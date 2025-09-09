iOS 26 hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 26 güncellemesini alacak cihazlar

iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yeni yarı saydam Liquid Glass tasarımını getiriyor. 15 Eylül'de iOS 26 final sürümü yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek? iOS 26 güncellemesi alacak cihazların tam listesi burada.
iOS 26 alacak iPhone modelleri 📲
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. ve 3. nesil)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
