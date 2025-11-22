Giriş
    Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: 2 haftaya varan pil süresi ve dahası

    Huawei Mate 80 serisi, yeni Outdoor Mode ile 14 güne varan pil ömrü sunacak. 25 Kasım’daki etkinlikte Mate X7 ve MatePad Edge ile birlikte geliyor. İşte detaylar...

    Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: 2 haftaya varan pil süresi Tam Boyutta Gör
    Huawei, 25 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlik öncesinde Mate 80 serisinin yepyeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, Weibo üzerinden paylaştığı kısa videoda Mate 80 modellerine eklenecek yeni "Outdoor Modu" (Dış Mekan Modu) özelliğini doğruladı. 

    Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor

    Dış Mekan Modu, Huawei'nin açıklamasına göre tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Bu süre, bugünün akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde. Bu da özellikle kamp, doğa yürüyüşü, uzun seyahatler veya elektrik erişiminin kısıtlı olduğu ortamlarda fayda sağlayacak.

    Huawei, bu modda sistem kaynaklarının daha agresif şekilde optimize edildiğini, arkaplan görevlerinin sınırlandırıldığını ve güç tüketiminin mümkün olan en düşük seviyeye çekildiğini belirtiyor. Teknik tarafta Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek.

    Huawei, Mate 80 serisine ek olarak yeni nesil katlanabilir modeli Mate X7 ve MatePad Edge tablet modelini de tanıtacak. Etkinliğin 25 Kasım'da düzenlenmesi bekleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 4 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

