjım bitti" gerekçesi tarihin tozlu sayfaları arasında kendine bir yer seçmek zorunda kalacak galiba.

 

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séquestre 9 yıl
Yok artık :) bizde şarz oluyormuyuz bu wifi dalgalarından
insanlık kendi sonunu hazırlıyor
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Exxcrea 9 yıl
yanlız cihazın içindede pil var ve bu pil %100 doluyken bunu yapmıs olabilirler.önemli olan o pilin boşken sadece wifi yardımıyla nekadar doldugu. yoksa normal bir wifi router okadar kucuk bir alana okar yüksek ornda enerji verse, bir wireless router uzerine bunlardan 100 tanesini yıgıp kendi elektirik santralimizi elde edebiliriz. giriş 30w çıkış 5000w

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darkaura 9 yıl
biraz basit geometriyle boyle bir cihazin imkazsizligini kanitlamak cok basit.
Ortalama ev tipi wireless donanimin cikis gucu 30mw. izin verilen yasal deger yanlis bilmiyorsam 100mw.
simdi bir kaynakdan cikan guc anten cevresine alanla ters orantili olarak dagilacaktir. bu enerji toplayan cihaza dusen gucu soyle hesaplariz: wireless cikisgucu x cihazin alani / enerjinin dagildigi kurenin alani.
cihaz 5cm x 10cm gibi duruyor. 50cm2 diyelim.
en abarti sekilde 1metre cevremizde 5 tane 100mw wireless oldugunu farz edelim.
hesap:
5 x 100mw 50cm2 /4 x pi x (100cm)2
sonuc: 0.199mw
yuvarlakca 0.2mw
buda eger yuzde yuz verimlilikde calisirsa. ki toplama ve depolamada gucun yaridan fazlasi suphesiz kaybolacaktir.
1 metre mesafede yasal guc limitinde calisan 5 wireless olsa ve yuzde yuz verimlilikde calissa bile 1000mah lik (3700mw saat ) cep telefonu bataryasini doldurmasi 18500 saat civari alacaktir. buda 770 gun yani 2yil eder.
kisaca en asiri sartlarda bile bu cihazin bir cep telefonunu sarj etmesi 2SENE surerki bu tamamen sallamasyon oldugunun acik kanitidir.
Not: hesap hatasi varsa uyarin.
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greenk 9 yıl
İşe yarar.
Tebrik etmek gerekir.
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arel.gr 9 yıl
mrb.acaba bu teknoloji wi-fi nin haricindeki radyo sinyallerinide kazanima donusturebilirmi......
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ABUX 9 yıl
Bu teknoloji zaten Amerikalılarda mevcut Dan Brown un Dijital Kale romanında da geçiyor.Görünüşü karasinek ya da yusufcuk gibi olan içerisinde kamera bulunan casus böcekler.Enerji sorununu da aynı burada yazdığı gibi wifi sinyalleri,baz istasyon gibi yerlerden aldığı manyetik güçle hallediyor.
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ulwi 9 yıl
ileride bu teknolojiyi küçültüp cep telefonlarının notebookların içine koyarlarsa ve şehir genelinde wireless hizmeti verirlerse sadece şarj için internet olmasada olur, o zaman gerçektende şarj sorunu ortadan kalkar, radyo gibi her yerde wireless sinyali olsa her yerden şarj ederiz...
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Apex Master 9 yıl
TRaMbLeN'in gönderdiği video gayet net. basit bi hesapla imkansızlığını kanıtlamış adam. zaten şarj edebilecek kadar enerji aktarımı olsaydı sağlık sorunlarına neden olabilirdi.

şarj olsun diye 1000 tane wireless modem kullanırsak telefonun şarjı dolmadan ölürüz heralde :D
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TRaMbLeN 9 yıl
kimse yorumları okumuyor mu burada ?
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ender123 9 yıl
Nicola Teslanın , kablosuz elektrik aktarım hayali gerçek olmuş.
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stradosphere 9 yıl
@daysleeperxp
Evdeki 1 wireless modem bile risk yaratırken 20 tanesinin sonucunu düşünemiyorum,evet kaçmak için iyi bir nedenin var :D
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SeKSandDoRT 9 yıl
eğer birgün buralardan göç etmeye karar verirsem, cep telefonlarının, televizyonların çekmediği, bir yer bulabilirsem oralara kaçmayı isterim, sadece içme suyu olsun yeter, bu ne kardeşim ya..
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