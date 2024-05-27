ZTE geri dönüyor: Nubia telefonlar Türkiye'de satışa sunulacak!

- Türkiye’de satılacak Nubia modelleri neler?
- NETAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
- Nubia, Türkiye'de satılacak telefonların öne çıkan özelliklerini şu ifadelerle tanıtıyor
- nubia Z60 Ultra
- nubia Flip 5G
- nubia Focus 5G Serisi
- nubia Neo 2 5G
- nubia Music Serisi
- Yorumlar
Nubia, MWC 2024’te Şubat ayında tanıtılan telefonlar başta olmak üzere pek çok modeli Türkiye’deki müşterilerle buluşacak. Telefonlar ZTE’nin ana hissedarı olduğu NETAŞ tarafından satışa sunulacak. NETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada telefonların yanı sıra tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin de satışa sunulacağı belirtildi.
Türkiye’de satılacak Nubia modelleri neler?
Türkiye’de satılacak modeller arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan nubia Z60, katlanabilir ekranlı nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografi odaklı nubia Focus 5G, uygun fiyatlı mobil oyun telefonu nubia Neo 2 5G ve müzik odaklı nubia Music yer alıyor.
NETAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Şirketimiz ve ana hissedarımız ZTE Cooperatief UA arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda, ZTE'nin Nubia markalı yenilikçi akıllı telefon, tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin Türkiye'de satışa sunulması ve Netaş'ın bu süreci destekleyecek aktif rol oynaması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Nubia markalı cep telefonu modelleri arasında dünyanın ilk ekran altı kamerasına sahip olan Nubia Z60, ZTE'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Nubia flip 5G, fotoğrafçılığı ve videografiyi bir üst düzeye taşıyan Nubia Focus 5G, herkes için muhteşem bir oyun deneyimi sunan Nubia Neo 2 5G ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getiren Nubia Music gibi ürünler yer almaktadır."
Nubia, Türkiye'de satılacak telefonların öne çıkan özelliklerini şu ifadelerle tanıtıyor
nubia Z60 Ultra
Beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi ve gerçek tam ekranıyla dikkat çeken nubia Z60 ultra, üstün Neovision sistemiyle kullanıcılara mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. OIS destekli üçlü arka kamera kurulumu ve ön ekran altı kamerasıyla kullanıcıların gece ve gündüz her koşulda yüksek çözünürlüğe sahip kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. Snapdragon 8 Gen 3 çipseti, 6.000 mAh pili ve IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik özellikleriyle teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi görüyor.
- Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.0
- Batarya: 6000 mAh, 80w kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, MyOS
- Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr
- Diğer: Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C
nubia Flip 5G
nubia Focus 5G Serisi
nubia Neo 2 5G
nubia Music SerisiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.