Araştırmacılar 3D WiFi tasarımıyla internet sorununu çözüyor

WiFi donanımları için yeni yaklaşım
Çoğu kablosuz iletişim "düzlemsel" işlemcilere dayanır, yani aslında düzdürler. İki boyutlu oldukları için de belirli bir zaman aralığında yalnızca sınırlı bir frekans aralığını idare edebilirler. Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için donanımın aynı anda birden fazla frekansı idare etmesini sağlayacak, ağdaki tıkanıklığı önemli ölçüde azaltacak ve böylece hızı artıracak bir 3D Wi-Fi çipi oluşturmayı öneriyorlar.
Araştırmacılar mevcut ağ sorununu şehir trafiğine benzetiyor. Tıpkı İstanbul trafiği gibi günümüzde frekanslar da trafikle boğuşuyor. Ancak şehirlerde araçların ilerleyebileceği hem yerin altında hem de üstünde yollar olduğunu hayal edin, bu trafik sorununu çözmek için ideal bir yaklaşım. Aynı şekilde araştırmacılar da WiFi donanımında bunu yapmayı istiyorlar.
Araştırmacıların çalışması 2019 yılında başlamış olsa da henüz tasarımın verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığı test edilmedi. Dolayısıyla nihai ürün için halen zaman var. Bununla birlikte yürütülen çalışmaya ABD Savunma Bakanlığı'nın yatırım yapan bir kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından fon sağlandığını da belirtelim.Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/1036484 https://www.tweaktown.com/news/96817/researchers-unveil-plan-to-revolutionize-wi-fi-with-new-3d-design/index.html https://www.nature.com/articles/s41928-024-01131-1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.