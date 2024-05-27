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    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak!

    ZTE'nin akıllı telefon markası Nubia'nın yeni modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Nubia'dan resmi açıklama yapıldı. Türkiye'de satılacak modeller duyuruldu.   
    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak! Tam Boyutta Gör
    Bir dönem ülkemizde satış yapan ZTE’nin alt markası olarak faaliyetini sürdüren akıllı telefon markası Nubia, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Nubia’dan yapılan açıklamaya göre firmanın yenilikçi modelleri ülkemizde satışa çıkacak.

    Nubia, MWC 2024’te Şubat ayında tanıtılan telefonlar başta olmak üzere pek çok modeli Türkiye’deki müşterilerle buluşacak. Telefonlar ZTE’nin ana hissedarı olduğu NETAŞ tarafından satışa sunulacak. NETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada telefonların yanı sıra tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin de satışa sunulacağı belirtildi.

    Türkiye’de satılacak Nubia modelleri neler?

    Türkiye’de satılacak modeller arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan nubia Z60, katlanabilir ekranlı nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografi odaklı nubia Focus 5G, uygun fiyatlı mobil oyun telefonu nubia Neo 2 5G ve müzik odaklı nubia Music yer alıyor.

    NETAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

    "Şirketimiz ve ana hissedarımız ZTE Cooperatief UA arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda, ZTE'nin Nubia markalı yenilikçi akıllı telefon, tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin Türkiye'de satışa sunulması ve Netaş'ın bu süreci destekleyecek aktif rol oynaması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

    Nubia markalı cep telefonu modelleri arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan Nubia Z60, ZTE'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografiyi bir üst düzeye taşıyan Nubia Focus 5G, herkes için muhteşem bir oyun deneyimi sunan Nubia Neo 2 5G ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getiren Nubia Music gibi ürünler yer almaktadır."

    Nubia, Türkiye'de satılacak telefonların öne çıkan özelliklerini şu ifadelerle tanıtıyor

    nubia Z60 Ultra

    Beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi ve gerçek tam ekranıyla dikkat çeken nubia Z60 ultra, üstün Neovision sistemiyle kullanıcılara mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. OIS destekli üçlü arka kamera kurulumu ve ön ekran altı kamerasıyla kullanıcıların gece ve gündüz her koşulda yüksek çözünürlüğe sahip kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. Snapdragon 8 Gen 3 çipseti, 6.000 mAh pili ve IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik özellikleriyle teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi görüyor.

    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak! Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 6000 mAh, 80w kablolu şarj
    • Yazılım: Android 14, MyOS
    • Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr
    • Diğer: Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C

    nubia Flip 5G

    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak! Tam Boyutta Gör
    Esnek katlanabilir ekrana ve yüksek mukavemetli mekanizmaya sahip nubia Flip 5G, kusursuz bir şekilde katlanıyor ve açılıyor. Cihaz, telefonu açmadan çeşitli uygulamalara hızlı erişim sağlayan 6,9 inç 120Hz ultra net esnek bir iç ekran ve çok işlevli bir dış ekran içeriyor. 50MP çift arka kamerasıyla çekilen görüntüler her iki ekranda aynı anda izlenebiliyor eller serbest özçekimler için çok açılı gezinme özelliğiyle benzersiz bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 çipset ve 4310 mAh pilden alan cihaz olağanüstü bir performans gösterirken rakiplerine göre çok daha gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor.

    nubia Focus 5G Serisi

    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak! Tam Boyutta Gör
    Neovision fotoğrafçılık sistemiyle desteklenen amiral gemisi düzeyinde 108MP çift kamera sistemiyle donatılan nubia Focus 5G serisi, yüksek performans ve maliyet verimliliği sergiliyor. Seri, kullanıcıların zahmetsizce çarpıcı fotoğraflar çekmesini sağlayan sensör içi yakınlaştırma algoritması, RAW süper gece modu, RAW HDR ve 4K video ile entegre edilmiş etkileyici bir dizi işlevsellik içeriyor. Cam arka kapakla tasarlanan cihaz, klasik profesyonel kamera lenslerini anımsatan zarif ve estetik bir görünüm sunuyor.

    nubia Neo 2 5G

    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak!
    Nubia Neo 2 5G, mobil oyunculara benzeri görülmemiş ve keyifli bir deneyim sağlayan çift oyun tetiği içeriyor. Tetikler oyuncuların işlevleri kendi tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyarak oyun kontrol deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

    nubia Music Serisi

    ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak! Tam Boyutta Gör
    Yüksek kaliteli hoparlörleri ve yapay zeka destekli ses algoritmasıyla kullanıcıların müzik keyfini en üst düzeye çıkaran nubia Music Serisi, kullanıcılara sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor ve 3,5 mm iki kulaklık çıkışıyla müzik paylaşımını kolaylaştırıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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