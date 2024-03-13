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    Araştırmacılar 3D WiFi tasarımıyla internet sorununu çözüyor

    Araştırmacılar ağlar arasındaki kablosuz trafik sıkışıklığını çözecek devrim niteliğinde yeni bir Wi-Fi teknolojisi üzerinde çalışıyor. Yeni teknoloji 3D WiFi tasarımına dayanıyor.
    Araştırmacılar 3D WiFi tasarımıyla internet sorununu çözüyor Tam Boyutta Gör
    Ağı daha fazla kişi veya cihaz kullandığında kablosuz ağınızın yavaşladığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Aslında aynı şey büyük ölçekte de geçerli. Eğer bir bölgede çok fazla insan varsa baz istasyonları bu talebi optimum seviyede karşılamakta zorlanabilir. Öte yandan bağlantılı cihaz sayısının önümüzdeki yıllarda radikal ölçüde artması bekleniyor ve trafik sıkışıklığı sorunu giderek daha büyük bir olay haline geliyor. Ancak Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bir çözümü var: 3D WiFi tasarımını kullanmak.

    WiFi donanımları için yeni yaklaşım

    Çoğu kablosuz iletişim "düzlemsel" işlemcilere dayanır, yani aslında düzdürler. İki boyutlu oldukları için de belirli bir zaman aralığında yalnızca sınırlı bir frekans aralığını idare edebilirler. Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için donanımın aynı anda birden fazla frekansı idare etmesini sağlayacak, ağdaki tıkanıklığı önemli ölçüde azaltacak ve böylece hızı artıracak bir 3D Wi-Fi çipi oluşturmayı öneriyorlar.

    Araştırmacılar mevcut ağ sorununu şehir trafiğine benzetiyor. Tıpkı İstanbul trafiği gibi günümüzde frekanslar da trafikle boğuşuyor. Ancak şehirlerde araçların ilerleyebileceği hem yerin altında hem de üstünde yollar olduğunu hayal edin, bu trafik sorununu çözmek için ideal bir yaklaşım. Aynı şekilde araştırmacılar da WiFi donanımında bunu yapmayı istiyorlar.

    Araştırmacılar 3D WiFi tasarımıyla internet sorununu çözüyor Tam Boyutta Gör
    Nature Electronics dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten Roozbeh Tabrizian, "Verimli bir şekilde taşıyabileceğimiz maksimum veri miktarına ulaşmaya başlıyoruz. İşlemcilerin düzlemsel yapısı bizi çok sınırlı bir frekans aralığıyla sınırladığı için artık pratik değil." ifadelerini kullanıyor. Yayınlanana çalışmada tek bir çipte farklı frekanslar için üretilmiş birden fazla işlemcinin barındırılması öneriliyor. Bu, her şeyden önce çiplerin kapladığı alanı azaltırken performansın da artmasını sağlıyor. Zaten 3D tasarımlar uzunca bir süredir hayatımızda ve avantajları da ortada.

    Araştırmacıların çalışması 2019 yılında başlamış olsa da henüz tasarımın verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığı test edilmedi. Dolayısıyla nihai ürün için halen zaman var. Bununla birlikte yürütülen çalışmaya ABD Savunma Bakanlığı'nın yatırım yapan bir kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından fon sağlandığını da belirtelim.

    Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/1036484 https://www.tweaktown.com/news/96817/researchers-unveil-plan-to-revolutionize-wi-fi-with-new-3d-design/index.html https://www.nature.com/articles/s41928-024-01131-1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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