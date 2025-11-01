Giriş
    Redmi 9000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor: Turbo 5 olabilir

    Redmi, 9000 mAh dev bataryalı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre Redmi Turbo 5 serisinde tanıtılabilir. İşte detaylar ve beklenen teknik özellikler:

    Redmi 9000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor: Turbo 5 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında batarya kapasitesi yarışına yeni bir oyuncu katılıyor. Çin kaynaklı son raporlara göre Redmi, şimdiye kadar ana akım modellerde görülen en büyük bataryalardan birine sahip yeni bir telefon hazırlığında. Sektörde güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, markanın 9000 mAh kapasiteye sahip tek hücreli silikon batarya geliştirdiğini iddia etti. Bu dev batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birleştiğinde kullanıcı deneyiminde yeni bir standart yaratabilir.

    Sızıntıya göre Redmi’nin laboratuvarlarında bu bataryanın 10.000 mAh’lik bir versiyonu da test ediliyor. Ancak hangi modelin bu donanımı kullanacağı henüz netleşmiş değil. Sızıntılara göreyse bu etkileyici batarya Redmi Turbo 5 serisinin bir parçası olabilir ve cihazın Aralık ile Ocak ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Yeni Redmi Turbo 5 serisi, dev bataryasıyla dikkat çekecek

    Redmi Turbo 5 ile ilgili söylentiler bir süredir gündemde. Bazı raporlar cihazın 7.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürerken, daha eski sızıntılar 9.000 mAh veya üzeri kapasiteden bahsediyor. Bu da Redmi’nin birden fazla varyant planlıyor olabileceğini akla getiriyor. Turbo 5 Pro adıyla çıkabilecek ikinci bir modelin daha yüksek pil kapasitesine veya gelişmiş donanım özelliklerine sahip olması olası görünüyor.

    Redmi 9000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor: Turbo 5 Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında da Redmi Turbo 5 oldukça iddialı görünüyor. Cihazın, MediaTek’in yeni Dimensity 8500 yonga setiyle güçlendirileceği belirtiliyor. TSMC’nin 4nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 3,4 GHz’e kadar hızlara ulaşabilen sekiz çekirdekli Arm Cortex-A725 CPU ve Mali-G720 GPU kombinasyonuna sahip. Bu yapı, enerji verimliliği ve ısı yönetimi açısından da önemli avantajlar sunuyor.

    Son olarak Redmi, performans tutkunlarını da unutmamış gibi görünüyor. Serinin bir üst modeli olan Turbo 5 Pro, Dimensity 9500e veya Snapdragon 8 Gen 5 işlemcilerinden biriyle donatılabilir. Özellikle Dimensity 9500e’nin Cortex-X925 ana çekirdek, Immortalis-G925 GPU ve donanım düzeyinde yapay zeka hızlandırması barındırması bekleniyor. Bu özellikler, Redmi Turbo 5 Pro’yu performans açısından üst segment modellerle yarışır hale getirebilir.

