Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme'den ucuza üst seviye kulaklık: 56 saat pil ömrü, Canlı çeviri, 50dB ANC ve fazlası

    Realme'den fiyatıyla dengeleri bozacak kulaklık! Realme Buds T500 Pro, aktif gürültü engelleme, yüksek çözünürlüklü ses,  çoklu cihaz bağlantısı, uzun pil ömrü ve fazlasını yalnızca 30 dolara sunuyor.

    uygun fiyatlı TWS kulaklık Realme Buds T500 Pro satışta Tam Boyutta Gör
    Realme, ürün gamına yeni uygun fiyatlı TWS kulaklık ekledi. Realme Buds T500 Pro, “en azından kâğıt üzerinde” fiyatına göre şaşırtıcı derecede donanımlı görünüyor.

    Realme Buds T500 Pro TWS kulaklık neler sunuyor?

    Realme Buds T500 Pro kablosuz kulak içi kulaklık Tam Boyutta Gör
    Realme Buds T500 Pro, markanın basları öne çıkarırken yüksek frekanslarda netliği korumak için tasarlandığını belirttiği 12.4 mm Mega Titanyum Sürücü ile donatılmış. Yüksek kaliteli ses iletimi için kulaklık, SBC, AAC ve LHDC 5.0 Bluetooth kodeklerini destekliyor.

    Buds T500 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri Aktif Gürültü Engelleme sistemi. Her kulaklıkta 3 mikrofonlu bir sistemle (toplamda 6 mikrofon) ses izole ediliyor ve arka plan sesleri en aza indiriliyor ve 50 dB'e kadar gürültü azaltma sağlanıyor. ANC sistemi, kullanıcıların gürültü engelleme seviyesini ortamlarına göre ayarlamalarına olanak tanıyan Akıllı, Maksimum, Orta ve Hafif gibi birden fazla uyarlanabilir mod içeriyor.

    Kulaklık, Bluetooth 6.1 bağlantısıyla 10 metreye kadar menzil sunuyor. Üç cihaz arasında çoklu bağlantıyı destekleyerek kullanıcıların akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlıyor. Canlı Çeviri ve Kulaklığımı Bul özelliğinin olması da dikkat çekici.

    Realme Buds T500 Pro, şarj kutusuyla birlikte 56 saate kadar dayanabiliyor. Yalnızca kulaklık, 13.5 saate kadar dayanıyor. Şarj kutusunda 530 mAh, her kulaklıkta 62 mAh batarya mevcut. Realme, bu değerlerin normal modda %50 ses seviyesinde alındığını söylüyor. Cihaz, standart Type-C kabloyla şarj oluyor. Tam şarj 1 saate yakın sürerken, hem kulaklıklar hem de şarj kutusunun şarj olması iki saati alıyor.

    Görsel olarak Realme Buds T500 Pro, saplı kulak içi tasarıma sahip ve standart beyaz ve maviye ek olarak dikkat çekici sarı ve siyah çift tonlu renk  seçeneğiyle geliyor. Dayanıklılık açısından, IP55 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip. Yani, egzersiz ve hafif yağmurda kullanılabilecek bir kulaklık.

    Realme Buds T500 Pro, 2.799 Rs (30 dolar) fiyat etiketiyle 23 Nisan’da satışa sunulacak.

    Realme Buds T500 Pro özellikleri

    Realme Buds T500 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 12.4 mm yüksek çözünürlüklü ses sürücüleri
    • 50 dB'ye kadar gürültü engelleme
    • Hi-Res sertifikalı
    • 6 mikrofonlu yapay keka gürültü engelleme
    • Bluetooth 6.1
    • LHDC 5.0, AAC, SBC kodekleri
    • 45 ms ultra düşük gecikme süresi
    • Toz ve suya dayanıklı (yalnızca kulaklık için IP55)
    • Canlı tercüman, Kulaklığımı bul
    • Batarya: 62 mAh (kulaklık) - 13.5 saat (ANC kapalı), 8 saat (ANC açık) / 530 mAh (şarj kutusu) - toplam 56 saat (ANC kapalı), 23 saat (ANC açık)
    • Şarj süresi: 120 dakika tam şarj (kulaklıklar + şarj kutusu), 10 dakika şarjla 11 saat çalma
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google tv mi android tv mi debriyaja basınca gıcırtı sesi tei çalışan yorumları dizel araçlarda mazot neden geri kaçar hafta sonu araç satışı eft

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum