OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu

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OnePlus CEO'su Pete Lau kişisel Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımla tansiyonu yükseltti. Deneyimli yönetici OnePlus fanlarına "Ufukta yeni bir şey var" sloganını eşliğinde 8 Mart'a hazır olmaları yönünde bir mesaj verdi. Çinli şirketin bu tarihte OnePlus 9, OnePlus 9R ve OnePlus 9 Pro akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.

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Pete Lau'nun gönderisinde Ay yüzeyinden Dünya'yı gördüğümüz bir teaser görüntüsü var. OnePlus'ın patronu bu ipucu görseliyle OnePlus 9'un zoom yeteneklerine işaret ediyor. Muhtemelen seri kapsamında piyasaya sürülecek bazı modellerde süper zoom özellikli periskop kamera göreceğiz.

İşlemci bilgileri

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Daha ucuz OnePlus 9R versiyonunda ise büyük ihtimalle Snapdragon 690 mobil platformunu kullanılacak. Her üç modelin de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacağı da gelen haberler arasında.

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