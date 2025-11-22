Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: 2 haftaya varan pil süresi ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, 25 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlik öncesinde Mate 80 serisinin yepyeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, Weibo üzerinden paylaştığı kısa videoda Mate 80 modellerine eklenecek yeni "Outdoor Modu" (Dış Mekan Modu) özelliğini doğruladı.

Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor

Dış Mekan Modu, Huawei'nin açıklamasına göre tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Bu süre, bugünün akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde. Bu da özellikle kamp, doğa yürüyüşü, uzun seyahatler veya elektrik erişiminin kısıtlı olduğu ortamlarda fayda sağlayacak.

Huawei, bu modda sistem kaynaklarının daha agresif şekilde optimize edildiğini, arkaplan görevlerinin sınırlandırıldığını ve güç tüketiminin mümkün olan en düşük seviyeye çekildiğini belirtiyor. Teknik tarafta Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek.

Huawei Mate 80 serisi ilk kez canlı görüntülendi: İşte tasarım 5 gün önce eklendi

Huawei, Mate 80 serisine ek olarak yeni nesil katlanabilir modeli Mate X7 ve MatePad Edge tablet modelini de tanıtacak. Etkinliğin 25 Kasım'da düzenlenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 80 serisi yakında geliyor: 2 haftaya varan pil süresi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: