Realme 14 Pro+ tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatif

Realme 14 Pro+, önceki modele göre daha büyük olan 6.83 inç büyüklüğünde, 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. 1272 x 2800 piksel çözünürlüğündeki ekran 1500 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
Telefon, selefi Realme 13 Pro+'ın Snapdragon 7s Gen 2'sinden daha güçlü Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Yeni işlemci, Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında %15 daha yüksek tek çekirdek ve %12 daha yüksek çok çekirdek performansı sunuyor. Ayrıca 6000mm² büyüklüğündeki buhar odası soğutma sistemiyle daha istikrarlı oyun performansı vadediyor.
IP68 + IP69 sertifkalarını barındıran telefon, su jetlerine karşı dahi koruma sağlayarak yüksek dayanıklılık sunuyor. Son olarak telefonun kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çıktığını belirtelim.
Realme 14 Pro+ fiyatı
Gri ve beyaz renkleriyle gelen Realme 13 Pro+'ın 12 GB + 256 GB sürümü 354 dolar, 12 GB + 512 GB sürümü ise 382 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuldu. Küresel çıkış tarihi ise şuan için belli değil.
Realme 14 Pro+ özellikleri
- Ekran: 6,83 inç, 1272 x 2800 piksel, 120 Hz, AMOLED, 1500 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 12GB
- Depolama: 256 GB, 512GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.7, 3x zum, periskop telefoto kamera, 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 4K video kaydı
- Ön Kamera: 32MP, f/2.0
- Pil: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 15, Realme UI 6.0
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
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