Realme'den ucuza üst seviye kulaklık: 56 saat pil ömrü, Canlı çeviri, 50dB ANC ve fazlası

Tam Boyutta Gör Realme, ürün gamına yeni uygun fiyatlı TWS kulaklık ekledi. Realme Buds T500 Pro, “en azından kâğıt üzerinde” fiyatına göre şaşırtıcı derecede donanımlı görünüyor.

Huawei Watch Buds 2 geliyor: Saat içinde kulaklık 11 sa. önce eklendi

Realme Buds T500 Pro TWS kulaklık neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme Buds T500 Pro, markanın basları öne çıkarırken yüksek frekanslarda netliği korumak için tasarlandığını belirttiği 12.4 mm Mega Titanyum Sürücü ile donatılmış. Yüksek kaliteli ses iletimi için kulaklık, SBC, AAC ve LHDC 5.0 Bluetooth kodeklerini destekliyor.

Buds T500 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri Aktif Gürültü Engelleme sistemi. Her kulaklıkta 3 mikrofonlu bir sistemle (toplamda 6 mikrofon) ses izole ediliyor ve arka plan sesleri en aza indiriliyor ve 50 dB'e kadar gürültü azaltma sağlanıyor. ANC sistemi, kullanıcıların gürültü engelleme seviyesini ortamlarına göre ayarlamalarına olanak tanıyan Akıllı, Maksimum, Orta ve Hafif gibi birden fazla uyarlanabilir mod içeriyor.

Kulaklık, Bluetooth 6.1 bağlantısıyla 10 metreye kadar menzil sunuyor. Üç cihaz arasında çoklu bağlantıyı destekleyerek kullanıcıların akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlıyor. Canlı Çeviri ve Kulaklığımı Bul özelliğinin olması da dikkat çekici.

Realme Buds T500 Pro, şarj kutusuyla birlikte 56 saate kadar dayanabiliyor. Yalnızca kulaklık, 13.5 saate kadar dayanıyor. Şarj kutusunda 530 mAh, her kulaklıkta 62 mAh batarya mevcut. Realme, bu değerlerin normal modda %50 ses seviyesinde alındığını söylüyor. Cihaz, standart Type-C kabloyla şarj oluyor. Tam şarj 1 saate yakın sürerken, hem kulaklıklar hem de şarj kutusunun şarj olması iki saati alıyor.

Görsel olarak Realme Buds T500 Pro, saplı kulak içi tasarıma sahip ve standart beyaz ve maviye ek olarak dikkat çekici sarı ve siyah çift tonlu renk seçeneğiyle geliyor. Dayanıklılık açısından, IP55 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip. Yani, egzersiz ve hafif yağmurda kullanılabilecek bir kulaklık.

Realme Buds T500 Pro, 2.799 Rs (30 dolar) fiyat etiketiyle 23 Nisan’da satışa sunulacak.

Realme Buds T500 Pro özellikleri

12.4 mm yüksek çözünürlüklü ses sürücüleri

50 dB'ye kadar gürültü engelleme

Hi-Res sertifikalı

6 mikrofonlu yapay keka gürültü engelleme

Bluetooth 6.1

LHDC 5.0, AAC, SBC kodekleri

45 ms ultra düşük gecikme süresi

Toz ve suya dayanıklı (yalnızca kulaklık için IP55)

Canlı tercüman, Kulaklığımı bul

Batarya: 62 mAh (kulaklık) - 13.5 saat (ANC kapalı), 8 saat (ANC açık) / 530 mAh (şarj kutusu) - toplam 56 saat (ANC kapalı), 23 saat (ANC açık)

Şarj süresi: 120 dakika tam şarj (kulaklıklar + şarj kutusu), 10 dakika şarjla 11 saat çalma

