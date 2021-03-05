Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu

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Nubia’nın oyuncu telefonları alanındaki markası Red Magic bu kez bir akıllı saat ile karşımızda. Red Magic Watch akıllı saati konseptin aksine biraz daha sağlık takibi ve spor takibine odaklanıyor.

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Red Magic Watch özellikleri ve fiyatı

Red Magic Watch akıllı saat modeli 1.39 inçlik AMOLED ekranında 454x454 piksel çözünürlük sunuyor. Metal alaşım kasanın üst kısmında bir takimetre yer alıyor. Sağ kısımda iki tuştan bir tanesi ikonik kırmızı renkte. Kasa 5 ATM basınca dayanıklı.

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Farklı saat temaları sunan ara yüzde 16 farklı spor modu sunuluyor. Bunlardan spor modu sahada aktif olduğunuz noktaları gösteren bir ısı haritasına da sahip. İç ve dış mekan seçimleri oldukça geniş tutulmuş.

Sony CXD5605 sensör sayesinde GPS, GLONASS, QZSS ve Beidou uydularından veri alınabiliyor. Goodix GH3011 sensörü ise yapay zeka algoritması sayesinde sürekli olarak nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Standart modda 23 güne kadar kullanılabilen akıllı saat için 93$ fiyat etiketi mevcut.

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