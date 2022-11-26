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    Redmi K60 serisi akıllı telefonların özellikleri ortaya çıktı

    2023'ün başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K60 serisinin özellikleri sızdırıldı. İşte en az üç telefondan oluşması beklenen Redmi K60 serisi hakkında bilinenler:
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    Redmi K60 serisinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni serisi Redmi K60 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya hızla devam ediyor. Daha önceki raporlar Redmi K60 5G'nin Snapdragon 8+ Gen 1, 5.500mAh pil, 67W hızlı şarj ve 12GB'a kadar RAM ile geleceğini öne sürmüştü. Farklı bir rapor ise Redmi K60'ın MediaTek SoC'den güç alacağını söyledi. Bu fikir karmaşasına son noktayı tipster Kacper Skrzypek koydu ve seriden beklediği özellikleri Twitter hesabında paylaştı.

     

    Tipster Kacper, Redmi K60 serisinin K60, K60 Pro ve K60E olmak üzere en az üç farklı cihazdan oluşacağını söyledi. Tipster paylaşımında bu cihazların kod adlarını da açıkladı: Redmi K60'ın kod adı socrates, K60 Pro'nun kod adı mondrian ve K60E'nin kod adı ise rembrandt.

    İşte Redmi K60, K60 Pro ve K60E hakkında bilinenler:

    Redmi K60 serisindeki cihazların kod adlarını paylaşan tipster, bu kod adlarının yanı sıra cihazların hangi işlemcilerden güç alabileceğini de ortaya çıkardı. Paylaşıma göre K60, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alırken Pro model, Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Buradaki tutarsızlık hakkında tipster paylaşımında "Neden böyle olduğunu sormayın." dedi. Ayrıca Redmi K60E bir MediaTek yonga seti kullanacak. Ancak hangi SoC olacağı henüz belli değil. 

    Redmi K60'ın yaklaşmakta olan K serisi serisindeki en uygun fiyatlı cihaz olması bekleniyor. 2K çözünürlüğe sahip 6.67 inç ekranla gelmesi beklenen cihaz, 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh bataryaya sahip olabilir. 12 GB'a kadar RAM seçenekleriyle geleceği tahmin edilen cihaz, Optik açısından telefonun OIS'li 64MP ana kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Bu ana kameraya ise 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör eşlik edecek. Ayrıca özçekimler için telefonun ön tarafında 16MP selfie kamerası bulunacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 15 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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