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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu

    Merakla beklenen OnePlus 9 serisi çok yakında resmiyet kazanacak. Çinli şirketin CEO'su Pete Lau, tanıtım etkinliğinin tarihini açığa çıkaran bir gönderi paylaştı.
    01 Mart 2021, 21:00 (6 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus CEO'su Pete Lau kişisel Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla tansiyonu yükseltti. Deneyimli yönetici OnePlus fanlarına "Ufukta yeni bir şey var" sloganını eşliğinde 8 Mart'a hazır olmaları yönünde bir mesaj verdi. Çinli şirketin bu tarihte OnePlus 9, OnePlus 9R ve OnePlus 9 Pro akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.

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    Pete Lau'nun gönderisinde Ay yüzeyinden Dünya'yı gördüğümüz bir teaser görüntüsü var. OnePlus'ın patronu bu ipucu görseliyle OnePlus 9'un zoom yeteneklerine işaret ediyor. Muhtemelen seri kapsamında piyasaya sürülecek bazı modellerde süper zoom özellikli periskop kamera göreceğiz.

    İşlemci bilgileri

    OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Daha ucuz OnePlus 9R versiyonunda ise büyük ihtimalle Snapdragon 690 mobil platformunu kullanılacak. Her üç modelin de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacağı da gelen haberler arasında.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
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    G glumerna (hiko baba) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin çöpünü mersedes diyen vatandaşlar çıktıya 😂😂
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dostlar Xiaomi ile Oneplus kıyaslaması görüyorum yorumlarda.Şaka olduğunu düşünüyorum.Zira Oneplus sektörün Mercedes'i.Xiaomi Renault diyelim,iyisi de var kötüsü de.Ama en iyisi bir Oneplus edemez.
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    STND (S. D.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her zaman beğendiğim ama hiç sahip olamadığım marka. Gerçi artık vergileri KOYANLAR sağolsunlar iyi koydukları için hepsine uzaktan bakıyorum.
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    U ufo 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gene essek kadar telefonlarla geliyor. Ufak yapin, kucuk yapin kardesim sunlari. 1000 tane alternatifi var kim naapsin ne farkin var senin?!
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu haberin altına xiaomiciler niye çullanmıs ki? Senede 40 tane model çıkaran çöp marka ile oneplus i kiyaslayacak kadar gözleri dönmüş
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    M meLek122 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Rakiplerine göre çok geride bence
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    G glumerna (hiko baba) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaominin yarı fiyatına cihazları oneplusun en iyisinden iyidir 👋👍 örnek mi 10t 8tden iyi ekranı hariç.
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung mu o
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7 pro kullanıyorum kamerası fena değil sesi iyi. arayüzü ise bence en iyisi. Süslü arayüz değil sade ve hızlı.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7T ya kadar yoktu. Evet kullandim. Ve fiyatlarida cok yuksek. Sirf 5G var diye N10'a istenen para ortada. Kamerasida hala iyi degil 8 serisinin.. ayric diger modelleride cok pahali ederinin ustunde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 6 gün ( Mesaj Silindi ) ApsinteX
    OnePlus 7 Pro kullanıyorum stereo desteği var. Aşırı iyi ses veriyor telefon.
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    3382 kez okundu.
    8 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    OnePlus 9, lansman tarihi ve Mobil Teknolojiler
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