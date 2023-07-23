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    Realme 11 4G'nin basın görselleri, tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

    Çinli Realme markası önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Üç modelden oluşan Realme 11 ailesine dahil olacak cihazın tüm detayları netleşti.
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    Realme 11 4G'nin görselleri, tanıtım tarihi ve özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör

    Reame yakında Realme 11 4G isimli bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Lansman yaklaşırken cihazla ilgili detaylar da netleşiyor. Abhishek Yadav isimli kaynak yeni modelin ilk basın görsellerini, duyuru tarihini ve teknik özelliklerini paylaştı.

    Realme 11 4G'nin görselleri, tanıtım tarihi ve özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör

    Aktarılan bilgilere göre Realme 11 4G akıllı telefon 31 Temmuz'da çıkış yapacak. Cihazın MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip 6.4 inç AMOLED ekran taşıyacak.

    Realme 11 4G'nin görselleri, tanıtım tarihi ve özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör

    108 MP kamera ve 5.000 mAh pil

    Realme 11 4G'nin arka panelinde 108 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ek sensörden oluşan çift kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel çözürlük sunan bir selfie kamerasının yer alacağı belirtiliyor.

    Realme 11 4G'nin görselleri, tanıtım tarihi ve özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör

    Cihaz 7.95 mm kalınlığında bir gövdeyle karşımıza çıkacak. Ağırlığı ise 178 gram olacak. Son olarak Realme 11 4G'nin 67W şarj destekli 5.000 mAh'lik batarya içereceğini belirtelim. Diğer tüm detayları lansmanda her birlikte öğreneceğiz.

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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