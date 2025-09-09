Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26 hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 26 güncellemesini alacak cihazlar

    iPhone 17'nin tanıtılmasıyla birlikte iOS 26 alacak cihazlar tekrar gündem oldu. Güncelleme hangi telefonlara gelecek merak edenler için işte iOS 26 destekleyen iPhone modelleri:

    iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yeni yarı saydam Liquid Glass tasarımını getiriyor. 15 Eylül'de iOS 26 final sürümü yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek?  iOS 26 güncellemesi alacak cihazların tam listesi burada.

    iOS 26 alacak iPhone modelleri 📲

    ios 26 güncellemesi alacak apple cihazlar Tam Boyutta Gör
    iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şöyle:
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. ve 3. nesil)
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 16e

    iOS 26 almayacak telefonlar

    ios 26 güncellemesini almayacak modeller Tam Boyutta Gör
    iOS 26 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iPhone XS, XS Max ve XR, iOS 26 ile uyumlu değil. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. Ancak, iOS 26 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç muayenesi ne kadar sürer würth dizel enjektör temizleyici rahman suresi 19 20 honda civic paket sıralaması 18 siteye girdim para cezası geldi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum