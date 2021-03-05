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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu

    Red Magic Watch adlı akıllı saat modeli AMOLED ekran, tüm uydulara uyumluluk, sürekli nabız ölçümü, dayanıklı kasa ve uzun kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor.
    05 Mart 2021, 15:30 (3 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Nubia’nın oyuncu telefonları alanındaki markası Red Magic bu kez bir akıllı saat ile karşımızda. Red Magic Watch akıllı saati konseptin aksine biraz daha sağlık takibi ve spor takibine odaklanıyor.

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    Red Magic Watch özellikleri ve fiyatı

    Red Magic Watch akıllı saat modeli 1.39 inçlik AMOLED ekranında 454x454 piksel çözünürlük sunuyor. Metal alaşım kasanın üst kısmında bir takimetre yer alıyor. Sağ kısımda iki tuştan bir tanesi ikonik kırmızı renkte. Kasa 5 ATM basınca dayanıklı.

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    Farklı saat temaları sunan ara yüzde 16 farklı spor modu sunuluyor. Bunlardan spor modu sahada aktif olduğunuz noktaları gösteren bir ısı haritasına da sahip. İç ve dış mekan seçimleri oldukça geniş tutulmuş.

    Sony CXD5605 sensör sayesinde GPS, GLONASS, QZSS ve Beidou uydularından veri alınabiliyor. Goodix GH3011 sensörü ise yapay zeka algoritması sayesinde sürekli olarak nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Standart modda 23 güne kadar kullanılabilen akıllı saat için 93$ fiyat etiketi mevcut.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun süredir saat kullanmıyorum telefonu bu kadar sık kullanırken saat angarya geliyor. Bir de sürekli yağlanan ıslanan küflenen kirlenen kayışları var ki tam bir başa bela temizlik hijyen hak getire. Buna bir çözüm bulunmadan tekrar saate dönmek zor. Dolapta duruyor kol saatleri.
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    O Oktanzeynep 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri iyide tasarımı fazla beğenmedim
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