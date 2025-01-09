Realme 14 Pro+ tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatif

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Tam Boyutta Gör Realme bugün orta seviyeye hitap eden Realme 14 Pro+ modelini tanıttı. Yeni işlemcisi, üç adet flaşı ve yüksek pil kapasitesiyle ön plana çıkan telefon neler sunuyor yakından bakalım.

Realme 14 Pro+, önceki modele göre daha büyük olan 6.83 inç büyüklüğünde, 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. 1272 x 2800 piksel çözünürlüğündeki ekran 1500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Telefon, selefi Realme 13 Pro+'ın Snapdragon 7s Gen 2'sinden daha güçlü Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Yeni işlemci, Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında %15 daha yüksek tek çekirdek ve %12 daha yüksek çok çekirdek performansı sunuyor. Ayrıca 6000mm² büyüklüğündeki buhar odası soğutma sistemiyle daha istikrarlı oyun performansı vadediyor.

Tam Boyutta Gör Realme 14 Pro Plus'ın kamera sistemi üç sensörden oluşuyor: 50 MP 1/1,56″ Sony IMX896 ana kamera, 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kamera. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Bu kamera sistemi Realme'nin HYPERIMAGE+ görüntüleme sistemiyle çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında da önemli iyileştirme ile gelen Realme 14 Pro Plus'ta 80 W hızlı şarj destekli silikon karbon teknolojili 6000 mAh bataryaya yer verilmiş. Şirketin testlerine göre telefon sadece 24 dakikada %50 şarj oluyor. 804 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip pil sayesinde telefonun kalınlığı 7,99 mm seviyesinde tutulmayı başarılmış.

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IP68 + IP69 sertifkalarını barındıran telefon, su jetlerine karşı dahi koruma sağlayarak yüksek dayanıklılık sunuyor. Son olarak telefonun kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çıktığını belirtelim.

Realme 14 Pro+ fiyatı

Gri ve beyaz renkleriyle gelen Realme 13 Pro+'ın 12 GB + 256 GB sürümü 354 dolar, 12 GB + 512 GB sürümü ise 382 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuldu. Küresel çıkış tarihi ise şuan için belli değil.

Realme 14 Pro+ özellikleri

Ekran: 6,83 inç, 1272 x 2800 piksel, 120 Hz, AMOLED, 1500 nit tepe parlaklık

6,83 inç, 1272 x 2800 piksel, 120 Hz, AMOLED, 1500 nit tepe parlaklık İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM: 12GB

12GB Depolama: 256 GB, 512GB

256 GB, 512GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.7, 3x zum, periskop telefoto kamera, 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 4K video kaydı

50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.7, 3x zum, periskop telefoto kamera, 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 4K video kaydı Ön Kamera: 32MP, f/2.0

32MP, f/2.0 Pil: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj

6.000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 15, Realme UI 6.0

Android 15, Realme UI 6.0 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör

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