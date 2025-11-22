Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: 2 haftaya varan pil süresi ve dahası

Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor
Dış Mekan Modu, Huawei'nin açıklamasına göre tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Bu süre, bugünün akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde. Bu da özellikle kamp, doğa yürüyüşü, uzun seyahatler veya elektrik erişiminin kısıtlı olduğu ortamlarda fayda sağlayacak.
Huawei, bu modda sistem kaynaklarının daha agresif şekilde optimize edildiğini, arkaplan görevlerinin sınırlandırıldığını ve güç tüketiminin mümkün olan en düşük seviyeye çekildiğini belirtiyor. Teknik tarafta Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek.
Huawei, Mate 80 serisine ek olarak yeni nesil katlanabilir modeli Mate X7 ve MatePad Edge tablet modelini de tanıtacak. Etkinliğin 25 Kasım'da düzenlenmesi bekleniyor.
