Redmi 9000 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor: Turbo 5 olabilir

Sızıntıya göre Redmi’nin laboratuvarlarında bu bataryanın 10.000 mAh’lik bir versiyonu da test ediliyor. Ancak hangi modelin bu donanımı kullanacağı henüz netleşmiş değil. Sızıntılara göreyse bu etkileyici batarya Redmi Turbo 5 serisinin bir parçası olabilir ve cihazın Aralık ile Ocak ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yeni Redmi Turbo 5 serisi, dev bataryasıyla dikkat çekecek
Redmi Turbo 5 ile ilgili söylentiler bir süredir gündemde. Bazı raporlar cihazın 7.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürerken, daha eski sızıntılar 9.000 mAh veya üzeri kapasiteden bahsediyor. Bu da Redmi’nin birden fazla varyant planlıyor olabileceğini akla getiriyor. Turbo 5 Pro adıyla çıkabilecek ikinci bir modelin daha yüksek pil kapasitesine veya gelişmiş donanım özelliklerine sahip olması olası görünüyor.
Son olarak Redmi, performans tutkunlarını da unutmamış gibi görünüyor. Serinin bir üst modeli olan Turbo 5 Pro, Dimensity 9500e veya Snapdragon 8 Gen 5 işlemcilerinden biriyle donatılabilir. Özellikle Dimensity 9500e'nin Cortex-X925 ana çekirdek, Immortalis-G925 GPU ve donanım düzeyinde yapay zeka hızlandırması barındırması bekleniyor. Bu özellikler, Redmi Turbo 5 Pro'yu performans açısından üst segment modellerle yarışır hale getirebilir.
